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Gabriel Meneses fue operado tras caída en EEG y su padre da detalles de su estado de salud: “Todo fue un éxito”

El productor mostró los minutos antes de que su hijo fuera intervenido y resaltó su nerviosismo. Sin embargo, aclaró que su situación está mejor

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Imagen dividida. Izquierda: Gabriel Meneses sonriendo en una cama de hospital. Derecha: Primer plano de un hombre mayor con cabello gris
Gabriel Meneses se recupera en el hospital con una sonrisa tras su exitosa operación, mientras su padre comparte detalles positivos sobre su estado de salud.

La salud de Gabriel Meneses se convirtió en motivo de preocupación luego de que el joven actor sufriera una grave lesión durante una competencia en el programa Esto es Guerra. El domingo 17 de mayo, su padre, Javier Meneses, compartió detalles sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometido su hijo y transmitió alivio respecto al resultado del procedimiento. La operación resultó exitosa y Gabriel se encuentra en proceso de recuperación bajo vigilancia médica.

En la antesala a la cirugía, Javier Meneses acompañó a su hijo en la clínica. Gabriel, pese a la situación, mostró fortaleza y optimismo. Su padre lo interrogó sobre su ánimo momentos antes de ingresar a la sala de operaciones y la respuesta fue inmediata: “Voy a salir como nuevo”.

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Esta actitud contrastó con el nerviosismo que admitió sentir el propio Javier, quien recurrió a su perfil de Facebook para expresar los sentimientos que lo embargaron mientras su hijo permanecía en el quirófano.

Un joven sonríe recostado en una cama de hospital con sábanas blancas, su brazo izquierdo con un tatuaje visible sobre la almohada
Gabriel Meneses sonríe desde su cama de hospital tras una exitosa operación de columna, confirmando su buen estado de salud según su padre.
“Qué experiencia para más intranquila. A mi menor hijo Gabriel, de 23 años, lo operaron de la columna vertebral por una fractura (rota) en dos, vértebra lumbar L2. ¡Pobre, tan joven, caray, y le pasa esto! A Dios gracias, él estaba muy tranquilo y yo nervioso”, relató.

Finalizada la intervención, el padre de Gabriel comunicó que la cirugía, que se extendió por cerca de dos horas, se realizó con éxito, y agradeció especialmente al médico tratante: “Pero a Dios gracias, la operación (2 horas) fue un éxito. Agradecer al Dr. Alberto Salazar, un capo. Así que ya, uffff, más tranquilo y a recuperarse, querido y amado hijo. PD: Gabriel es mi clon.”, concluyó.

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El productor mostró los minutos antes de que su hijo fuera intervenido y resaltó su nerviosismo. Sin embargo, aclaró que su situación está mejor | Facebook

La fuerte caída de Gabriel Meneses en EEG

El accidente que dejó a Gabriel Meneses con lesiones de gravedad ocurrió durante la realización de una prueba física del programa Esto es Guerra, el pasado 12 de mayo. Mientras competía frente a Raúl Carpena, perdió el equilibrio y terminó por impactar de forma violenta contra una estructura situada cerca de una piscina.

La reacción fue inmediata. El equipo de producción y el personal médico presente en el set actuaron rápidamente para atender a Gabriel, que fue trasladado de urgencia a una clínica local. En ese primer diagnóstico se determinó la existencia de fracturas en las vértebras lumbares, lo que dio paso a una serie de exámenes complementarios para precisar la magnitud del daño.

Gabriel Meneses podría ser operado tras fuerte accidente en reality de competencia. Captura: Magaly TV La Firme.
Gabriel Meneses podría ser operado tras fuerte accidente en reality de competencia. Captura: Magaly TV La Firme.

A pesar de la gravedad del incidente, el propio Gabriel apareció ante las cámaras desde su habitación en el centro médico, donde describió la situación que enfrentaba. “Tengo fractura en las vértebras. Me están trayendo los resultados de las resonancias para ver si es fractura en una o en dos. Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo”, declaró.

El joven también relató cómo vivió el instante del accidente: “Al caer me golpeé con mi propia rodilla y como que eso me noqueó un poco. Sentí todo el corrientazo atrás y era un dolor que me dejó en shock. Simplemente estaba concentrado en respirar”, detalló.

El entorno de Gabriel Meneses permanece atento a su evolución, mientras los especialistas monitorean su recuperación. La familia y seguidores del actor expresaron muestras de apoyo y solidaridad a través de redes sociales, a la espera de que el proceso de rehabilitación avance de forma favorable.

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