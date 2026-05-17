¿Adiós a la CTS? Esto dice el dictamen que reemplazaría este beneficio económico de los trabajadores formales

Una mano deposita billetes peruanos en la ventanilla de un banco, con un contrato de CTS visible y el logo de una entidad financiera en el fondo, simbolizando la gestión de fondos para empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) vuelve a ponerse en debate en el Perú. Esta vez, tras la reciente aprobación de un dictamen en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República del Perú, que plantea declarar de interés nacional la creación de un seguro de desempleo, una propuesta que podría cambiar el esquema de protección laboral vigente para millones de trabajadores formales.

Aunque la iniciativa no implica la eliminación inmediata de la CTS, sí abre un escenario de discusión sobre su continuidad. El documento aprobado establece una ruta inicial para diseñar un sistema alternativo que proteja a los trabajadores ante la pérdida involuntaria del empleo, lo que ha generado preguntas sobre si ambos mecanismos podrían coexistir o si, eventualmente, uno reemplazaría al otro.

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¿Qué propone el dictamen sobre el seguro de desempleo?

Plazo de pago de la CTS venció: conoce qué pasos seguir si tu empleador no la depositó. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/BBVA)

El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo —con 12 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones— tiene carácter declarativo. Esto significa que no crea de manera inmediata el seguro de desempleo, sino que reconoce su importancia y plantea su desarrollo progresivo en el país.

La propuesta busca fortalecer la seguridad social, promover el trabajo decente y mejorar la empleabilidad. Para ello, se plantea que el diseño del sistema esté a cargo de entidades clave como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el EsSalud.

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Estas instituciones tendrían la responsabilidad de coordinar acciones técnicas, evaluar la viabilidad del modelo y proponer una implementación progresiva. El objetivo es construir un sistema sostenible que pueda responder ante situaciones de desempleo sin generar impactos negativos en las finanzas públicas.

Cabe precisar que el proyecto original, impulsado por la congresista Sigrid Bazán, contemplaba un esquema concreto de pagos para los trabajadores desempleados. Este incluía un beneficio económico de hasta cinco meses, con montos decrecientes: 70% del sueldo el primer mes, seguido de 65%, 60%, 55% y 50%. Sin embargo, esta propuesta fue modificada tras observaciones técnicas que cuestionaban su viabilidad.

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¿La CTS desaparecería con este nuevo sistema?

CTS

Uno de los puntos más sensibles del debate es la relación entre el eventual seguro de desempleo y la actual CTS. Según lo advertido por el MTPE, ambos mecanismos cumplen una función similar: brindar respaldo económico en caso de pérdida de empleo.

En ese sentido, el ministerio ha señalado que su coexistencia podría no ser viable. Esto abre la posibilidad de que, en caso se implemente el nuevo sistema, se evalúe la derogación o reemplazo de la CTS, un beneficio que actualmente se deposita dos veces al año y funciona como un fondo de contingencia para los trabajadores formales.

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Durante el debate legislativo también se advirtió la falta de estudios actuariales que respalden la sostenibilidad del seguro de desempleo. Asimismo, se mencionó la ausencia de articulación con el sistema laboral vigente y otros mecanismos de protección social.

Otro aspecto clave es el financiamiento. La propuesta inicial contemplaba un esquema no contributivo, lo que generó cuestionamientos por parte del Ejecutivo, ya que podría contravenir el artículo 79 de la Constitución, que limita el gasto público sin respaldo presupuestal.

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Frente a estas observaciones, la Comisión de Trabajo optó por una fórmula más prudente: declarar de interés la creación del seguro, sin comprometer recursos ni establecer plazos inmediatos. De esta manera, se busca abrir el debate técnico y político antes de tomar una decisión definitiva.

Este dictamen marca una primera etapa en la discusión sobre la modernización del sistema de protección laboral en el Perú. Mientras tanto, la CTS continúa vigente, aunque su permanencia podría depender de las conclusiones que se obtengan en el diseño del eventual seguro de desempleo.

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