Jorge Araujo deja Universitario y ya tendría nuevo equipo en la Liga 1: Juan Pablo II aparece como destino

Jorge Araujo no continuará al mando de Universitario de Deportes. Crédito: Prensa U

Jorge Araujo no continuará en Universitario de Deportes luego de la oficialización de Héctor Cúper como nuevo entrenador del club. El técnico nacional, conocido como ‘Coco’, cerró su ciclo interino en el banquillo ‘crema’ tras dirigir al plantel durante siete encuentros en una etapa de transición marcada por la urgencia de resultados y la búsqueda de estabilidad deportiva.

Araujo asumió la conducción del primer equipo tras la salida de Javier Rabanal, quien dejó el cargo debido a los malos resultados en el arranque de la temporada. En ese contexto, el exfutbolista tomó el mando de manera temporal con el objetivo de sostener al plantel mientras la administración ‘crema’ definía al nuevo estratega.

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Durante su gestión interina, ‘Coco’ dirigió siete partidos en la Liga 1, en los que registró tres victorias, un empate y tres derrotas. Su ciclo tuvo un inicio prometedor, con una contundente goleada por 4-1 ante Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, resultado que generó ilusión en la hinchada merengue. Sin embargo, con el paso de las jornadas, el rendimiento del equipo se volvió irregular, y su despedida llegó con una derrota por 0-1 frente a Atlético Grau, también en Ate.

Con el cierre de la etapa de Jorge Araujo, Universitario decidió apostar por un cambio de rumbo en el comando técnico. La dirigencia optó por la experiencia internacional de Héctor Cúper, entrenador argentino con amplia trayectoria en clubes y selecciones, quien será el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo del cuadro ‘crema’.

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Tras su salida de Universitario, el entrenador nacional seguirá dirigiendo en la Liga 1. (Video: L1MAX)

Aunque en un inicio la institución contemplaba la posibilidad de mantener a Araujo dentro del club en otra función, el escenario terminó tomando un rumbo distinto. La intención de la dirigencia era conservarlo en la estructura deportiva, posiblemente en divisiones menores o en un rol de apoyo dentro del área técnica.

Sin embargo, los planes personales del entrenador no coincidían con esa alternativa. ‘Coco’ Araujo tenía como prioridad continuar su carrera como director técnico principal en la Liga 1, con el objetivo de sostener continuidad en el máximo nivel del fútbol peruano.

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Juan Pablo II aparece como nuevo destino en su carrera

En ese contexto, el futuro de Jorge Araujo parece estar cada vez más lejos de Ate, pero dentro de la misma Primera División. El estratega nacional estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Juan Pablo II, club de Chongoyape que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración tras la salida del técnico argentino Marcelo Zuleta.

El club norteño oficializó la salida de Zuleta el pasado 5 de mayo y desde entonces viene evaluando opciones para ocupar el banquillo principal. En ese escenario, el nombre de Araujo tomó fuerza rápidamente como principal candidato para asumir el proyecto.

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De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, durante una reciente edición del programa L1MAX, la negociación entre ambas partes está bastante avanzada. “Es casi un hecho”, señaló el comunicador, al referirse a la llegada del extécnico ‘crema’ al cuadro de Chongoyape, donde solo faltarían detalles finales para cerrar el acuerdo.

Juan Pablo II marcha en la penúltima posición del Torneo Apertura 2026.

Un nuevo reto en la Liga 1

De concretarse su incorporación, Araujo asumiría un nuevo desafío en la Liga 1, esta vez al mando de un proyecto distinto, con objetivos enfocados en consolidar al equipo en la competencia y potenciar su rendimiento en el torneo.

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Así, el ‘Coco’ cerraría su breve pero intensa etapa en Universitario, donde vivió su primera experiencia al frente de un club de alta exigencia, y se alistaría para continuar su carrera como entrenador principal en el fútbol profesional peruano, manteniéndose activo en la élite del campeonato nacional.