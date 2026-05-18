Ataque armado en Huaycán: dos sicarios se infiltraron en asamblea de propietarios y desataron el terror entre vecinos

Imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento exacto en que dos sicarios encapuchados abrieron fuego contra una junta de propietarios en la asociación de vivienda Las Viñas, en Huaycán. El violento ataque dejó cinco personas heridas, incluyendo al presidente de la asociación, quien se encuentra en estado crítico | América TV

Dos sicarios encapuchados y con mascarillas irrumpieron el domingo en una reunión de vecinos de la Asociación de Viviendas Las Viñas de Huaycán, en el distrito de Ate Vitarte, y abrieron fuego a quemarropa contra los asistentes. El ataque dejó cinco personas heridas, entre ellas el presidente de la asociación, quien recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado en estado crítico al hospital Hipólito Unanue. Los otros cuatro heridos —un hombre y tres mujeres— fueron atendidos en el hospital de Huaycán.

Los hechos ocurrieron en lo alto de un cerro de esa zona de Lima Este, donde dirigentes y vecinos se habían reunido para recibir una charla de un arquitecto y un ingeniero de Luz del Sur sobre los requisitos ambientales necesarios para iniciar el proceso de zonificación ante la municipalidad y, posteriormente, el registro de sus lotes ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). La asociación aún no cuenta con títulos de propiedad y opera con constancias de posesión.

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Un violento tiroteo en Huaycán deja a varias personas heridas y fallecidas en el suelo, mientras individuos armados disparan en un asentamiento precario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ocurrió el ataque

Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP) recogida por el periodista Eder Hernández desde el lugar de los hechos para América Televisión, los dos atacantes se habían infiltrado entre los asistentes a la reunión. Antes de actuar, habrían comunicado a cómplices apostados en la parte baja del cerro que su objetivo —el presidente de la asociación— se encontraba presente.

Cuando confirmaron su presencia, ambos desenfundaron sus armas: una pistola nueve milímetros y una parabellum, y dispararon en ráfagas contra el dirigente y quienes estaban a su alrededor. El ataque fue a quemarropa y duró pocos segundos. Las imágenes captadas por cámaras del lugar muestran la brutalidad del episodio: una mujer que intentó ponerse detrás de uno de los atacantes fue identificada y atacada de inmediato.

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“Llegaron y sacaron el arma de fuego y empezaron a disparar ráfagas, y luego huyeron disparando”, relató una vecina presente en el momento del ataque.

Un grupo de encapuchados armados irrumpió en una reunión de vecinos en la zona de 'Las Viñas' en Huaycán, Ate, desatando una balacera que dejó al menos cuatro personas heridas. Las cámaras de seguridad registraron el violento ataque mientras los residentes discutían sobre los planos para la formalización de sus terrenos | América TV

La huida y la respuesta de los vecinos

Tras los disparos, los sicarios emprendieron la fuga corriendo cerro abajo. Varios vecinos intentaron detenerlos lanzando piedras, pero los atacantes respondieron disparando al aire para ahuyentarlos. En la parte baja del cerro, cómplices los esperaban para facilitar la huida. Dos vecinos intentaron interceptarlos, pero no lograron alcanzarlos.

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“Hemos tratado de agarrarlos, pero corrieron para abajo y ya no pudimos”, relató uno de los testigos presentes, aún visiblemente afectado. “Yo me fui para allá, me escondí, me traté de proteger también”, añadió otro vecino que estuvo a metros del tiroteo.

El presidente de la asociación fue trasladado de urgencia en un vehículo station wagon de los propios vecinos hasta el hospital más cercano, ante la demora en la llegada de los servicios de emergencia.

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Sicarios atacaron brutalmente a un grupo de personas en Huaycán durante una junta de propietarios, dejando al menos cinco heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena del crimen y la investigación

La PNP acordonó la zona y halló nueve casquillos de bala en el lugar del ataque. Los agentes tomaron testimonios de los vecinos presentes y revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del sector.

El caso es investigado por el Departamento de Investigación Criminal de Ate (DEPIN Criate). Las autoridades no descartan que el móvil del ataque esté relacionado con una disputa por tráfico de terrenos en la zona, aunque también evalúan si la directiva de la asociación venía siendo víctima de extorsión o amenazas previas. Ninguna de las dos líneas de investigación ha sido descartada.

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La asociación se encuentra en pleno proceso de formalización: sus integrantes buscan obtener la zonificación municipal y, posteriormente, el registro ante SUNARP, trámites que implican el reconocimiento legal de los lotes y que en zonas de expansión urbana informal suelen generar conflictos por el control del territorio.

Violencia en zonas de expansión urbana

El ataque en Las Viñas de Huaycán se produce en un contexto de creciente violencia en zonas periféricas de Lima, donde el tráfico de terrenos y la extorsión a dirigentes vecinales se han convertido en fenómenos de alta incidencia. Organizaciones criminales operan en estas áreas aprovechando la informalidad en la tenencia de la tierra y la escasa presencia del Estado.

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Tras el ataque, la mayoría de los vecinos prefirió guarecerse en sus viviendas por temor a represalias. La PNP reforzó la presencia policial en el sector y solicitó a los residentes que aporten cualquier información que permita identificar a los autores del ataque, quienes hasta el cierre de esta edición permanecen en libertad.