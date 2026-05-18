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FPF corre el riesgo de ser desafiliada por la FIFA: el grave escenario que deja el fallo del TC a favor de Binacional

La disputa legal entre el club de Juliaca y la Federación escaló hasta generar preocupación por una eventual intervención de la FIFA en el fútbol peruano

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FPF podría enfrentar sanciones de la FIFA tras el fallo del TC a favor de Binacional.
FPF podría enfrentar sanciones de la FIFA tras el fallo del TC a favor de Binacional.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordena la reposición de Binacional en la Liga 1 para la temporada 2027, ha generado una alerta institucional en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El organismo que preside Agustín Lozano podría exponerse a una eventual sanción por parte de la FIFA si se interpreta que se ha vulnerado el principio de autonomía del sistema deportivo a raíz de lo resuelto en el ámbito judicial.

El caso se remonta al descenso del club de Juliaca en 2023 y a la posterior disputa legal con la FPF, un proceso que se ha prolongado durante los últimos años y que ha derivado en un cruce entre decisiones judiciales, normativas deportivas y principios de gobernanza del fútbol a nivel internacional.

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Finalmente, el proceso llegó al Tribunal Constitucional, que recientemente falló a favor del ‘Poderoso del Sur’ y ordenó su reincorporación a la Primera División para la temporada 2027. Además, dispuso la revisión de la tabla de posiciones del campeonato 2023, una medida que podría tener implicancias adicionales en otros clubes, entre ellos Sport Boys.

Más allá de si la medida se ejecuta en sus términos o no, el problema central para la FPF no se limita al caso Binacional, sino al precedente que se abre con la intervención de la justicia ordinaria en decisiones propias del ámbito deportivo. En ese contexto, el escenario podría generar consecuencias relevantes para la estructura del fútbol profesional en el país.

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La disputa legal entre el club de Juliaca y la Federación escaló hasta generar preocupación por una eventual intervención de la FIFA en el fútbol peruano. (Video: L1MAX)

El grave escenario para la FPF tras sentencia favorable a Binacional

La FIFA establece en sus estatutos que las federaciones nacionales deben operar con plena autonomía y resolver sus disputas en instancias deportivas reconocidas, como el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). La intervención de tribunales nacionales en decisiones propias del ámbito futbolístico puede generar un conflicto con dicha normativa.

En ese contexto, el riesgo de una sanción aparece como una posibilidad teórica si la situación se agrava o se convierte en un patrón reiterado. Bajo ese escenario extremo, la FPF podría incluso exponerse a una eventual suspensión o desafiliación por parte del órgano rector del fútbol mundial, lo que desencadenaría consecuencias.

¿Qué significaría una desafiliación de la FIFA?

Una eventual desafiliación de la FPF por parte de la FIFA sería una medida extrema y sin precedentes recientes en federaciones con estructuras consolidadas. Sin embargo, sus efectos serían profundos y afectarían directamente a todo el fútbol peruano:

1. Exclusión de la selección peruana en torneos internacionales

La selección peruana quedaría fuera de todas las competencias organizadas por la FIFA y la CONMEBOL, incluyendo las Eliminatorias, la Copa del Mundo y la Copa América.

2. Exclusión clubes peruanos en torneos internacionales

Los clubes peruanos no podrían disputar torneos como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, al quedar fuera del sistema competitivo avalado por la confederación sudamericana.

3. Restricciones en el sistema de transferencias

El mercado internacional de pases se vería seriamente afectado. Los traspasos, registros y transferencias de jugadores podrían bloquearse o limitarse de manera significativa.

4. Impacto estructural en la Liga 1

El campeonato local perdería reconocimiento dentro del ecosistema FIFA-CONMEBOL, lo que afectaría directamente a los derechos de televisión, los patrocinadores y la estabilidad económica de los clubes.

5. Posible reestructuración del sistema federativo

En un escenario extremo, la FIFA podría exigir una reorganización total de la federación mediante comisiones de normalización, con el objetivo de restablecer el cumplimiento de sus estatutos.

Comunicado oficial de Binacional tras sentencia del TC.
Comunicado oficial de Binacional tras sentencia del TC.

Un escenario extremo dentro del marco FIFA

En la práctica, una desafiliación no es automática ni inmediata. La FIFA suele activar primero mecanismos de advertencia, seguimiento o incluso suspensiones temporales, con el objetivo de que las federaciones nacionales adecúen sus actuaciones al principio de autonomía deportiva establecido en sus estatutos.

Por ello, aunque la intervención de la justicia ordinaria en decisiones vinculadas al fútbol profesional puede convertirse en motivo de observación por parte del máximo ente del fútbol mundial, se trata de un escenario límite dentro del sistema regulatorio internacional.

Sin embargo, el caso Binacional no responde a un episodio aislado ni reciente. El conflicto legal se arrastra desde hace varios años y ha derivado en resoluciones judiciales reiteradas que han impactado directamente en decisiones deportivas de la FPF. Además, la federación mantiene procesos similares con otros clubes como Ayacucho FC y UTC, instituciones que también recurrieron a la justicia ordinaria.

En ese contexto, la acumulación de casos podría incrementar la preocupación dentro de la FIFA respecto a la estabilidad institucional y al manejo de los conflictos deportivos en el país.

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