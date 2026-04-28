Antauro Humala afirma que vínculo con Juntos por el Perú es una “coalición política”, pero el partido niega que sea un vocero

Roberto Sánchez junto a Antauro Humala, quien respalda su candidatura - JP

La figura de Antauro Humala se ha acercado a la campaña de Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026 y, al menos desde la versión del líder etnocacerista, se ha concretado una coalición entre sus fuerzas políticas. Sin embargo, desde Juntos por el Perú, niegan que esto sea así y se intenta marcar una distancia con el hermano del expresidente Ollanta Humala.

Según Humala, exmilitar sentenciado por el Andahuaylazo, el vínculo con Sánchez surgió tras una evaluación política motivada por su cercanía ideológica y años de diálogo previo.

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En conversación con la periodista Milagros Leiva, Antauro Humala sostuvo que su relación con Sánchez es una “coalición, pero en los hechos se puede entender como una alianza política”, y contó que conoció a Roberto Sánchez cuando fue visitado en prisión entre 2013 y 2014 por él y Yehude Simon, entonces dirigente de Juntos por el Perú, quien presentó a Sánchez como su sucesor político.

Antauro Humala respalda a Roberto Sánchez y anticipa su triunfo electoral

En torno a la coyuntura electoral, el líder etnocacerista precisó que, frente a varios candidatos de izquierda, decidió apoyar a Roberto Sánchez porque “es de izquierda. Hay varios de izquierda, pero dada las características de la elección teníamos que definir a uno”. Así justificó la continuidad de ese proceso de diálogo iniciado años atrás, que incluyó además a sectores afines al castillismo.

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Juntos por el Perú considera a Humala como un simpatizante sin rol

Pese a las afirmaciones de Humala, el vocero legal de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, desmintió la existencia de un compromiso orgánico y aseguró que "no hay una alianza formal (con Antauro Humala). No la hay".

Consultado por RPP sobre la cercanía de Humala, Mendoza aseguró que las declaraciones del exmilitar son a título personal y no reflejan la posición del partido, y no le otorgan atribuciones como vocero.

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“Queremos dejar en claro que Antauro Humala no es vocero del partido. No refleja o traduce la expresión o voluntad de los entes del partido político Juntos por el Perú. De modo que, lo que diga Antauro Humala es a titulo personal. No está convalidado por el partido político. Y su cercanía es de evaluación de la Comisión Política propia del partido, que no se ha hecho aún. Es un aliado porque se ha visto en la primera vuelta”, indicó al medio radial.

Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez - Facebook / Vamos Pueblo Nacional

Subrayó que, aunque Humala acompañó públicamente a Sánchez en la primera vuelta, no existe un acuerdo estructural más allá de la colaboración de campaña. “Si ustedes observan las apariciones o presentaciones de Roberto Sánchez, no está Antauro Humala. Personalmente yo no lo veo. No sé qué habrá pasado ahí. La posición del partido es claro: Antauro Humala no es vocero del partido, no refleja tampoco la posición”, aseguró Mendoza.

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Con el objetivo de acotar interpretaciones sobre el papel político de Humala dentro del partido, Jaime Quito, candidato al Senado por Juntos por el Perú, declaró a El Comercio que el exmilitar “es alguien más que se suma al partido, más bien para ustedes es la preocupación, para nosotros no”. Quito señaló que la agrupación prioriza su programa y estructura interna frente a las adhesiones individuales que puedan presentarse durante la campaña de segunda vuelta.

La dirigencia partidaria reiteró que Humala no ocupa función alguna dentro de Juntos por el Perú. No está como senador, diputado, no está en la estructura orgánica de JP. Es una persona que se va sumando porque considera que el fujimorismo no tiene que llegar a Palacio de Gobierno, detalló Quito, diferenciando entre los objetivos institucionales del partido y cualquier agenda personal de sus simpatizantes.

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