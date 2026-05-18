Desarticulan al Tren de Aragua Nueva Generación: menor de 17 años es acusada de mutilar dedos a secuestrados

La banda utilizaba a mujeres para captar a sus víctimas en discotecas, quienes eran luego secuestradas y trasladadas a casas de seguridad. (Latina Noticias)

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo en El Agustino, distrito ubicado al este de Lima, que permitió desarticular al grupo criminal conocido como El Tren de Aragua Nueva Generación, cuyos integrantes secuestraban y torturaban a sus víctimas, incluyendo la mutilación de dedos, para exigir rescates millonarios.

Entre los detenidos, según informó Latina Noticias, figura una menor de 17 años, señalada por las autoridades como la autora de mutilaciones a personas secuestradas. La operación se centró en varias viviendas del distrito limeño y derivó en la detención de quince presuntos miembros de la organización, conformada por ciudadanos venezolanos y peruanos.

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Según información policial, la estructura de la banda criminal se apoyaba en mujeres que captaban a las víctimas varones en discotecas y bares, ganándose su confianza antes de conducirlas a puntos estratégicos.

La Policía Nacional del Perú desarticula a 'El Tren de Aragua Nueva Generación', banda criminal dedicada al secuestro y tortura en Lima. (Andina)

Una vez en esos lugares, otros miembros armados intervenían y perpetraban el secuestro, trasladando a las personas a inmuebles clandestinos. En estas “casas de seguridad”, los secuestrados eran sometidos a torturas con el objetivo de presionar a sus familias para que pagaran rescates que oscilaban entre 80 mil y 300 mil soles.

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El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, detalló que una menor de edad, apodada “la Cortadedos”, fue plenamente reconocida por dos víctimas como la encargada de mutilarles los dedos, intensificando así la coacción sobre los familiares.

Latina informó que la joven, de 17 años, aparecía despreocupada y sonriente al momento de su detención. La policía la acusa de haber participado en al menos cinco secuestros recientes, en los que la organización habría recaudado hasta 350 mil soles mediante el cobro de rescates.

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El operativo en El Agustino logró la captura de quince integrantes, incluyendo a una menor de 17 años conocida como 'la Cortadedos'.

Dinámicas delictivas

Las investigaciones de la División de Secuestros de la Dirincri revelaron que los blancos de la organización eran principalmente empresarios y comerciantes con alto poder adquisitivo, localizados en distintos puntos de Lima Metropolitana.

Entre las víctimas identificadas figuran un ingeniero y un empresario minero, este último habría entregado 300 mil soles para lograr su libertad. Los secuestrados permanecían retenidos en condiciones de privación y violencia, mientras los delincuentes negociaban con sus allegados.

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Durante el megaoperativo, agentes de la Dirincri rescataron con vida a dos personas, quienes se encontraban en poder de la banda en viviendas clandestinas. La organización habría ejecutado al menos cinco secuestros en seis días. Uno de los casos investigados terminó con la muerte de la víctima. Las autoridades también relacionan a la banda con al menos tres asesinatos previos, cuyas víctimas serían un trabajador minero, un técnico informático y un ciudadano venezolano.

Unos tres agentes de una división policial especializada contra el crimen organizado custodian los exteriores de una vivienda intervenida en Lima. (Mininter)

Estructura criminal

El despliegue policial, dirigido por el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) y la División de Secuestros de la Dirincri, abarcó inmuebles en El Agustino, Santa Anita y Huarmey.

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La intervención culminó con once venezolanos y cuatro peruanos detenidos, además de la retención de la menor de 17 años. Las autoridades reportaron intentos de fuga por parte de algunos sospechosos, quienes saltaron desde un tercer piso para evadir la captura, quedando heridos y bajo custodia policial.

Durante los operativos, la policía incautó motocicletas, teléfonos celulares, armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y tarjetas bancarias, evidencias que, según la PNP, acreditan la organización y el alcance de la banda.

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Uno de los detenidos confesó a los investigadores que la célula criminal también estaría vinculada a delitos de sicariato, trata de personas y explotación sexual. Según declaraciones recogidas por Latina, varios de los detenidos afirmaron haber ingresado al país cuando aún eran menores de edad y formar parte del grupo tras alcanzar la mayoría de edad.

El ingeniero y empresario minero se cuentan entre las víctimas que pagaron sumas millonarias para recuperar su libertad. Composición: Infobae Perú

Investigación en curso

Todos los capturados fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde permanecen bajo investigación por presuntos delitos contra la libertad personal, extorsión, crimen organizado y otros ilícitos conexos.

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De acuerdo con la información difundida por la Policía, no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, mientras las autoridades amplían las pesquisas para identificar más integrantes de la red y esclarecer su responsabilidad en secuestros y asesinatos por encargo.

La desarticulación de la célula El Tren de Aragua Nueva Generación representa un golpe a una de las organizaciones criminales extranjeras más activas en la capital peruana. Las actuaciones de la banda exponen la violencia y sofisticación de los métodos empleados, así como la participación de menores en crímenes de alto impacto.

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