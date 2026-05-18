“Mia Design”, la tienda virtual de ropa femenina que engañó a cientos de clientas en Marketplace de Facebook: así era su modus operandi

La policía detiene a un estafador acusado de montar una tienda virtual de ropa femenina y robar más de 120 mil soles a sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante meses, cientos de mujeres creyeron haber encontrado una tienda virtual confiable para comprar sacos, vestidos, blusas y pantalones de moda. Las publicaciones aparecían en Facebook Marketplace bajo el nombre de Mia Design, mostraban prendas elegantes y precios atractivos, pero detrás de esa vitrina digital, según la Policía Nacional, operaba una presunta red de estafas que terminó con la captura de Junior Castillo Sánchez en el distrito de San Martín de Porres.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, que siguieron durante semanas el rastro del investigado tras recibir denuncias de compradoras que nunca recibieron sus pedidos. Todo comenzó con la denuncia de una mujer que aseguró haber depositado cerca de S/ 300 por prendas que jamás llegaron. A partir de ese caso, los agentes rastrearon números telefónicos, cuentas receptoras y perfiles utilizados en la plataforma de ventas de Meta.

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La policía detuvo al presunto estafador de 'Mia Store' involucrado en fraudes con venta de ropa femenina a través de Facebook. (Marketplace)

Cómo operaba la presunta red de estafas

El coronel PNP Freddy Delgado de la Torre, jefe de la División de Investigación de Estafas, explicó que la investigación identificó cuatro tiendas virtuales vinculadas a la misma modalidad de venta de ropa femenina. Las publicaciones incluían videos bien elaborados, imágenes de prendas modernas y promociones diseñadas para generar confianza en las compradoras. Las víctimas realizaban los pagos mediante billeteras digitales convencidas de que trataban con un negocio formal. Tras transferir el dinero, los pedidos nunca llegaban.

La marca de ropa femenina Mia Design, cuya imagen es visible en la foto, está vinculada a una estafa de venta por Facebook que ha llevado a la detención de un estafador. (Marketplace)

Cuando los agentes interceptaron a Castillo Sánchez mientras caminaba por la vía pública, le hallaron cuatro teléfonos celulares. La revisión de los dispositivos reveló más de 400 transferencias realizadas durante este año por distintas personas que, según los indicios, no recibieron las prendas ofrecidas. El monto acumulado superaría los S/ 120.000.

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Pese a la magnitud del presunto fraude, hasta el momento existen solo seis denuncias policiales formales, dos de ellas presentadas en provincias. Las autoridades estiman que la cifra real de afectadas es mucho mayor, dado que muchas víctimas optan por no denunciar cuando el monto perdido no supera los S/ 500.

Frente a los agentes, Castillo Sánchez sostuvo que trabajaba con un sistema de pedidos y que las prendas eran confeccionadas por su esposa. “Yo compro un saco, hago la venta mitad por mitad, mañana te lo entrego si puedo”, declaró durante la intervención policial. Las diligencias continúan para determinar si hay más afectadas o si otras personas participaron en el esquema.

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La Dirincri recordó que en lo que va del año ya se registraron más de 130 denuncias relacionadas con compras por internet en Lima.

Un conjunto de ropa femenina, similar a los ofertados por la cuenta "Mia Store" en Facebook, fue utilizado en una estafa de venta de indumentaria en línea. (Marketplace)

Cómo evitar caer en estafas digitales al comprar ropa en línea

El caso de Mia Design reproduce un patrón frecuente en las estafas digitales. Estas son las recomendaciones de la Dirincri y especialistas en seguridad digital para protegerse:

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Verifica la antigüedad y reputación del vendedor. Antes de pagar, revisa cuándo fue creado el perfil o la página. Las cuentas recientes con pocas reseñas o comentarios desactivados son una señal de alerta.

Desconfía de precios muy por debajo del mercado. Las ofertas excesivamente atractivas son el principal anzuelo de los estafadores. Si el precio parece demasiado bueno para ser real, probablemente no lo sea.

Exige comprobante de pago y datos del negocio. Un vendedor formal debe poder entregar un RUC, una dirección física verificable y un comprobante de la transacción.

Evita transferir el monto total por adelantado. Si el vendedor exige el pago completo antes de mostrar el producto o confirmar el envío, es una señal de riesgo. Prefiere plataformas que ofrezcan garantía de devolución.

Usa plataformas con sistemas de protección al comprador. Marketplaces que ofrecen garantías ante incumplimientos reducen el riesgo frente a vendedores informales en redes sociales.

Denuncia aunque el monto sea pequeño. Cada denuncia permite a la Policía identificar patrones y actuar antes de que el número de víctimas crezca. Las denuncias pueden presentarse en cualquier comisaría o en la plataforma digital de la Dirincri.