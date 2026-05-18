Perú

Elecciones 2026: ONPE excluye a Galaga del proceso para el transporte del material de la segunda vuelta

La entidad tomó esta determinación tras los incidentes registrados durante la primera ronda de comicios y estableció cambios en el proceso de contratación para evitar nuevos problemas durante el traslado del material oficial

Guardar
Google icon
ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Willax)
La ONPE excluye a Galaga S.A.C. del transporte electoral para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 por incidentes logísticos previos. (Willax)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la exclusión de la empresa Galaga S.A.C. del proceso de contratación para el transporte del material electoral en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una decisión adoptada tras los incidentes logísticos registrados en la primera vuelta.

De acuerdo con lo informado por TV Perú, la entidad electoral busca evitar la repetición de retrasos y complicaciones que marcaron la jornada del 12 de abril.

PUBLICIDAD

La ONPE modificó los términos de referencia para la contratación del servicio de transporte, estableciendo en la segunda vuelta una reducción significativa en el número de vehículos propios requeridos.

El nuevo proceso solicita únicamente 20 vehículos, en contraste con los 40 exigidos en la primera vuelta. Esta directriz ha despertado inquietudes entre especialistas y actores del proceso electoral, ya que el alcance nacional de la jornada obliga al traslado de grandes volúmenes de materiales a diferentes regiones del país.

PUBLICIDAD

Centro de votación con personal de seguridad, observadores internacionales, fiscalizadores de ONPE y equipos de prensa presentes en Perú.
Un centro de votación en Perú durante la segunda vuelta electoral de 2024 es custodiado por fuerzas de seguridad, fiscalizadores de la ONPE y monitoreado por un comité internacional de expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exclusión de Galaga se produce después de que la compañía fuera señalada como responsable de desórdenes logísticos que dificultaron la entrega oportuna de material en el proceso previo.

Según TV Perú, el abogado de la empresa, Cristian Castillo, aseguró que Galaga intentó reincorporarse al proceso mediante una autoinvitación y manifestó que la empresa no ha recibido los pagos correspondientes por los servicios brindados en la primera vuelta.

“Han invitado a otras empresas, y nosotros nos hemos auto invitado solos porque hemos consultado, hemos hecho observaciones a las consultas... Hasta ahora no nos han pagado un sol”, declaró Castillo.

Cambios en la logística

De acuerdo con la información difundida por Exitosa, el nuevo proceso de contratación incluye variaciones en los tipos de vehículos permitidos para el traslado del material electoral y elimina el transporte de equipos informáticos, lo que representa otro cambio respecto a la primera etapa.

DNI peruanos sobre mesa de madera clara, con una urna de la ONPE y cabinas de votación al fondo; una mano deposita un voto.
Documentos Nacionales de Identidad peruanos sobre una mesa de votación mientras un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estas modificaciones, las mismas oficinas de la ONPE que supervisaron la labor de Galaga S.A.C. serán responsables de fiscalizar a la empresa finalmente seleccionada para la segunda vuelta.

La decisión de reducir la flota de vehículos ha generado controversia, pues persisten dudas sobre la capacidad logística para cumplir con los estrictos plazos y la cobertura nacional que implica la elección. Voces críticas advierten que limitar la cantidad de unidades podría incrementar el riesgo de retrasos o complicaciones en la entrega de documentación electoral.

Auditoría y vulnerabilidades

Exitosa reportó que, en paralelo a los ajustes logísticos, la ONPE implementó nuevas medidas de seguridad en sus sistemas informáticos. Entre febrero y abril, la empresa Strategos llevó a cabo un proceso de “hacking ético”, es decir, simulaciones controladas de ataques cibernéticos para detectar puntos débiles en la infraestructura digital de la institución.

El informe resultante identificó 50 vulnerabilidades en los sistemas, varias de ellas clasificadas como de alto riesgo. El hallazgo más grave fue la existencia de un servidor sin contraseña, situación que permitía el acceso irrestricto a cualquier usuario en la red interna. El reporte resalta la urgencia de fortalecer los protocolos de seguridad para proteger la integridad del proceso electoral.

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

Recuperar espacio

Mientras la ONPE sostiene su decisión de excluir a Galaga S.A.C. en busca de restablecer la confianza en la logística electoral, la empresa insiste en su intención de brindar el servicio y reclama el pago por los trabajos realizados en la primera vuelta.

Según TV Perú, la compañía presentó observaciones y consultas al proceso, reiterando su interés en participar, pese a las críticas públicas y la negativa institucional.

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se prevé para el 7 de junio. Las determinaciones adoptadas por la ONPE continúan bajo el escrutinio de diversos actores políticos y de la ciudadanía, atentos a que las medidas logísticas y tecnológicas permitan garantizar una jornada transparente y eficiente.

Temas Relacionados

ONPEElecciones 2026Elecciones Perú 2026Segunda vueltaperu-noticias

Más Noticias

Cachay fue agredido durante show en Lambayeque: cómico está internado en el hospital con fractura en el brazo

José Luis Cachay Ramos se encontraba haciendo una imitación en un evento en Olmos, sin imaginar que un hombre lo haría rodar por la tribuna

Cachay fue agredido durante show en Lambayeque: cómico está internado en el hospital con fractura en el brazo

Roberto Sánchez afirma que Antauro Humala no es parte de JPP, pero lo defiende: “Es un patriota, un peruano que contribuye”

El candidato de Juntos por el Perú enfrenta uno de los problemas más delicados de su campaña rumbo al balotaje del 7 de junio: desvincularse de Antauro Humala sin alienar al electorado castillista que lo llevó a la segunda vuelta

Roberto Sánchez afirma que Antauro Humala no es parte de JPP, pero lo defiende: “Es un patriota, un peruano que contribuye”

Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

El proceso se inicia luego de que se difundieran imágenes de una celebración organizada por el Jurado Nacional de Elecciones con un costo de S/ 25.000

Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

“Mia Design”, la tienda virtual de ropa femenina que engañó a cientos de clientas en Marketplace de Facebook: así era su modus operandi

Junior Castillo Sánchez fue detenido en San Martín de Porres tras ser vinculado con más de 400 transferencias que víctimas pagaban mediante billeteras digitales y nunca recibían sus compras. El monto acumulado superaría los S/ 120.000

“Mia Design”, la tienda virtual de ropa femenina que engañó a cientos de clientas en Marketplace de Facebook: así era su modus operandi

Roberto Sánchez propone elevar el sueldo mínimo a S/1.500 si gana la segunda vuelta presidencial

El candidato de Juntos por el Perú afirmó que su equipo técnico presentará los fundamentos económicos ante los gremios empresariales para respaldar el aumento de la RMV

Roberto Sánchez propone elevar el sueldo mínimo a S/1.500 si gana la segunda vuelta presidencial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez afirma que Antauro Humala no es parte de JPP, pero lo defiende: “Es un patriota, un peruano que contribuye”

Roberto Sánchez afirma que Antauro Humala no es parte de JPP, pero lo defiende: “Es un patriota, un peruano que contribuye”

Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción

Delia Espinoza es incorporada al proceso competencial de la JNJ contra el PJ: TC acepta su pedido

Rafael López Aliaga niega apoyo a Keiko Fujimori: consideraría hablar con Juntos por el Perú y Ahora Nación en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Cachay fue agredido durante show en Lambayeque: cómico está internado en el hospital con fractura en el brazo

Cachay fue agredido durante show en Lambayeque: cómico está internado en el hospital con fractura en el brazo

Chayanne vuelve a Perú con su gira ‘Bailemos otra vez’: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el show

Sin Bandera vuelve a Lima con el cierre de su exitoso “Escenas Tour”: fecha, lugar, venta de entradas y más

Pati Lorena llora y le pide perdón a Pablo Heredia por eliminación de ‘La Granja VIP’ y él responde: “Los amo tanto”

Gabriel Meneses fue operado tras caída en EEG y su padre da detalles de su estado de salud: “Todo fue un éxito”

DEPORTES

Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027

Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027

El inesperado cambio de Sekou Gassama en Universitario tras la sanción contra el ‘Tunche’ Rivera: “Se le abre una posibilidad”

Jorge Araujo deja Universitario y ya tendría nuevo equipo en la Liga 1: Juan Pablo II aparece como destino

¿El ‘Tunche’ Rivera seguirá en Universitario? El oscuro panorama y los detalles de la sanción tras polémica con la camiseta ‘crema’

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así están los equipos tras el final de la fecha 15 del Torneo Apertura