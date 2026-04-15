¿Qué están haciendo las empresas en Perú para mejorar la felicidad laboral? El 83% de trabajadores ya se declara satisfecho

La felicidad laboral en Perú se consolida como estrategia clave para aumentar el compromiso y la productividad de los trabajadores.

En abril de 2026, la felicidad laboral dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en un eje estratégico en las empresas peruanas.

Más allá del salario, las organizaciones están enfocando sus esfuerzos en construir entornos donde el bienestar integral del colaborador impacta directamente en su compromiso, productividad y permanencia.

El estudio de Felicidad Organizacional 2025 de Buk revela que el 83% de los trabajadores en Perú se declara satisfecho en su empleo, valorando especialmente el equilibrio entre la vida personal y laboral, el clima organizacional y los beneficios que mejoran su calidad de vida.

¿Felicidad en el trabajo? Medición rigurosa y gestión de flexibilidad

Este alto nivel de satisfacción configura un cambio en las expectativas de los trabajadores y en la forma en que las empresas gestionan el bienestar.

“Hoy se mide con mayor rigor, porque tiene efectos directos en variables como productividad, rotación y estabilidad”, afirma Sebastián Ausin, country manager de Buk en Perú.

El 83% de los empleados peruanos reporta satisfacción laboral, impulsados por equilibrio personal-laboral y beneficios tangibles, según Buk.

La flexibilidad laboral ha evolucionado de una solución coyuntural a una necesidad estructurada. Gianfranco Terzi, Regional Executive Associate de Trust Consulting, señala que el reto ya no es solo ofrecer flexibilidad, sino gestionarla adecuadamente con objetivos claros, métricas definidas y seguimiento constante.

“Ordenar la flexibilidad implica establecer reglas claras, pero también desarrollar liderazgo para gestionar por resultados y no por control”, agrega.

Beneficios alineados con la vida cotidiana, según Buk

Los beneficios corporativos también han cambiado. Rodrigo Gutiérrez, country manager de Onura Latam, explica que las empresas priorizan soluciones como alimentación, combustible o consumo flexible, que inciden de inmediato en la economía personal del trabajador y fortalecen el compromiso.

El desafío es integrar estos beneficios en una propuesta coherente y alineada con las necesidades reales del colaborador, para que dejen de ser un complemento y pasen a formar parte de la experiencia laboral.

Además, algunas compañías avanzan más allá de iniciativas aisladas y estructuran el bienestar como un sistema de gestión continuo, con medición, seguimiento y capacidad de ajuste.

Las empresas peruanas priorizan flexibilidad laboral combinada con autonomía, métricas claras y objetivos definidos para maximizar desempeño.

Carolina Peñaflor, CHRO de RIMAC, indica que este enfoque permite anticipar riesgos y tomar decisiones más precisas en salud, desarrollo y acompañamiento financiero. “Medimos el bienestar de forma periódica y utilizamos esa información para ajustar nuestras acciones”, dijo.

Las acciones concretas van desde la creación de espacios para la salud física y mental, hasta la ampliación de coberturas y programas de acompañamiento emocional y financiero, buscando reducir barreras de acceso y prevenir riesgos dentro de la organización.

¿Espacios de trabajo y tecnología como habilitadores?

La experiencia del colaborador gana protagonismo sobre el salario. Karla Puerto, directora de Gestión Humana de Claro Perú, destaca la importancia de espacios de trabajo flexibles, saludables y colaborativos, apoyados en tecnología para facilitar el trabajo híbrido.

“El bienestar ya no es un beneficio adicional, sino un habilitador del desempeño, la creatividad y la permanencia del talento”, sostiene.

La integración de beneficios corporativos inmediatos, como alimentación y consumo flexible, promueve la percepción de respaldo y compromiso organizacional. (Foto: Shutterstock)

Por su parte, Mónica Correa, directora de Gestión de Personas y Sostenibilidad de Urbanova, subraya el valor del entorno laboral. Ubicaciones con servicios, conectividad y espacios abiertos simplifican la jornada, reducen el estrés y mejoran la experiencia diaria.

“Cuando las personas trabajan en entornos que reúnen estas características, su día a día se simplifica: disminuye el estrés asociado a traslados y logística, cuentan con más opciones para alimentarse de manera saludable y disponen de espacios donde pueden desconectarse o recargar energía en la jornada”, concluye.

Las empresas en Perú avanzan así hacia un modelo más integral, donde la felicidad laboral y el bienestar se consolidan como pilares estratégicos para atraer, desarrollar y retener talento.