Óxido, tornillos sueltos y pasamanos que se desprenden: El deporable estado de los buses del Metropolitano al descubierto tras choque en Miraflores

Imágenes impactantes de la escena del accidente del Metropolitano que paralizó parte de la ciudad. Observe de cerca la magnitud de la colisión, el trabajo de los bomberos y el personal de la ATU, y el estado en que quedaron los buses tras el fuerte impacto | Canal N

Un triple choque entre unidades del Metropolitano ocurrido esta mañana cerca de la estación Angamos, en el distrito de Miraflores, dejó cerca de 46 heridos según el conteo del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), bloqueó la vía en dirección sur-norte durante al menos 30 minutos y expuso ante las cámaras de Canal N el deterioro interno de los buses que circulan a diario por el corredor más transitado de Lima.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó el siniestro en un comunicado emitido horas después: “Esta mañana se registró un accidente vehicular alrededor de las 8:30 a.m. que involucra a tres unidades del Metropolitano, a la altura de la estación Angamos. Se están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades”. El organismo informó que las unidades fueron derivadas a la vía mixta con dirección al terminal Naranjal, pero no se pronunció sobre las causas del accidente ni sobre el estado mecánico de la flota involucrada.

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La imagen muestra el estado de los buses del Metropolitano afectados por un accidente en Miraflores, con parabrisas destrozados y asientos dañados en el interior evidenciando la magnitud del impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que las cámaras mostraron por dentro: óxido, sangre y piezas sueltas

El recorrido del reportero de Canal N por el interior de una de las unidades accidentadas reveló un deterioro que va mucho más allá de los daños causados por el impacto. La cámara captó asientos volcados hacia adelante con los tornillos de anclaje al piso completamente levantados. Los pasamanos, tanto verticales como horizontales, aparecieron fuera de lugar o directamente desprendidos, con óxido visible apenas cubierto por plástico de color plomo que ocultaba el deterioro sin resolverlo.

El interior de un bus del Metropolitano muestra un asiento rojo dañado y desprendido tras un accidente de tránsito en Miraflores, evidenciando el deterioro de la flota y la inseguridad para los pasajeros. (Canal N)

Un inspector muestra el avanzado estado de corrosión en la base de un poste de un bus del Metropolitano, evidenciando la inseguridad tras el accidente en Miraflores. (Canal N)

“Acá hay un plástico que cubre lo que acá se nota claramente oxidado”, describió el periodista mientras señalaba los tubos sin tocarlos. En el piso del bus, entre los asientos de uso preferencial, la cámara registró manchas de sangre, evidencia de que los pasajeros fueron proyectados hacia adelante por la fuerza del impacto. Las manijas de sujeción para pasajeros de pie también aparecieron en el suelo, desprendidas de sus puntos de fijación.

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Una pieza de metal oxidada, hallada en el lugar del Accidente del Metropolitano en Miraflores, resalta la preocupante inseguridad de los buses que resultó en 40 heridos. (Canal N)

El chasis de una de las unidades apareció doblado, con aceite derramado en el piso y el motor expuesto. El reportero advirtió sobre un riesgo adicional: la zona posterior de los buses, donde frecuentemente viajan pasajeros recostados. En la unidad más dañada, esa área quedó completamente destruida. “Si alguien iba ahí echado, pudo haberle pasado algo peor”, señaló.

Un reportero informa desde el interior de un bus del Metropolitano en Miraflores, evidenciando las malas condiciones tras el accidente que dejó 40 heridos y reveló la inseguridad de los vehículos. (Canal N)

Un historial de accidentes que se acumula

El siniestro de este lunes no ocurre en el vacío. El Metropolitano, que atiende a cerca de 700.000 usuarios diarios en sus 38 estaciones, acumula un historial de accidentes que se ha intensificado en los últimos años en un contexto de flota envejecida y renovación postergada.

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El antecedente más reciente ocurrió el 5 de mayo, cuando una unidad del Expreso 5 quedó empotrada contra una estructura metálica a la altura de la estación Andrés Reyes, en San Isidro, con el parabrisas destruido. El SAMU desplegó seis ambulancias y trasladó a tres pacientes a centros de salud cercanos.

Un triple choque por alcance entre buses del sistema Metropolitano, ocurrido a la altura de la estación Ricardo Palma en Miraflores, dejó un saldo de más de 40 personas heridas. Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a las víctimas | Canal N

Antes, el 26 de enero de 2026, un bus impactó violentamente contra la base del puente México, en La Victoria, dejando 46 heridos. El año 2025 dejó una secuencia aún más grave: el 30 de julio, una cúster invadió la vía exclusiva en la avenida Alfonso Ugarte y chocó de frente con una unidad troncal, con un saldo de tres fallecidos y 27 heridos. En agosto, septiembre, noviembre y diciembre se registraron choques adicionales, atropellos y al menos dos muertes vinculadas al sistema.

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Los datos internos del sistema confirman la magnitud del problema. Según información obtenida por Infobae Perú a través de una solicitud de Transparencia, el Centro de Gestión y Control de la ATU registró 3.694 incidentes y accidentes al interior del Metropolitano solo en 2023. De ese total, 854 fueron caídas al subir al bus, 460 atrapamientos de puertas y 73 choques reportados por conductores de la concesionaria Cosac, entre ellos 34 frenadas intempestivas y 25 choques contra infraestructura.

Una flota que supera su vida útil y una renovación que no llega

En el centro del problema está la antigüedad de las unidades. Una parte importante de la flota del Metropolitano supera los 15 años de servicio, pese a que el contrato de concesión fijaba una vida útil de 12 años. El 45,6% de los usuarios no se siente satisfecho con el servicio, según el último estudio de Lima Cómo Vamos. Patricia Alata, directora de Conocimiento de la organización, señaló a Infobae Perú que “aún no se percibe que la calidad del viaje de los pasajeros haya cambiado en los últimos años”.

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Restos de infraestructura interna de un bus del Metropolitano yacen en el suelo, con un vehículo policial y un agente visibles en el exterior tras un accidente de tránsito en Miraflores que dejó 40 heridos. (Canal N)

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, reconoció el deterioro y explicó que la renovación de la flota depende de la firma de una adenda contractual con los concesionarios y de la participación del Ministerio de Economía y Finanzas. “Estamos trabajando con el Banco Mundial para obtener un crédito que permita adquirir los nuevos buses”, afirmó. En diciembre de 2025, la ATU confirmó que los fondos permitirían la compra de 60 nuevos buses, aunque advirtió que, una vez firmada la adenda, la ejecución podría tardar hasta ocho meses.

El interior de un bus del Metropolitano revela el desgaste y óxido de sus estructuras, ilustrando la inseguridad de las unidades tras el reciente accidente que dejó 40 heridos en Miraflores. (Canal N)

Mientras tanto, los 700.000 usuarios diarios del Metropolitano siguen viajando en unidades deterioradas, en un sistema que se autofinancia exclusivamente con el pasaje de S/ 3,20, sin subsidio estatal. Cada nuevo accidente en la Vía Expresa es también un recordatorio de que la modernización del sistema más usado de Lima sigue siendo una promesa pendiente.

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