Perú

Alejandro Sanz sorprende a Stephanie Cayo en el escenario cantando juntos ‘Corazón Partío’

El español se mostró sumamente enamorado de la peruana y evidenció la química entre ambos en uno de sus recientes shows

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Imagen dividida: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo cantando en escenario a la izquierda, y un selfie de ambos con ruinas de Machu Picchu al fondo a la derecha
El cantante Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo cautivan con un dueto sorpresa en el escenario y comparten un momento íntimo durante su reciente viaje a Machu Picchu.

Alejandro Sanz protagonizó un momento inesperado en Las Vegas al invitar a Stephanie Cayo a interpretar ‘Corazón partío’ durante el cierre de la etapa estadounidense de su gira ‘¿Y Ahora Qué?’. El gesto no solo desató la ovación del público, también aceleró la conversación digital en torno a la pareja. Los videos del instante se multiplicaron en redes sociales, donde el entusiasmo de seguidores de ambos artistas se mezcló con comentarios sobre la dinámica en escena.

El concierto, celebrado en uno de los recintos más emblemáticos de Las Vegas, marcó el final de una etapa clave en la gira internacional del cantautor español. En pleno show, Alejandro Sanz sorprendió al público al llamar al escenario a Stephanie Cayo, actriz y cantante peruana. Juntos, compartieron el micrófono ante miles de asistentes, eligiendo uno de los temas más emblemáticos en la carrera del madrileño.

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El español se mostró sumamente enamorado de la peruana y evidenció la química entre ambos en uno de sus recientes shows | TikTok

El momento cobró fuerza más allá del escenario gracias a la viralización de los videos en TikTok. Usuarios de la plataforma compartieron imágenes en las que se aprecia la complicidad entre la pareja.

En uno de los videos más reproducidos, ambos entonan el estribillo de ‘Corazón partío’ mientras alternan el uso del micrófono. Algunos internautas no tardaron en comentar el episodio. “Parecía que le quería quitar el micrófono jajajaja”, escribió una usuaria, resumiendo el tono desenfadado que predominó en las reacciones.

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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se abrazan y cantan en un escenario iluminado con luces naranjas, con un micrófono azul entre ellos
El cantautor español Alejandro Sanz comparte un emotivo momento en el escenario con la actriz y cantante Stephanie Cayo, interpretando juntos el icónico tema ‘Corazón Partío’.

Stephanie Cayo muy enamorada de Alejandro Sanz

La cercanía entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo no se limita a los escenarios. Recientemente, durante una entrevista realizada por Jordi Évole al músico español, la actriz irrumpió la conversación a través de una llamada telefónica sin previo aviso. El episodio, transmitido en directo, permitió a la audiencia presenciar la relación cómplice que mantienen ambos artistas.

Mientras el cantante ofrecía detalles sobre su vida personal, el teléfono sonó y en la pantalla apareció Stephanie Cayo. Ataviada con una bata médica desde el set de la serie ‘DOC’, que se emite por Netflix, la actriz bromeó con una frase que arrancó risas a los presentes: “¡Hola! Estoy lista para medirte el corazón”. El guiño sorprendió tanto a Sanz como al propio Évole, generando un ambiente distendido en el estudio.

La conversación fue breve, pero dejó en evidencia el trato cercano de la pareja. “Mi vida”, dijo Cayo al saludar a Sanz.

Alejandro Sanz se muestra más romántico que nunca y afirma que el amor es para siempre. Segundos después, recibe una llamada de Stephanie Cayo que confirma la magia del momento. Video: TikTok @social_pass_peru

El periodista aprovechó la ocasión para compartir detalles de la charla previa. “¿Sabes que le he preguntado si él creía en el amor para siempre otra vez y me ha dicho que sí, que claro, de manera automática? Quiero que lo sepas, por si no te lo ha dicho, ya te lo digo yo”, relató Évole a la actriz peruana.

Stephanie Cayo respondió con espontaneidad, agradeciendo el comentario y disculpándose por interrumpir la grabación. “La verdad estoy muy contenta”, aseguró antes de despedirse con un “Te quiero” y un gesto de cariño dirigido al músico. Alejandro Sanz cerró el intercambio respondiendo con un simple “Chao, bebé”, sellando así un momento que rápidamente se sumó a la lista de episodios públicos que refuerzan la imagen de una pareja afianzada.

Alejandro Sanz sonríe ampliamente, sosteniendo un teléfono con una videollamada de Stephanie Cayo, quien aparece sonriente con uniforme médico y un estetoscopio
El cantante Alejandro Sanz sonríe mientras Stephanie Cayo lo sorprende en una videollamada en vivo llamándolo "mi vida", confirmando él su profundo amor.

Los episodios recientes, tanto en el escenario como fuera de él, han colocado en el centro de atención la relación entre el cantante español y la actriz peruana. La conexión entre ambos, palpable tanto en conciertos como en apariciones mediáticas, continúa generando interés en sus seguidores y en la conversación pública sobre el mundo del espectáculo latino.

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