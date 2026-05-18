Perú

¿Estaba pensando denunciar a su jefe o empresa? Cuidado, en Perú podría estar siendo espiado: los detalles

El lado oscuro de las líneas éticas: cuando la confidencialidad está en duda. Un análisis de EY señala que la ausencia de controles puede convertir canales de denuncia en mecanismos inseguros

Guardar
Google icon
Trampa de osos
Las líneas éticas en Perú solo funcionan con protección real contra represalias y procesos de gestión profesional transparentes.

En el entorno laboral peruano, la existencia de canales confidenciales para denunciar fraudes, malas prácticas o conductas inapropiadas es fundamental para proteger la integridad de las organizaciones y sus trabajadores.

Sin embargo, la efectividad real de estos sistemas —conocidos como líneas éticas— depende de su correcta gestión y, sobre todo, de la confianza que generan.

PUBLICIDAD

La preocupación por la posible falta de confidencialidad, e incluso el riesgo de espionaje interno, ha crecido en los últimos años, al punto que muchos empleados dudan de la verdadera protección de su identidad al utilizar estos mecanismos.

¿Quién accede realmente a las denuncias en la empresa?

Óscar Meléndez, Socio de Servicios Forenses y Riesgos de Integridad de EY Perú, advierte que una línea ética solo cumple su propósito si los trabajadores confían plenamente en la confidencialidad del sistema y en la capacidad de la empresa para proteger tanto al denunciante como al denunciado.

PUBLICIDAD

La percepción de seguridad se construye a partir de procesos transparentes, protección real ante represalias y una gestión profesional de las denuncias, explica el experto.

Cuando estos elementos fallan, el canal puede convertirse en una simple formalidad, sin resultados efectivos y, peor aún, con el riesgo de que la información sea filtrada o accedida por personas no autorizadas.

despidos - recursos humanos - crisis - rrhh - desempleo
El anonimato insuficiente y la falta de garantías efectivas promueven el silencio ante irregularidades dentro de las empresas peruanas.

Procesos deficientes: el terreno fértil para el espionaje interno

Dentro de los factores que explican por qué una línea ética puede perder confidencialidad o incluso ser vulnerable al espionaje, se encuentran:

  • Falta de procesos especializados y rigor técnico: Sin controles claros sobre el acceso, cualquier persona con privilegios técnicos podría revisar las denuncias, generando temor e inseguridad en los potenciales denunciantes.
  • Ausencia de trazabilidad: Si no existe un registro detallado de quién accede y gestiona cada denuncia, es fácil que la información quede expuesta o caiga en manos indebidas sin que se detecte el responsable.
  • Gestión poco profesional: La administración deficiente del canal, sin monitoreo ni análisis adecuado, puede facilitar el uso indebido de la información y exponer a los denunciantes.
  • Miedo a represalias y falta de protección: La ausencia de garantías reales de anonimato y protección genera un ambiente donde denunciar puede representar un riesgo personal, lo que desincentiva el uso del canal.

Estas debilidades, si no se abordan, pueden derivar en situaciones donde las denuncias sean espiadas, filtradas o utilizadas para represalias internas.

Meléndez subraya que la sola existencia de un canal no es suficiente: debe estar respaldado por una gestión analítica, mecanismos de protección y comunicación clara para que los empleados comprendan y confíen en cómo funciona el sistema.

trabajo - desempleo
La calidad y el análisis de los reportes determinan la eficacia de un canal de denuncias, no solo el volumen de denuncias recibidas.

Gestión profesional, clave para proteger identidad del denunciante

Además, la normativa peruana exige a las empresas implementar mecanismos efectivos de prevención y denuncia, así como gestionar adecuadamente la información recibida.

Sin embargo, en la práctica, muchas organizaciones se limitan a cumplir con la formalidad, sin garantizar la protección efectiva de los datos y la identidad de los denunciantes.

La falta de confianza en el sistema puede llevar a que los trabajadores opten por el silencio, permitiendo que conductas irregulares permanezcan ocultas y pongan en riesgo la cultura ética y la sostenibilidad del negocio.

En este contexto, es clave que las empresas no solo midan la cantidad de denuncias recibidas, sino también la calidad y relevancia de la información captada.

Así, un canal seguro y bien gestionado no solo previene fraudes y sanciones legales, sino que también fortalece la confianza interna y la reputación de la organización.

Temas Relacionados

trabajotrabajo formalempresasmanagemen tSunafilperu-economia

Más Noticias

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

El padre de Heydi Amado expresó públicamente su rechazo hacia la relación de su hija con Melcochita y cuestionó cómo surgió el romance dentro de la casa del humorista

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

Mario Irivarren asegura que quiere alejarse de la televisión y Magaly Medina arremete: “Tienes todo gracias a ser mediático”

La conductora de Magaly TV La Firme cuestionó que el exchico reality disfrute de los beneficios de la fama, pero rechace las críticas y la exposición mediática

Mario Irivarren asegura que quiere alejarse de la televisión y Magaly Medina arremete: “Tienes todo gracias a ser mediático”

Melcochita asegura que Monserrat Seminario cambió de decisión sobre el divorcio tras relación con Heydi Amado: “No quiere”

En medio de la polémica por su romance con la joven de 22 años, el cómico habló sobre el fin de su matrimonio y confesó que aún no logra divorciarse

Melcochita asegura que Monserrat Seminario cambió de decisión sobre el divorcio tras relación con Heydi Amado: “No quiere”

Adrián Ugarriza cierra su mejor temporada goleadora con la mente ubicada en la selección peruana: “La idea es quedarme”

El delantero nacional ha concluido su primera campaña en Israel con una suma total de 20 goles, los cuales le abren indiscutiblemente la puerta de la ‘bicolor’ en una nueva era

Adrián Ugarriza cierra su mejor temporada goleadora con la mente ubicada en la selección peruana: “La idea es quedarme”

Sorteo de la Tinka del domingo 17 de mayo: resultados y la jugada ganadora

Después de que el Pozo Millonario quedara sin ganador el pasado domingo 10, La Tinka vuelve a captar la atención de los apostadores con un nuevo sorteo

Sorteo de la Tinka del domingo 17 de mayo: resultados y la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PPK niega pedir votos para Keiko Fujimori y espera que sus disculpas sean sinceras: “yo quiero creer”

PPK niega pedir votos para Keiko Fujimori y espera que sus disculpas sean sinceras: “yo quiero creer”

Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reúnen mañana con el JNE para definir día y lugar de debates presidenciales

Roberto Sánchez marca su postura sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

Roberto Sánchez afirma que Antauro Humala no es parte de JPP, pero lo defiende: “Es un patriota, un peruano que contribuye”

Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

Mario Irivarren asegura que quiere alejarse de la televisión y Magaly Medina arremete: “Tienes todo gracias a ser mediático”

Melcochita asegura que Monserrat Seminario cambió de decisión sobre el divorcio tras relación con Heydi Amado: “No quiere”

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

Alejandro Sanz sorprende a Stephanie Cayo en el escenario cantando juntos ‘Corazón Partío’

DEPORTES

Adrián Ugarriza cierra su mejor temporada goleadora con la mente ubicada en la selección peruana: “La idea es quedarme”

Adrián Ugarriza cierra su mejor temporada goleadora con la mente ubicada en la selección peruana: “La idea es quedarme”

Guillermo Enrique con Infobae Perú: el interés de volver a Liga 1, su mirada a Alianza Lima y la admiración por Paolo Guerrero y Hernán Barcos

¿Sport Boys jugará su centenario en la Liga 2? FPF evalúa el descenso del club chalaco tras el retorno de Binacional

Universitario retrocede y le perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’: “Saben que hay clubes que quieren ficharlo”

Gonzalo Bueno arrancó con victoria en Roland Garros 2026: peruano avanzó en la ‘qualy’ y sueña en grande