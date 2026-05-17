Perú

¿Frío o calor en Lima? Senamhi prevé temperaturas de hasta 29 °C, fuerte radiación UV y cambios térmicos del 18 al 20 de mayo

La reducción de nubosidad favorecerá días más cálidos, mayor sensación térmica y niveles de radiación ultravioleta entre fuertes y extremos

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El descenso de temperaturas en la costa obliga a los peruanos a adaptarse a los nuevos climas, incluso en regiones tradicionalmente cálidas. (Andina)
El descenso de temperaturas en la costa obliga a los peruanos a adaptarse a los nuevos climas, incluso en regiones tradicionalmente cálidas. (Andina)

Las condiciones climáticas previstas para la próxima semana en Lima y varias regiones del país marcarán jornadas con temperaturas elevadas durante el día, radiación ultravioleta intensa y cambios bruscos entre el calor de la tarde y el frío nocturno en zonas altoandinas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) difundió el Aviso Meteorológico N.° 190, extensión del aviso 186, con vigencia entre el lunes 18 y el miércoles 20 de mayo.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente alertó sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra. En Lima Metropolitana y la costa centro se prevén máximas entre 24 °C y 29 °C, mientras que en sectores de la costa norte los registros podrían alcanzar hasta 36 °C. El aviso también advierte condiciones favorables para niveles elevados de radiación UV y ráfagas de viento durante las tardes.

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El pronóstico del Senamhi coincide con días de escasa nubosidad hacia el mediodía, escenario que favorecerá una mayor sensación de calor en distritos costeros. La institución precisó que el fenómeno se presentará con intensidad moderada a fuerte durante un periodo de 71 horas.

Senamhi advierte aumento de temperaturas en Lima y la costa

Varias personas caminan por una calle soleada en Lima, con edificios al fondo, palmeras, y el sol brillante con rayos visibles en el cielo azul.
Peatones caminan visiblemente afectados por el intenso calor en una calle de Lima, con el sol radiante en el cielo y sus rayos cayendo directamente sobre ellos, mostrando el agotamiento en sus rostros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi informó que el incremento térmico afectará principalmente a la costa y sierra occidental del país. En Lima y el Callao, el aviso contempla temperaturas máximas propias de jornadas con cielo despejado y fuerte exposición solar durante varias horas del día.

Según el organismo meteorológico, el lunes 18 de mayo se prevén temperaturas entre 24 °C y 29 °C en la costa centro. El reporte incluye ráfagas de viento cercanas a 35 km/h, principalmente en horas de la tarde.

La institución explicó que la reducción de nubosidad favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta. Por ese motivo, recomendó evitar la exposición prolongada al sol, utilizar bloqueador solar, lentes con protección UV y mantenerse hidratado.

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El aviso meteorológico también incluye a regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Áncash y Tumbes, donde las temperaturas diurnas mostrarán valores superiores a los registrados en días previos.

Radiación UV alcanzará niveles entre fuertes y extremos

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El Senamhi indicó que las condiciones atmosféricas previstas entre el 18 y 20 de mayo permitirán un incremento importante de la radiación ultravioleta en distintas regiones del país. La entidad señaló que los niveles podrían ubicarse entre fuertes y extremos, especialmente en zonas con mayor presencia de cielo despejado.

El organismo exhortó a la población a reducir actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar. También recomendó especial atención en niños, adultos mayores y personas vulnerables frente a las variaciones térmicas previstas para esos días.

De acuerdo con el aviso oficial, la combinación entre altas temperaturas diurnas, escasa nubosidad y viento moderado podría generar mayor sensación térmica en algunos sectores urbanos y rurales.

Sierra sur registrará noches con temperaturas bajo cero

Senamhi advirtió condiciones climáticas extremas en la sierra y selva de Perú | Foto composición: Infobae Perú
Senamhi advirtió condiciones climáticas extremas en la sierra y selva de Perú | Foto composición: Infobae Perú

Mientras la costa y parte de la sierra experimentarán jornadas cálidas durante el día, el Senamhi emitió otro aviso meteorológico relacionado con el descenso de la temperatura nocturna en la sierra sur.

La entidad informó que el fenómeno se presentará entre el martes 19 y miércoles 20 de mayo con intensidad moderada a fuerte. El pronóstico contempla temperaturas mínimas próximas a 2 °C y 8 °C en localidades ubicadas sobre los 2500 metros sobre el nivel del mar.

En zonas localizadas por encima de los 3200 metros de altitud, los valores oscilarán entre -1 °C y -8 °C. Además, en áreas superiores a los 4000 metros sobre el nivel del mar, principalmente en la sierra sur, las temperaturas podrían descender entre 0 °C y -12 °C.

El Senamhi también prevé ráfagas de viento cercanas a 45 km/h en sectores altoandinos. La institución señaló que persistirá la escasa nubosidad y el incremento de temperatura durante el día, situación que generará amplias diferencias térmicas entre las mañanas, tardes y noches.

Regiones comprendidas dentro de la alerta meteorológica

El aviso emitido por el Senamhi comprende varias regiones del país. Entre ellas figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

La entidad recordó que el Aviso Meteorológico N.° 190 se encuentra catalogado con nivel naranja, categoría que corresponde a fenómenos meteorológicos peligrosos.

El organismo pidió a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones de prevención frente a los cambios de temperatura previstos para los próximos días.

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