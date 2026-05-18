¿El invierno más cálido de los últimos tiempos en Perú? El Niño Costero redefinirá el clima, según el Senamhi

Invierno en Lima será cálido a causa de El Niño. (Senamhi)

El invierno que se aproxima en Perú no se parecerá a los anteriores. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ya advirtió sobre uno atípico con temperaturas elevadas y cambios climáticos inusuales por la prolongación de El Niño Costero, alterando las expectativas para la estación más fría del año.

Las estimaciones oficiales del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) prevén que este se extienda hasta febrero de 2027, lo que transformará el panorama climático del país, en especial en la costa norte.

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El ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, dijo que “estamos en pleno desarrollo de El Niño Costero” y remarcó que ya se reportan anomalías de temperatura de 3 a 4 grados Celsius en el norte del país.

El ENFEN pronostica un invierno 2024 inusualmente cálido en Perú por la prolongación del fenómeno El Niño Costero.

“En Tumbes hemos llegado aproximadamente a los 37 ºC, que es muy alta para la temporada. Esto está ocasionado por la temperatura superficial del mar frente a la costa y Lima no está excenta.

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Luis Vásquez, vocero del Enfen, explicó a Latina que el actual Niño Costero tiene una duración superior a la habitual y se mantiene en una magnitud débil, aunque entre mayo y agosto crecería hacia una condición cálida moderada.

“O sea, vas a tener un Niño ligeramente largo, ¿no? Y con una predominancia de una condición de magnitud débil. Sin embargo, a partir de mayo, entre mayo y agosto, escalaría a una condición cálida moderada”, sostuvo Vásquez.

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Residentes de Lima enfrentan temperaturas de 32°C con sombrillas y abanicos en el malecón de Miraflores, sufriendo la intensa ola de calor durante el Fenómeno del Niño Costero que azota la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de este fenómeno será especialmente notorio en la zona norte, donde Tumbes, Piura y parte de Lambayeque experimentarán las mayores alzas de temperatura.

Vásquez detalló: “Mayores temperaturas asociadas a un Niño siempre son de mayor intensidad en la zona norte, en la región Tumbes, Piura, un poco Lambayeque y así va disminuyendo un poco, pero el impacto es a nivel regional”.

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Los expertos no se refieren —por lo menos hasta ahora, ni de manera anticipada— al invierno más calido de los últimos tiempos, pero sí remarcan que será atípico para la población, con temperaturas algunos grados por encima de lo que se considera normal.

La temporada de lluvias intensas en regiones como Arequipa finaliza en junio, dando paso a un clima más seco e inusual. (Andina)

Temperaturas inusuales

Latina recogió que, de acuerdo con el último informe del Enfen, la temporada de lluvias que causó desbordes de ríos, incremento de caudales y huaicos en regiones como Arequipa concluirá en junio.

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Vásquez puntualizó que ya no se esperan precipitaciones abundantes, aunque en mayo podrían presentarse algunas lluvias esporádicas sobre lo normal.

“Ya no vamos a tener precipitaciones abundantes. Va a haber algún tipo de precipitación esporádica sobre lo normal, principalmente en mayo, pero ya para junio, digamos, estamos en la época séptica, ya no se presentarían lluvias”, indicó el vocero del Enfen.

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La anomalía térmica será perceptible en la vida cotidiana. El ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas, de Ambiand, expuso que en Lima la temperatura nocturna actualmente se ubica tres grados por encima del promedio histórico.

La llegada de ondas Kelvin eleva la temperatura del mar hasta ocho grados sobre lo normal, afectando pesca y especies como la anchoveta.

“Estamos aproximadamente tres grados por encima de lo normal para la temperatura nocturna en Lima”, explicó Cárdenas en declaraciones también para Latina. En la última semana, el promedio rondó los 20℃, cuando lo habitual para la época serían 17℃.

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Efectos en la vida diaria

Según Cárdenas, estos cambios se reflejan en la vestimenta y hábitos de la población. “Si sales temprano y llevas algún abrigo, seguramente hacia el mediodía ya te lo sacaste esa prenda, porque vamos a tener brillo solar”, comentó el meteorólogo.

Además, se han registrado noches con sensación de bochorno y días soleados sostenidos en la capital. En distritos como Jesús María, la temperatura alcanzó hasta seis grados más de lo normal, un fenómeno que no se observaba desde 2017.

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La presencia de El Niño Costero genera expectativas de un “invierno atenuado”, similar al del año 2023, según explicó Cárdenas. “No vamos a tener un invierno como tal, vamos a tener un invierno, digamos, atenuado, bastante atenuado, seguramente similar a lo que tuvimos en el 2023”, afirmó a Latina.

El invierno atenuado de este año en la capital y distritos como Jesús María ya presenta noches bochornosas y días soleados sostenidos. (Andina)

La pesca y agricultura

El fenómeno también afecta la temperatura del mar. Cárdenas detalló que las ondas Kelvin, que transportan agua cálida desde el centro del Pacífico, ya han llegado a la costa sudamericana, lo que provoca núcleos de hasta ocho grados por encima del valor normal bajo la superficie oceánica.

“Lo que estamos viendo en el océano es esto. Las anomalías son positivas, o sea, temperaturas del agua de mar más cálidas de lo normal y estamos teniendo núcleos de hasta ocho grados por encima del valor normal”, expuso.

Esta situación repercute directamente en la pesca y la agroindustria. El meteorólogo remarcó que algunas especies marinas, como la anchoveta, no llegan a las costas peruanas por el agua cálida, lo que llevó a cancelar la temporada de pesca. En la agricultura, cultivos que requieren bajas temperaturas para desarrollarse tampoco encontrarán las condiciones necesarias, lo que podría afectar su rendimiento.

Aunque las anomalías térmicas alcanzan picos altos, el fenómeno aún no se considera de intensidad moderada según los promedios del Enfen (Créditos: Canal N)

Prevención y monitoreo

El Enfen y especialistas insisten en la importancia de seguir los reportes oficiales y tomar medidas preventivas frente a las variaciones climáticas que trae El Niño Costero.

Las recomendaciones incluyen atención a campañas de vacunación contra las enfermedades estacionales y precaución en rutas afectadas por neblina, especialmente en zonas de curvas y carreteras de la selva.

La vigilancia y la acción institucional aparecen como prioridades ante el pronóstico de un invierno inusual, con impactos en la salud pública, la economía y la vida cotidiana de millones de peruanos.