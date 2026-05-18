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Pati Lorena llora y le pide perdón a Pablo Heredia por eliminación de ‘La Granja VIP’ y él responde: “Los amo tanto”

El argentino fue retirado de la competencia tras recibir los votos más bajos frente a Gabriela Herrera, Renato Rossini y Shirley Arica

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Imagen dividida: a la izquierda, Pati Lorena llora junto a Pablo Heredia; a la derecha, Pablo Heredia con sombrero de vaquero y expresión conmovida
Pati Lorena se muestra afectada y pide perdón a Pablo Heredia por la eliminación de ‘La Granja VIP’, a lo que él responde con un mensaje de cariño hacia sus compañeros.

La eliminación de Pablo Heredia de ‘La Granja VIP’ desencadenó una ola de emociones y muestras de apoyo dentro del reality, especialmente por parte de Pati Lorena, quien le pidió perdón entre lágrimas tras la votación que lo dejó fuera de competencia. El participante argentino quedó eliminado la noche del sábado 16 de mayo después de obtener menos votos que Gabriela Herrera, Renato Rossini y Shirley Arica. La reacción en el equipo de las Víboras reflejó el impacto de su salida, mientras que los Reales celebraron la permanencia de todos sus miembros.

Pati Lorena, visiblemente afectada, se acercó a Pablo Heredia para expresar su pesar por lo ocurrido.

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“Te quiero, Pablo. Estoy triste. No puede ser que nos hayamos equivocado de esa manera, Pablo. No puede ser que te hayas ido. Qué injusto, qué injusto. El más noble, el más bueno, el que más trabajaba en la granja con los animales, el que siempre tenía una palabra bonita cuando estábamos tristes, cuando estábamos estresados”, expresó la productora televisiva, con la voz quebrada.
Pati Lorena, visiblemente afectada, de pie junto a Pablo Heredia, quien la mira con una expresión comprensiva en un entorno rústico
Pati Lorena llora y le pide perdón a Pablo Heredia por la eliminación de 'La Granja VIP', a lo que él responde con afecto.

La última jornada de competencia fue determinante para el destino de Heredia. Tras perder un juego, quedó en sentencia y, posteriormente, no logró revertir la situación ante la votación del público. Esa circunstancia generó frustración en Pati Lorena, quien sostuvo que la nominación correcta debió recaer en ‘Cri Cri’ en lugar de Gabriela Herrera. “No puede ser. Qué triste, qué pena. Perdónanos, nos equivocamos”, insistió mientras Renato Rossini Jr. intentaba consolarla, también visiblemente conmovido.

Desde su cuenta de Instagram, Pablo Heredia respondió con un mensaje conciliador y de agradecimiento: “Nada que perdonar amigos, los amo tanto…”. El argentino optó por una actitud positiva, elogiando el compañerismo que caracterizó su paso por el reality.

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Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality
Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality

Así fue la despedida de Pablo Heredia del reality

La última aparición de Pablo Heredia en la casa de ‘La Granja VIP’ estuvo marcada por gestos de gratitud y palabras de despedida. Con el rostro afectado, el actor se dirigió a sus compañeros y al público: “Pedir perdón si alguna vez me equivoqué y agradecer la calidez que existe en Perú. El abrazo a todos los granjeros que están en la casa”, dijo antes de dejar su sombrero de granjero y salir al exterior del set.

El reencuentro con el público, tras nueve semanas de encierro, fue un momento especialmente emotivo para el argentino. Pablo Heredia admitió el desgaste físico y emocional que implica la convivencia dentro del reality. “Estoy muy emocionado. Es muy difícil estar adentro. Tenía ganas de salir, pero quería seguir por mis compañeros”, señaló mientras las lágrimas lo traicionaban frente a la audiencia.

El público ha tomado su decisión. En una noche llena de tensión, se anuncia que Pablo Heredia es el nuevo eliminado de 'La Granja VIP', mientras Gabriela Herrera celebra su permanencia en el reality.

El apoyo de los seguidores no tardó en hacerse sentir. Una fan se acercó para entregarle un regalo y destacar el vínculo que el argentino mantuvo con Shirley Arica, relación que se mantuvo bajo la mirada constante de las cámaras y que acaparó la atención de los televidentes durante toda la temporada.

La salida de Pablo Heredia deja un vacío en el equipo de las Víboras y evidencia el nivel de compromiso y lazos personales que se forjan en la dinámica de ‘La Granja VIP’. El argentino, a través de sus palabras y actitudes, cerró su participación confirmando el aprecio que cultivó entre sus compañeros y el público que lo acompañó durante su paso por el reality.

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