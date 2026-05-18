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Chayanne vuelve a Perú con su gira ‘Bailemos otra vez’: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el show

El ‘papá de todas’ regres a nuestro país para darle punto final a su gira. Conoce todos los detalles del evento

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El cantante Chayanne posa de medio cuerpo con una chaqueta negra y una camisa blanca desabotonada, mirando directamente a la cámara sobre un fondo claro
El cantante puertorriqueño Chayanne posa para una fotografía promocional de su gira 'Bailemos otra vez', que lo trae de regreso a Perú.

El reconocido cantante puertorriqueño Chayanne vuelve a Lima para cerrar su exitosa gira mundial “Bailemos Otra Vez”. El concierto, que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el Estadio Nacional, marcará un hito en la trayectoria del artista, quien eligió la capital peruana como la única ciudad donde repetirá show y el escenario final de su recorrido internacional. Según informó la organización, la presencia del intérprete en Perú responde al vínculo especial que mantiene con el público local.

Chayanne, cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce, es considerado uno de los íconos más influyentes del pop latino. Desde sus inicios en la década de 1980 con el grupo juvenil Los Chamos hasta alcanzar fama mundial como solista, ha conquistado a millones de seguidores con éxitos como “Torero”, “Dejaría todo”, “Salomé” y “Bailando Bachata”.

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La gira actual incluye temas de su reciente álbum, entre los que destacan “Te amo y punto” y “Como tú y yo”, los cuales han alcanzado alta rotación en plataformas digitales. De acuerdo con la nota de prensa difundida por la productora, el espectáculo promete un recorrido por los grandes hits del artista junto a una producción escénica de alto nivel.

¡Vuelve El ‘Papá de Latinoamérica’! Chayanne regresa con su “Bailemos otra vez Tour 2026″ (Cortesía).
¡Vuelve El ‘Papá de Latinoamérica’! Chayanne regresa con su “Bailemos otra vez Tour 2026″ (Cortesía).

¿Cuándo y dónde será el concierto de Chayanne?

La cita está prevista para el miércoles 2 de diciembre de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Se trata de la primera vez que Chayanne repite un concierto y finaliza su gira mundial en una misma ciudad, una decisión que, según la organización, reconoce la fidelidad y la pasión del público peruano.

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El año pasado, el artista agotó localidades en el mismo recinto ante más de 50 mil asistentes, lo que consolidó a Lima como parte fundamental de su itinerario.

Póster rojo de Chayanne con el artista sonriendo, vistiendo traje oscuro. Incluye texto 'CHAYANNE', 'BAILEMOS OTRA VEZ TOUR 2026', 'DICIEMBRE 2', 'ESTADIO NACIONAL | LIMA, PERÚ'
El icónico cantante Chayanne sonríe en el póster oficial de su gira 'Bailemos otra vez', que lo traerá de vuelta a Lima, Perú, para un concierto el 2 de diciembre de 2026 en el Estadio Nacional.

Precio de entradas y zonas

Las entradas para el concierto estarán a la venta a través de Ticketmaster, tanto en su plataforma web como en puntos de venta físicos autorizados. La preventa exclusiva usando tarjetas BBVA se realizará el 21 y 22 de mayo, con un descuento del 20%. Los precios en preventa son los siguientes:

  • Platinum (Numerado): S/ 595.00
  • Occidente/Oriente (Numerado): S/ 505.00
  • VIP: S/ 425.00
  • General: S/ 295.00
  • Tribuna Norte: S/ 147.00

A partir del 23 de mayo, inicia la venta general con precios completos:

  • Platinum (Numerado): S/ 725.00
  • Occidente/Oriente (Numerado): S/ 615.00
  • VIP: S/ 515.00
  • General: S/ 355.00
  • Tribuna Norte: S/ 175.00

Todos los montos incluyen la comisión de Ticketmaster. Los puntos de venta físicos habilitados son Ticketmaster Wong Benavides, Ticketmaster Wong San Miguel, Ticketmaster Metro Plaza Norte y Ticketmaster Wong San Borja.

Póster promocional del concierto de Chayanne 'Bailemos Otra Vez Tour 2026' en Perú, mostrando fechas de venta, precios de entradas y el Estadio Nacional
El cantante Chayanne anuncia su concierto en Lima, Perú, como parte de su tour 'Bailemos Otra Vez' 2026, revelando precios de entradas y detalles de la venta de boletos.

Preventa exclusiva

La preventa para el concierto de Chayanne estará disponible solo los días 21 y 22 de mayo en Ticketmaster. Los clientes que utilicen tarjetas BBVA accederán a un descuento del 20% sobre el precio regular de las entradas. Esta modalidad de venta anticipada busca facilitar el acceso de los seguidores del cantante, quienes históricamente han agotado las localidades en tiempo récord.

¿Cómo comprar tus entradas en Ticketmaster?

Para adquirir entradas al show, el procedimiento oficial es el siguiente:

  1. Ingresar a la web ticketmaster.pe.
  2. Iniciar sesión con correo y contraseña, o crear una cuenta nueva.
  3. Buscar el evento “Chayanne” y seleccionar la modalidad de compra.
  4. Elegir la ubicación y la cantidad de entradas deseadas.
  5. Seleccionar la forma de entrega de los boletos.
  6. Confirmar la operación y elegir el medio de pago.
  7. Completar los datos de la tarjeta de débito o crédito.
  8. Finalizada la compra, se recibirá un correo de confirmación y otro para el envío de las entradas a Quentro.
¿Cómo comprar entradas en Ticketmaster Perú? | Ticketmaster.pe

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