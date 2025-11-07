El órgano más trasplantado en Perú, según el Minsa: Hasta 112 veces este 2025

(Foto: Minsa)

Durante 2025, el trasplante de riñón se posicionó como el procedimiento de órganos más realizado en el país, alcanzando 112 intervenciones, la mayor parte de ellas a partir de donantes cadavéricos.

Así lo señaló la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot), órgano técnico especializado del Ministerio de Salud (Minsa). La cifra refleja el peso de la insuficiencia renal crónica como uno de los principales desafíos sanitarios, una condición vinculada a patologías como diabetes, hipertensión, glomerulonefritis y enfermedades hereditarias.

Los hospitales públicos con programas operativos de trasplante renal adscritos al Minsa incluyen hospitales de referencia como el Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, todos con equipos médicos y protocolos acreditados.

A ellos se suman los establecimientos de EsSalud: el Guillermo Almenara, Edgardo Rebagliati, Alberto Sabogal, Carlos Seguin Escobedo de Arequipa, Almanzor Aguinaga de Chiclayo y el Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. El Centro Médico Naval (ITOT) responde por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y en el sector privado figura la Clínica Delgado.

La Digdot remarcó que estas cirugías representan una oportunidad para pacientes que, sin alternativa, dependen de hemodiálisis periódica.

Todos ellos llegan a la lista de espera luego de recibir como diagnóstico final la insuficiencia renal terminal, bloqueo progresivo de la función vital de los riñones.

Demanda de trasplantes y promoción de la donación

El segundo órgano con mayor lista de espera para trasplante es la córnea, con más de 5.000 personas registradas en todo el país.

Para la solución de estos casos, 25 hospitales cuentan con acreditación oficial para trasplante corneal, entre ellos el Instituto Nacional de Oftalmología en Lima y Piura, el Hospital María Auxiliadora y diversas clínicas del sector privado y de EsSalud.

El Minsa advierte que la falta de disponibilidad de órganos y tejidos responde principalmente a la escasa declaración de voluntad de donación inscrita en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

El Dr. Luis Alberto Atuncar Ramos, director general de la Digdot, explicó que incrementar este registro voluntario es un componente clave para revertir la brecha y dar respuesta a quienes esperan “una segunda oportunidad para vivir”.

En ese sentido, el Ministerio de Salud promueve desde el año pasado la educación ciudadana para sensibilizar sobre la donación.

En 2025 se publicó el reglamento de la Ley n.° 31756, normativa dirigida a fortalecer la cultura de donación con fines terapéuticos. El Ministerio recurre a alianzas estratégicas con instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el RENIEC, en el marco de un Plan Multisectorial de Promoción contemplado para el periodo 2026-2030.

El objetivo planteado es ampliar la base de donantes e integrar a la población en programas de información y capacitación, permitiendo acelerar el acceso al trasplante de órganos y tejidos vitales. El Minsa y sus aliados continúan exhortando a marcar la diferencia en el DNI y a difundir entre familiares y amigos la decisión de ser donante, paso clave para que la esperanza llegue a más pacientes en el país.