Cachay fue agredido durante show en Lambayeque: cómico está internado en el hospital con fractura en el brazo

Un espectáculo en Olmos terminó en tensión cuando José Luis Cachay Ramos, conocido como Cachay, sufrió una agresión durante su presentación en Olmos. El incidente ocurrió mientras el cómico realizaba una imitación ante un público numeroso y un espectador, molesto por las bromas lo empujó de forma violenta. La caída por las escaleras de la tribuna dejó al humorista con una fractura en el brazo, generando alarma entre los asistentes y provocando que el show se interrumpiera abruptamente.

La escena fue registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes, el público observa en silencio cómo la tranquilidad del evento se quiebra. El empujón repentino sorprendió tanto a Cachay como a quienes presenciaban el espectáculo, quienes reaccionaron con gritos y preocupación al ver al comediante rodar por las gradas.

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Los asistentes acudieron en auxilio del artista y, en medio del caos, lograron retener al agresor. El hombre fue trasladado a la comisaría local de Olmos, donde quedó bajo custodia, mientras se iniciaban las investigaciones. Las autoridades abrieron una indagación para esclarecer los motivos y determinar las responsabilidades del hecho.

El popular cómico Cachay se muestra visiblemente afectado y con el brazo enyesado desde el hospital tras la agresión sufrida en un espectáculo en Chiclayo.

Una vez asistido por personal médico, Cachay fue llevado de inmediato a un centro de salud cercano. Exámenes realizados confirmaron que el golpe le provocó una fractura en el brazo, además de lesiones visibles en el rostro y el oído.

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El impacto del ataque no solo dejó consecuencias físicas, sino también un fuerte efecto emocional en el entorno cercano de Cachay, así como en el público que asistió al show. El hecho de que el incidente quedara grabado permitió que la situación alcanzara amplia repercusión en espacios digitales y motivó mensajes de solidaridad para el artista, que permanece bajo observación médica.

La imagen muestra un instante de la agresión sufrida por el cómico Cachay durante un show en Chiclayo, que resultó en su hospitalización con un brazo roto.

Cachay cuenta cómo vivió la agresión

Desde el hospital, Cachay brindó detalles sobre el episodio violento que sufrió durante su show en Lambayeque, en declaraciones al programa ‘Arriba mi gente’. El humorista explicó que, tras el ataque, los médicos le practicaron radiografías, confirmando lesiones y fracturas originadas por el empujón mientras se encontraba en plena función.

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“Lo que pasa es que estaba haciendo un personaje como hacen todos los comediantes. Es un personaje que coquetea y juega con todo el público (…) yo trato de esquivar el empujón, pero cuando volteo, él me empuja con toda la fuerza de su mano”, relató el artista, describiendo el instante en que fue atacado ante la audiencia.

El cómico Cachay sufrió una agresión durante un show en Chiclayo, resultando con el brazo roto y siendo internado en el hospital.

La reacción instintiva de Cachay frente al empujón resultó determinante para evitar consecuencias aún más graves. “Mi reacción ha sido rápida porque yo pensé en mi columna y por eso tiré las manos para atrás y mi cabeza para adelante. Ahí es donde me fracturo todo el brazo”, detalló el humorista al medio televisivo, dando cuenta de la intensidad del golpe y de las secuelas físicas del incidente.

La agresión a Cachay generó numerosas muestras de apoyo en plataformas sociales, donde seguidores y colegas del medio artístico expresaron su respaldo y exigieron garantías para la seguridad de los artistas callejeros.

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Por el momento, el cómico permanece internado mientras recibe tratamiento médico y espera la evolución de su recuperación. Las autoridades mantienen bajo investigación al presunto agresor, quien continúa en la dependencia policial de Olmos a la espera de que se defina su situación legal.