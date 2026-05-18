Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción

Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por Absalon Vásquez, exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción. (Foto: Composición - Infobae)

Rafael López Aliaga, insiste en rechazar asumir el cargo de senador en el nuevo Congreso que se instalará el próximo 28 de julio y anunció que “no voy a jurar”, por lo que dejó la puerta abierta a ser reemplazado por su accesitario, que sería el exministro durante el gobierno de Alberto Fujimori, Absalon Vásquez, quien fue condenado por el Poder Judicial por corrupción.

En conversación con Latina, el líder de Renovación Popular afirmó que, debido a las irregularidades que denunció en el proceso electoral -y que usa para argumentar la existencia de un supuesto “fraude electoral”- no está dispuesto a asumir el cargo, pero sí asumirá el liderazgo de una bancada en el Congreso.

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De esta forma, López Aliaga confirmó que, aunque considera que el proceso en el que participó y que lo eligió a él junto a otros como congresistas, es “fraudulento”, sí tendría que haber una bancada de Renovación Popular en el Poder Legislativo.

El excandidato presidencial detalló que su decisión cuenta con respaldo interno, tras sostener múltiples encuentros. Declaró sobre el proceso interno. “Yo he hablado con ellos (senadores y diputados), con cada uno. Ha habido gente que me decía: ‘no, si tú no juras, yo no juro’. No, es una locura. Aquí tenemos un accesitario, que yo respeto mucho. Si no juro yo -que no lo voy a hacer-, creo que le toca a Absalón Vásquez. Para mí va a ser una persona clave en este Congreso, que legisle para el agro peruano tan abandonado”, explicó en Latina.

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Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por Absalon Vásquez, exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción. (Foto: Composición - Infobae)

López Aliaga precisó que su negativa a asumir el cargo de senador no implica abandonar ni el país ni la política activa. “(Estoy decidido que no va a asumir como senador) por un tema de dejarle huella, pero eso no implica que me vaya del Perú. Yo me quedo en mi país, a pelear. Hay una palabra que se llama dignidad”, afirmó.

¿Quién es Absalón Vásquez?

Absalón Vásquez, condenado por corrupción, con una deuda civil millonaria y antecedentes directos con el entorno de Vladimiro Montesinos, reapareció durante esta campaña como candidato al Senado por Renovación Popular de Rafael López Aliaga y se considera a sí mismo como un amigo cercano del expresidente Alberto Fujimori, quien lo nombró ministro de Agricultura durante su gobierno.

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Tras casi dos décadas de investigaciones y procesos, la justicia determinó en febrero de 2007 su culpabilidad por los delitos de peculado y asociación ilícita, delitos vinculados al financiamiento irregular de la campaña de Juan Carlos Hurtado Miller para la alcaldía de Lima, con recursos canalizados por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo control de Vladimiro Montesinos.

Absalón Vásquez también llegó al penal Barbadillo para estar presente en la liberación de Alberto Fujimori

De acuerdo con información confirmada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a La República, Vásquez solo ha abonado S/ 21.050 —el 1,97 % del monto total de reparación civil fijado en S/ 1.070.000—, correspondiendo este pago a su responsabilidad solidaria con otros sentenciados en el mismo proceso.

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Según el Ministerio de Justicia, el registro REDERESI, sistema oficial de deudas civiles, consignó inicialmente que el exministro había pagado S/ 32.850, es decir, 3,07 %, pero la Procuraduría Anticorrupción precisó que el monto efectivo es menor: solo S/ 21.050, o el 1,97 %. La autoridad judicial estableció que la obligación corresponde no solo al daño patrimonial causado por el desvío de fondos públicos, sino también a la actuación en “complicidad”.