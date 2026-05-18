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Agente del ‘Tunche’ Rivera reveló su malestar por presente en Universitario tras polémico gesto: “Han amenazado a su esposa”

Narciso Algamis, representante del delantero peruano, se refirió a la sanción de la ‘U’ por la controversia con la camiseta ‘crema’ y se refirió a su futuro en el club

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Narciso Algamis habló de la controversia del 'Tunche' con la camiseta de la 'U'. (Video: Fútbol Satélite)

El clima en Universitario de Deportes atraviesa uno de sus momentos más tensos de la temporada. La derrota frente a Atlético Grau no solo desató un vendaval de críticas contra la administración encabezada por Franco Velazco, sino que también encendió la polémica alrededor de José Rivera. El ‘Tunche’ fue sancionado por la dirigencia tras arrojar y patear la camiseta ‘crema’ al final del encuentro, un gesto que profundizó el malestar de la hinchada.

El representante del futbolista, Narciso Algamis, se refirió con franqueza al proceso disciplinario abierto contra su dirigido “Pasó lo que todos vieron que pasó, él ya pidió disculpas y hay que seguir los procesos. El club tiene sus motivos, hay que respetarlos y vamos a ver qué pasa”, señaló en el programa de YouTube, Fútbol Satélite.

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El agente también defendió la necesidad de que la ‘U’ emita su comunicado informando la suspensión: “Era lógico ese comunicado, el club mira por sus intereses y está bien. La hinchada está enojada, ¿qué más se puede decir?”.

Respecto a la posibilidad de que el delantero vuelva a jugar pronto, Algamis fue categórico: “Ahora está suspendido, en un proceso y vamos a ver qué pasa”. Aunque evitó dar detalles sobre negociaciones o documentos internos, dejó claro que Rivera mantiene contrato vigente con Universitario, por lo que su continuidad dependerá de la resolución del caso.

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Comunicado oficial de Universitario tras polémica actitud de José 'Tunche' Rivera en el Monumental.
Comunicado oficial de Universitario tras polémica actitud de José 'Tunche' Rivera en el Monumental. Crédito: Prensa U

El sentir del ‘Tunche’ Rivera sobre el presente de Universitario

La situación personal de José Rivera se ha tornado más compleja tras la sanción. Narciso Algamis describió el impacto emocional que atraviesa el delantero y su entorno familiar: “No la están pasando bien porque ahora están amenazando a la esposa por todos lados, que eso es detestable. ¿Qué tiene que ver ella con esta situación?”.

El agente insistió en que el ‘Tunche’ siempre ha mostrado un fuerte compromiso con el equipo y que la presión del momento influyó en su reacción. “El tipo va saliendo de la cancha recaliente por la situación que están pasando, es un tipo que está muy metido y tiene la cabeza en el equipo, y cometió un error”, explicó.

En cuanto al ánimo del jugador respecto a la conducción dirigencial de Universitario, Algamis aportó una perspectiva histórica, ya que reveló que el artillero tampoco estuvo conforme con la administración anterior, ya que carecía de minutos en cancha y expresó su deseo de marcharse, sin que le permitieran concretar una salida. “La administración ha sido parecida, acá no es culpa de las administraciones, no sé de quién será la culpa”, puntualizó.

El ‘Tunche’ explicó su reacción en el estadio Monumental y expresó su profunda tristeza por lo ocurrido. (Video: Fútbol en América)

Sobre el nivel de juego actual de Rivera Martínez, Algamis fue claro: el principal obstáculo es la falta de continuidad. “Hoy, como no tiene continuidad, es bien difícil. Un jugador necesita tener continuidad, no es fácil. El tipo físicamente está muy bien, se mata entrenando, ¿qué más puede hacer? Tiene que entrar y tener continuidad”, sentenció.

Representante del ‘Tunche’ Rivera sobre interés de otros clubes

Consultado sobre si existen clubes interesados en fichar a José Rivera, Narciso Algamis aclaró que el mercado está cerrado y que, hasta el momento, no ha recibido llamados formales: “Estamos mitad de año, presupuestos cerrados, ventana muy chiquita. ¿Llamado de algún equipo? Nadie me llamó”.

La polémica también llevó a Algamis a referirse a la relación con Sporting Cristal, especialmente tras el episodio con Kevin Serna. El agente reconoció que, tras el malentendido, retomó el diálogo con la directiva ‘celeste’ y que las conversaciones se desarrollaron en términos normales. “Después de lo de Serna, que fue un malentendido, sí estuve hablando con la gente de Cristal, normal”, comentó.

Sobre la posibilidad de que algún futbolista suyo recale en el club ‘rimense’, el empresario explicó que el club y los jugadores deben coincidir en intereses y disposición. “El club tiene que querer, los jugadores también tienen que aceptar. Nosotros no somos dueños de los jugadores, somos el fusible entre las partes”, expresó, y advirtió sobre los riesgos de esa posición: “Muchas veces por ser fusible, terminamos quemados sin razón”.

Narciso Algamis habló del futuro del 'Tunche' ante una eventual partida de la 'U'. (Video: Fútbol Satélite)

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