Perú

Donación de órganos: Dos familias permiten salvar cinco vidas en el arranque de 2026, según el Minsa

El Ministerio de Salud destaca el impacto de la generosidad y la articulación médica en el Hospital Lima Este Vitarte, donde la decisión de donar órganos y tejidos benefició a pacientes críticos, incluidos tres niños

Hombre de 39 años le salva la vida a cinco personas gracias a la donación de sus órganos. (Foto: Andina)

En los primeros días de 2026, el Hospital Lima Este Vitarte fue escenario de un hecho que marcó diferencia en la vida de cinco personas, entre ellas tres niños. 

Gracias a la decisión solidaria de dos familias donantes, se llevaron a cabo procedimientos de trasplante de órganos y tejidos que ahora posibilitan la recuperación de pacientes en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y en EsSalud.

Actualmente, en Perú existen más de 7.000 personas inscritas en la lista de espera nacional de trasplantes, una cifra que refleja la urgencia de fortalecer la cultura de la donación.

El proceso se realizó en el propio Centro Quirúrgico del Hospital Lima Este Vitarte, que ha sido reconocido como hospital generador de donantes y busca convertirse en modelo nacional.

El trabajo especializado del equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la coordinación con la Dirección de Donaciones y Trasplantes del Ministerio de Salud (Minsa) fueron elementos clave para alcanzar este resultado.

“Los esfuerzos médicos no son suficientes sin el apoyo de la ciudadanía. Por ello, invocamos a las familias peruanas a conversar sobre la donación de órganos, a respetar la voluntad de quienes deciden donar y a decir sí a la vida”, dijo el ministro de Salud, Luis Quiroz.

Desde 2005 hasta la fecha, en el país se han realizado 3.528 trasplantes de órganos y tejidos, un logro posible gracias al compromiso del personal de salud y a la solidaridad de miles de familias.

Cinco personas reciben trasplantes los primeros días de 2026. - EsSalud

Trasplante renal y córnea

El trasplante de riñón fue el procedimiento más realizado en 2025, con 112 intervenciones, la mayoría a partir de donantes cadavéricos, según la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Minsa.

Esta cifra pone de manifiesto la magnitud de la insuficiencia renal crónica en el país, una condición vinculada a patologías como diabetes, hipertensión y enfermedades hereditarias.

La atención a estos casos involucra a hospitales públicos y privados en todo el país. En el sector público, hospitales como Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja cuentan con equipos acreditados para trasplante renal.

También participan establecimientos de EsSalud en Lima, Arequipa, Chiclayo y Trujillo, además de centros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y clínicas privadas.

En la lista de espera, la córnea es el segundo tejido más demandado, con más de 5,000 personas registradas en todo el país.

Para responder a esta necesidad, 25 hospitales están acreditados para trasplante corneal, incluyendo el Instituto Nacional de Oftalmología en Lima y Piura, el Hospital María Auxiliadora y clínicas del sector privado y de EsSalud.

El Dr. Luis Alberto Atuncar Ramos, director general de la Digdot, señaló que “incrementar este registro voluntario es un componente clave para revertir la brecha y dar respuesta a quienes esperan una segunda oportunidad para vivir”.

El Minsa resalta que la falta de órganos y tejidos disponibles se debe, en gran parte, a la escasa declaración de voluntad de donación en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

