Sin Bandera vuelve a Lima con el cierre de su exitoso “Escenas Tour”: fecha, lugar, venta de entradas y más

El dúo romántico anunció su regreso a nuestro país a poco haber llenado un concierto en Lima | Masterlive

El dúo Sin Bandera confirmó su regreso a Lima para el cierre de la gira “Escenas Tour”, un espectáculo que reúne los grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones. Leonel García y Noel Schajris se presentan en la capital peruana tras agotar localidades en su última visita, según informó la organización del evento. El show en Costa 21 marca el final de una etapa significativa para los artistas, quienes celebran 25 años de trayectoria con este concierto.

Durante el “Escenas Tour”, la prensa internacional destacó la capacidad de Sin Bandera para conectar con el público a través de clásicos románticos y una puesta en escena que emociona a fanáticos en América Latina. Temas como “Kilómetros”, “Entra en mi vida” y “Te vi venir” forman parte del repertorio que consolidó al dúo como referencia de la balada pop en español.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Sin Bandera?

El evento se realizará el 6 de marzo de 2027 en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. Este concierto representa una oportunidad para los seguidores peruanos de disfrutar en vivo de los principales éxitos del dúo en una noche dedicada a su carrera de un cuarto de siglo.

El dúo Sin Bandera, compuesto por Leonel García y Noel Schajris, presenta su concierto "Escenas Tour" en Lima, Perú, el 6 de marzo de 2027, patrocinado por Movistar.

Venta de entradas

La venta de entradas para el concierto de Sin Bandera comenzará en los próximos días a través de la plataforma oficial de Teleticket. Hasta el momento, los organizadores no han publicado los precios, aunque se espera que la información se actualice antes del inicio de la preventa. Según la nota de prensa, los boletos estarán disponibles para el público general tras la etapa de preventa exclusiva.

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Preventa exclusiva

Los clientes de Interbank tendrán acceso a una preventa exclusiva los días jueves 21 y viernes 22 de mayo, desde las 10:00 a.m. Esta promoción incluye un descuento de hasta 15% sobre el valor del boleto, válido solo para compras realizadas con tarjetas emitidas por esta entidad financiera. La preventa está limitada a un número determinado de entradas y se realiza únicamente a través de la web de Teleticket.

Noel Schajris y Leonel García de Sin Bandera cantan apasionadamente en el escenario durante el cierre de su "Escenas Tour" en Lima, frente a una pantalla azul vibrante con gráficos.

¿Cómo comprar tus entradas en Teleticket?

Para adquirir entradas para el show de Sin Bandera en Lima, los usuarios deben seguir estos pasos:

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Teleticket ( Ingresar a la web oficial de www.teleticket.com.pe ). Crear una cuenta con datos personales y correo electrónico válido. Verificar el registro mediante el enlace de activación recibido en el correo. Iniciar sesión y buscar el evento de Sin Bandera. Seleccionar el banner correspondiente al concierto. Acceder a la fila virtual, donde el sistema asigna turno según el orden de ingreso. No se debe cerrar ni actualizar la página mientras se espera. Elegir la zona y los asientos disponibles. Introducir los datos de la tarjeta bancaria para concretar el pago, aplicando el beneficio exclusivo si se utiliza una tarjeta Interbank durante la preventa. Revisar la confirmación de compra y descargar los boletos digitales desde la sección “Mis E-Tickets” en la cuenta de usuario.

El regreso de Sin Bandera a Perú promete una noche significativa para sus seguidores y una celebración de la música romántica en español.

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