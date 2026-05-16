Segunda vuelta presidencial: ¿Huaral, Chota y la UNMSM, los escenarios en debate para el próximo cara a cara?

Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se miden en el balotaje presidencial de 2026, con campañas que apelan a legados y geografías políticas opuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial en Perú, prevista para el 7 de junio, ha generado debate no solo en el plano político, sino también respecto a los escenarios en los que los candidatos discutirán sus propuestas. En medio de una campaña marcada por la polarización, las ciudades de Huaral, Chota y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se perfilan como posibles sedes para los próximos debates presidenciales.

¿Se repetirá los debates como en 2021?

La controversia sobre los lugares de debate se acentuó tras las declaraciones de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien propuso Chota, en la región Cajamarca, como sede de un primer encuentro. Sánchez argumentó que Chota representa un símbolo de la política reciente, por haber sido la cuna del expresidente Pedro Castillo. De esta manera Sánchez retó a su contrincante, Keiko Fujimori, a debatir en este distrito cajamarquino como ocurrió en el año 2021 cuando Pedro Castillo solicitó que exista un debate en esta parte del país.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, avanzan a la segunda vuelta en Perú, según los resultados casi concluidos de la ONPE y la alta participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, no tardó en llegar. Desde Chiclayo, Fujimori Higuchi cuestionó la pertinencia de Chota, aludiendo que Sánchez no proviene de esa localidad y reside actualmente en el distrito limeño de San Borja. “Si él lo que quiere es sentirse jugador como local, creo que el debate podría ser, para que él se sienta cómodo, en su lugar de origen, en Huaral, o en el distrito donde él vive, en San Borja”, declaró Fujimori a los medios de comunicación.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan en un debate presidencial frente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con banderas peruanas y el logo del Jurado Nacional de Elecciones en el podio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huaral, Chota y la UNMSM

A raíz de este intercambio, Huaral y Chota han pasado a ser consideradas como alternativas viables para el debate. Huaral, ubicada en la región Lima, es reconocida como la ciudad natal de Sánchez y se proyecta como un espacio representativo para el candidato de izquierda. Por su parte, Chota, representan al Perú profundo que por muchos años ha buscado la reivindicación y su necesidad de tener protagonismo.

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Retrato en acuarela de la política peruana Keiko Fujimori y el político Roberto Sánchez, ambos sonriendo y saludando en un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, Roberto Sánchez en su última declaración a los medios la tarde del 15 de mayo ha señalado que un lugar estratégico será la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) como escenario neutral para uno de los debates. La UNMSM, la universidad pública más antigua de América, ha sido tradicionalmente un espacio para la deliberación política y social. Si bien la idea ha cobrado fuerza en redes sociales y entre algunos colectivos estudiantiles, hasta el momento las autoridades universitarias no han emitido una confirmación oficial acerca de su disposición para acoger el evento.

La decisión final sobre los lugares de los debates recae en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de la organización y supervisión de los procesos electorales en Perú. Tanto Fujimori como Sánchez han manifestado públicamente que acatarán la resolución del JNE respecto a la programación, modalidad y ubicación de los debates. “Dejemos entonces que el Jurado Nacional de Elecciones finalmente nos ponga las condiciones, la fecha y la hora de los tres debates de los candidatos presidenciales, de las planchas presidenciales y de los equipos técnicos”, afirmó Fujimori Higuchi.

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Fujimori y Sánchez disputarán la presidencia el 7 de junio con estrategias territoriales opuestas y un electorado fragmentado que ninguno de los dos controla por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Campaña en un contexto polarizado

El contexto de estos debates está marcado por una de las campañas más polarizadas de los últimos años en el país. Las declaraciones de ambos candidatos reflejan el clima de confrontación, así como la importancia simbólica de los lugares propuestos. Chota se asocia a la memoria del triunfo rural y popular de Pedro Castillo en 2021, mientras que Huaral y San Borja representan las raíces y el presente de Roberto Sánchez. La UNMSM, por su parte, simboliza la tradición académica y la pluralidad del debate nacional así como la importancia de la educación superior en el Perú.

Las discusiones sobre los escenarios también han motivado opiniones encontradas en la opinión pública y entre los analistas políticos. Los partidarios de Sánchez ven en Chota la oportunidad de reivindicar el voto rural, mientras que los seguidores de Fujimori prefieren un espacio considerado más neutral o urbano. La elección de la sede podría influir en la percepción del electorado respecto a la imparcialidad del proceso.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan para la segunda vuelta presidencial en Perú, con la ONPE a punto de finalizar el conteo de votos tras una alta participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones aún no ha dado a conocer oficialmente el cronograma ni los lugares definitivos para los debates. Tradicionalmente, la institución organiza al menos un encuentro en un espacio neutral, pero la presión de ambos candidatos por incluir escenarios simbólicos podría modificar este esquema. Hasta ahora, los equipos técnicos de ambas campañas negocian los detalles logísticos y temáticos, en espera de la resolución de la autoridad electoral.

Los debates presidenciales de la segunda vuelta son considerados momentos clave para que los candidatos expongan sus propuestas y para que la ciudadanía compare estilos, programas y compromisos. En este contexto, la definición de los escenarios no solo adquiere un valor logístico, sino también político y simbólico, en una contienda donde la construcción de narrativas y la conexión con distintos sectores del país resultan determinantes.

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