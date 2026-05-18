Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027

Tribunal Constitucional falló a favor de Binacional y ordenó su reposición en la Liga 1. Crédito: Prensa club

El caso Deportivo Binacional sumó un nuevo y decisivo capítulo. El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda presentada por el club de Juliaca y ordenó su reposición en la Liga 1 para la temporada 2027, en una resolución que vuelve a sacudir el panorama del fútbol peruano y reabre el debate sobre la relación entre la justicia ordinaria y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La decisión representa un giro más en una historia marcada por exclusiones, reincorporaciones, sanciones y disputas legales que han mantenido al club en el centro de la polémica desde su última participación en la máxima categoría.

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Binacional fue excluido de la Liga 1 en 2025 tras la revocación de medidas cautelares que le habían permitido su participación provisional en el torneo. Aquella decisión de la FPF generó la salida inmediata del equipo del campeonato, anulando incluso sus encuentros oficiales de la temporada y dejando en incertidumbre su futuro deportivo.

El club tomó cartas en el asunto y, desde entonces, inició una batalla legal para intentar revertir su situación, argumentando presuntas vulneraciones al debido proceso y a su derecho de participación en competencias profesionales.

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Asamblea de Bases de la FPF evalúa el futuro del club de Juliaca por apelar fallo judicial. Contexto del 2025. (Video: L1 MAX)

El Tribunal Constitucional falla a favor del club

De acuerdo con la reciente resolución difundida por el Tribunal Constitucional, el máximo órgano de interpretación de la Constitución declaró fundada la demanda del club puneño y dispuso su reincorporación a la Liga 1, aunque con aplicación a la temporada 2027, lo que marca un horizonte diferido para su retorno.

El fallo sostiene que la decisión previa de la Federación habría afectado derechos fundamentales vinculados a la actividad deportiva profesional, por lo que ordena su restitución en la estructura del fútbol profesional peruano.

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El nuevo pronunciamiento del TC vuelve a colocar al organismo presidido por Agustín Lozano en una situación compleja, al tratarse de una decisión judicial que impacta directamente en la organización del campeonato. El caso reaviva, además, la discusión sobre los límites de intervención de la justicia en las decisiones de las federaciones deportivas, un tema que ya había generado controversia en episodios anteriores vinculados al club de Juliaca.

El comunicado oficial del club tras la sentencia

Binacional ha atravesado en los últimos años un escenario de marcada inestabilidad institucional. Tras descender en 2023, el club logró regresar a la Liga 1 mediante medidas judiciales en 2024, disputó la temporada 2025 y posteriormente volvió a ser excluido por una resolución administrativa de la FPF.

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Ahora, con este nuevo fallo del Tribunal Constitucional, el equipo de Juliaca suma un capítulo más a una historia que ha oscilado entre el descenso deportivo, la reposición judicial y la exclusión administrativa. A través de un comunicado oficial, el ‘Poderoso del Sur’ confirmó haber tomado conocimiento de la resolución y detalló los alcances de la sentencia.

Asimismo, la institución expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante todo el proceso judicial: “expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros hinchas que nos acompañaron desde el inicio de este litigio y a nuestro equipo legal por defendernos en lograr esta histórica sentencia”.

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Comunicado oficial de Binacional tras sentencia del TC.

Un futuro aún por definirse

Aunque la sentencia establece su retorno a la Liga 1 a partir de la temporada 2027, todavía está pendiente la postura oficial de la Federación Peruana de Fútbol respecto al cumplimiento del fallo y a sus posibles implicancias en la planificación del torneo.

En ese contexto, el caso Binacional se mantiene como uno de los más controversiales del fútbol peruano en los últimos años, no solo por su impacto deportivo, sino también por el precedente jurídico que viene sentando en la relación entre el sistema de justicia y las decisiones del deporte profesional.

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