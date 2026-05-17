Nueva ciudadela inka de T’aqrachullo impulsa obra vial: Gore Cusco anuncia carretera para potenciar turismo en Espinar

Inicio de obra vial: El Gobierno Regional del Cusco iniciará el 15 de junio la carretera Yauri–Suykutambo en Espinar. Gob

Las provincias altoandinas del Cusco concentran una serie de proyectos de infraestructura que buscan modificar la conexión entre comunidades rurales y centros económicos. En Espinar, una nueva intervención vial pretende mejorar el tránsito entre Yauri y Suykutambo, una zona que en los últimos años ganó atención por los descubrimientos arqueológicos registrados en T’aqrachullo.

El anuncio ocurrió en un contexto marcado por el interés turístico y científico sobre este complejo arqueológico, ubicado sobre una meseta cercana al cañón del río Apurímac. La difusión internacional del sitio, tras una publicación de la revista National Geographic, colocó nuevamente a Espinar dentro de las rutas culturales del sur peruano.

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El Gobierno Regional del Cusco confirmó que la ejecución de la carretera Yauri–Suykutambo comenzará el 15 de junio. La obra contempla más de 44 kilómetros de vía departamental y busca facilitar el acceso hacia sectores rurales y espacios arqueológicos de la provincia.

Proyecto vial apunta a integrar comunidades de Espinar

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, informó que la obra contará con una inversión superior a los 323 millones de soles. Según precisó la autoridad regional, el proyecto será ejecutado bajo la modalidad de administración directa.

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La intervención incluye asfaltado, construcción de puentes, alcantarillas, drenajes, señalización y obras de protección vial. El expediente técnico también establece mejoras para la transitabilidad vehicular y peatonal en distintos sectores de influencia.

Durante el anuncio oficial, Salcedo sostuvo que la iniciativa responde a una demanda histórica de las poblaciones de Yauri, Coporaque y Suykutambo. “El desarrollo del Cusco no puede seguir concentrado solo en las ciudades. Nuestra prioridad son las provincias y las comunidades que durante años esperaron justicia social, oportunidades y presencia real del Estado. Este 15 de junio iniciaremos una obra emblemática que unirá pueblos, dinamizará la economía y devolverá esperanza a Espinar”, expresó.

El Gobierno Regional del Cusco indicó además que la carretera permitirá reducir tiempos y costos de transporte. El documento técnico menciona facilidades para el acceso a servicios de salud y educación, además del fortalecimiento del comercio agropecuario y la seguridad vial.

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T’aqrachullo gana relevancia tras descubrimientos arqueológicos

T’aqrachullo pasó de ser un sitio poco explorado a convertirse en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del sur andino. (Composición: Infobae / National Geographic)

El complejo arqueológico de T’aqrachullo ocupa más de 17 hectáreas y se ubica sobre una meseta en el cañón del río Apurímac. Investigaciones preliminares señalan que sus dimensiones superarían las de la ciudadela de Machu Picchu.

El sitio ganó notoriedad internacional luego de que investigaciones arqueológicas revelaran una serie de objetos vinculados con ceremonias de la élite inca. El momento decisivo ocurrió en septiembre de 2022, cuando un equipo encabezado por el arqueólogo Dante Huallpayunca realizaba trabajos dentro de un recinto de piedra.

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Según relató el especialista a National Geographic, uno de los integrantes detectó restos metálicos enterrados bajo el suelo de ocupación inca. El hallazgo permitió recuperar cerca de 3 mil lentejuelas elaboradas en oro, plata y cobre.

Las piezas permanecían dentro de una bolsa de cuero de camélido y cubiertas con restos de pelo animal. Estudios posteriores determinaron que pertenecían al siglo XVI y que formaban parte de adornos utilizados en ceremonias religiosas por integrantes de la élite incaica.

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“Muchos arqueólogos jamás encuentran algo así en toda su carrera”, declaró Huallpayunca a National Geographic.

Excavaciones revelan objetos ceremoniales y herramientas antiguas

T'aqrachullo emerge como posible ubicación de la legendaria ciudadela inca Ancocagua, generando expectativas en la arqueología sudamericana. (National Geographic)

Las investigaciones posteriores permitieron identificar otros elementos dentro del complejo arqueológico. Los especialistas encontraron collares, pulseras, anillos, herramientas de piedra y restos de cerámica distribuidos en distintos sectores del sitio.

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Parte de los objetos apareció en espacios ceremoniales asociados con rituales vinculados al agua y al sol. Los investigadores sostienen que estas áreas tuvieron funciones religiosas dentro de las dinámicas culturales andinas previas a la invasión española.

El Gobierno Regional del Cusco considera que la nueva carretera facilitará el acceso hacia T’aqrachullo y permitirá incrementar el flujo turístico en la provincia de Espinar. La administración regional también proyecta fortalecer el corredor vial estratégico entre Cusco y Arequipa para mejorar el transporte de productos ganaderos, agrícolas y comerciales.

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En otra declaración oficial, Werner Salcedo afirmó que el proyecto forma parte de una política de descentralización orientada hacia las provincias altoandinas. “No estamos ofreciendo promesas; estamos cumpliendo con hechos. Cada carretera que iniciamos es una ruta hacia la igualdad, la integración y el futuro de nuestros pueblos”, manifestó la autoridad regional.