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Señales de alerta del sarampión: los síntomas que no debes ignorar y por qué acudir al médico de inmediato

El Minsa advierte que la enfermedad puede derivar en neumonía, encefalitis y otras complicaciones

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Aprenda a identificar los signos tempranos del sarampión y a diferenciarlo de un resfriado común. Este segmento informativo explica síntomas clave como dolor abdominal, conjuntivitis, tos seca y las características manchas en la piel y boca | Canal N

El aumento de casos de sarampión en el país encendió las alertas sanitarias en distintas regiones. El Ministerio de Salud activó una emergencia sanitaria de 90 días tras la confirmación de transmisión local y el riesgo de expansión de la enfermedad en Lima y otras zonas del territorio nacional. Las autoridades centran sus acciones en la vigilancia epidemiológica, la vacunación y el control de posibles cadenas de contagio.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa advirtió que el bajo porcentaje de personas vacunadas incrementa el riesgo de propagación. La entidad también señaló que existen grupos vulnerables acumulados por las brechas históricas de inmunización que todavía no logran cerrarse pese a las campañas ejecutadas en los últimos años.

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Síntomas iniciales que pueden confundirse con una gripe

Minsa declara emergencia sanitaria por 90 días debido al aumento de casos y riesgo de expansión del sarampión en varias regiones del país. (Composición: Infobae)
Minsa declara emergencia sanitaria por 90 días debido al aumento de casos y riesgo de expansión del sarampión en varias regiones del país. (Composición: Infobae)

El sarampión presenta síntomas que en sus primeras etapas suelen confundirse con un resfriado común. Entre las señales iniciales aparecen fiebre alta, congestión nasal, malestar general y dolor de cabeza. Estas manifestaciones pueden retrasar la identificación temprana de la enfermedad.

El Ministerio de Salud explicó en su portal oficial que el virus mantiene un periodo de incubación de entre siete y catorce días. Durante la fase inicial también se registran tos persistente, moqueo nasal y ojos enrojecidos por conjuntivitis.

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Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de prestar atención a otros síntomas asociados al sarampión, como dolor abdominal, tos seca y conjuntivitis. La presencia de estas señales, especialmente en personas sin vacunación, obliga a buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones y reducir el riesgo de contagio.

Las manchas de Koplik y las erupciones en la piel

El reciente brote de sarampión en Lima reaviva la preocupación en el sistema de salud peruano. Con cuatro casos confirmados tras años sin circulación local, especialistas advierten sobre la importancia de la vacunación y la vigilancia ante una enfermedad viral que puede causar complicaciones graves
El reciente brote de sarampión en Lima reaviva la preocupación en el sistema de salud peruano. Con cuatro casos confirmados tras años sin circulación local, especialistas advierten sobre la importancia de la vacunación y la vigilancia ante una enfermedad viral que puede causar complicaciones graves|Canva

Uno de los signos más característicos del sarampión corresponde a las llamadas manchas de Koplik. El Minsa indicó que estos pequeños puntos blancos aparecen dentro de las mejillas antes de la erupción cutánea visible en el cuerpo.

Posteriormente surgen manchas rojas detrás de las orejas y en el rostro. Luego se expanden hacia el resto del cuerpo. Estas lesiones generan picazón y forman parte del cuadro clínico más reconocible de la enfermedad.

Las autoridades recomendaron acudir al médico apenas aparezcan estas manifestaciones. La detección rápida facilita el aislamiento del paciente y permite activar medidas de vigilancia epidemiológica alrededor de los contactos cercanos.

Riesgos graves asociados al sarampión

El Ministerio de Salud alertó que el sarampión puede afectar seriamente las defensas del organismo y provocar secuelas permanentes. Entre las complicaciones más frecuentes figura la neumonía, considerada la principal causa de gravedad en personas infectadas.

Otra de las consecuencias señaladas por el Minsa corresponde a la encefalitis, inflamación cerebral que puede dejar daños neurológicos. Además, las infecciones de oído asociadas al virus pueden derivar en pérdida total de la audición.

La entidad sanitaria también advirtió sobre cuadros de diarrea intensa capaces de generar deshidratación rápida, sobre todo en niños pequeños. Debido a estos riesgos, el sector Salud insistió en la necesidad de vigilancia médica temprana frente a cualquier sospecha de contagio.

Medidas de prevención impulsadas por las autoridades

Infografía ilustrada que muestra un niño con erupciones de sarampión, un doctor, un termómetro e iconos explicando síntomas y principios del tratamiento.
Esta infografía detalla los síntomas comunes del sarampión, como fiebre alta y erupciones cutáneas, y explica los principios básicos de su tratamiento para una pronta identificación y manejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan de acción del Ministerio de Salud incluye campañas de vacunación extramural, fortalecimiento del monitoreo epidemiológico y estrategias de comunicación orientadas a la prevención. La cartera de Salud recordó que el sarampión se transmite por el aire mediante la tos o los estornudos, lo que facilita su rápida expansión.

Entre las principales recomendaciones figura mantener una alimentación nutritiva y adecuada hidratación. Las autoridades también pidieron reforzar la limpieza y desinfección de materiales escolares y superficies de uso frecuente.

El uso exclusivo de objetos personales forma parte de las medidas preventivas recomendadas para personas infectadas. El Minsa sugirió separar artículos como jabones o utensilios de higiene para evitar contagios dentro del hogar.

Las autoridades sanitarias además reiteraron la importancia del lavado constante de manos con agua y jabón, la ventilación cruzada en ambientes cerrados y el uso de mascarillas en casos sospechosos. También solicitaron cubrirse con el codo o con un pañuelo al momento de estornudar.

El Ministerio de Salud exhortó a las familias a informar de inmediato cualquier caso sospechoso de sarampión. La comunicación temprana permite activar cercos epidemiológicos alrededor de las viviendas y controlar posibles cadenas de transmisión.

El plan sanitario contempla intervenciones rápidas en regiones con mayor riesgo de expansión del virus. Cusco, Arequipa, Puno y Madre de Dios figuran entre las zonas bajo especial vigilancia debido al movimiento constante de personas y a las brechas de vacunación detectadas por las autoridades.

Según el Minsa, la emergencia sanitaria busca fortalecer la capacidad de respuesta frente al brote y acelerar la inmunización en sectores vulnerables. El objetivo inmediato apunta a contener la propagación mediante vacunación, aislamiento de casos y seguimiento epidemiológico permanente.

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