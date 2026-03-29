Perú cambia las reglas para la donación de órganos: familiares no podrán detener la extracción en estos casos

El Ministerio de Salud de Perú publica un proyecto para modificar el Reglamento de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, buscando elevar la eficiencia y la tasa de trasplantes.

El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica artículos clave del Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos (Ley N° 28189).

Esta iniciativa, formalizada mediante la Resolución Ministerial N° 292-2026/MINSA del 27 de marzo de 2026, responde a la necesidad de actualizar el marco normativo sobre donación y trasplante, en línea con las recomendaciones internacionales y la realidad nacional en materia de procura y trasplante de órganos.

Solo el 10% de pacientes en lista de espera recibe un órgano

La decisión de poner a consulta pública el proyecto se fundamenta en la baja tasa de donación en el país: solo el 10% de los pacientes en lista de espera accede efectivamente a un trasplante, según datos de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT).

La autoridad sanitaria señala que resulta indispensable modernizar los procedimientos y criterios para la identificación de donantes, el diagnóstico de muerte encefálica y la coordinación entre las distintas entidades involucradas.

Solo el 10% de los pacientes peruanos en lista de espera accede a un trasplante de órganos, según cifras oficiales del MINSA y la DIGDOT.

MINSA: Ya no se requerirá autorización familiar en ausencia de negativa expresa

Al interior de la propuesta, los cambios centrales del reglamento son los siguientes:

Actualización de criterios para el diagnóstico de muerte encefálica: Se incorporan las directrices de la Sociedad Americana de Neurología sobre muerte cerebral en adultos y pediatría, permitiendo una identificación más precisa y oportuna de potenciales donantes.

Consentimiento familiar: Se elimina la exigencia de autorización expresa de los familiares para la donación de órganos en los casos en los que la persona fallecida no haya manifestado en vida su negativa a donar. Esto simplifica el proceso y adopta el modelo de consentimiento presunto.

Requisitos para donantes cadavéricos: Se detallan nuevas condiciones y procedimientos para la extracción y el uso de órganos, con protocolos claros para casos de autopsias legales y coordinación con morgues y centros de procura.

Notificación obligatoria: Todos los establecimientos de salud deberán notificar de inmediato la existencia de un potencial donante cadavérico al sistema nacional interconectado, mejorando la trazabilidad y la coordinación.

Capacitación médica: Se exige capacitación continua y actualizada para el personal médico que interviene en la extracción y trasplante de órganos, con el objetivo de garantizar procedimientos seguros y éticos.

Estas modificaciones buscan agilizar y transparentar los procesos, facilitar la procura de órganos y elevar la tasa de trasplante, garantizando el respeto a los derechos humanos y los principios éticos en cada etapa.

Perú adaptará las directrices de la Sociedad Americana de Neurología para el diagnóstico de muerte encefálica, permitiendo procedimientos más precisos y alineados con estándares internacionales. Crédito: IMSS

¿Cuándo estará listo el proyecto?

El Ministerio de Salud ha dispuesto que el proyecto y su exposición de motivos estén disponibles durante quince días en la sede digital institucional, donde la ciudadanía y entidades interesadas pueden enviar comentarios y sugerencias.

La Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre será responsable de sistematizar los aportes y elaborar la versión final del decreto.

Según la resolución, el proceso de consulta se enmarca en la Ley General de Salud y en la normativa sobre publicación y difusión de proyectos normativos, asegurando la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones vinculadas a la salud pública.