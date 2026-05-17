La consecuencia silenciosa del home office: Minsa advierte que el trabajo remoto puede desgastar las articulaciones

En la imagen, una persona sostiene su rodilla mientras se muestra un efecto visual de rayos X sobre la articulación, destacando el hueso y la zona de dolor. El malestar articular afecta a millones de personas y puede estar relacionado con lesiones, desgaste o enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del trabajo remoto ha transformado la rutina de miles de peruanos, pero también ha traído consigo una consecuencia silenciosa: el aumento de dolores articulares, especialmente en las rodillas. Lo que antes pasaba desapercibido hoy se ha convertido en una molestia frecuente entre quienes pasan largas horas frente a una computadora, muchas veces sin pausas ni una adecuada ergonomía.

Especialistas del Ministerio de Salud del Perú (Minsa) y del Seguro Social de Salud (SIS) advierten que el sedentarismo prolongado, sumado a hábitos poco saludables, está afectando progresivamente la salud musculoesquelética. El problema no solo radica en la falta de movimiento, sino en cómo esta inactividad impacta directamente sobre las articulaciones, debilitando estructuras clave como músculos y ligamentos.

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Sedentarismo y debilidad muscular: el origen del dolor de rodillas

Un empleado sufre las consecuencias del aumento de peso y el agotamiento, reflejo de las extensas jornadas laborales y una alimentación poco saludable en su entorno de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar muchas horas sentado no es una condición natural para el cuerpo humano. De acuerdo con especialistas en traumatología, la falta de actividad física reduce la masa muscular, lo que provoca que el peso del cuerpo recaiga directamente sobre las articulaciones, en especial sobre las rodillas.

El traumatólogo Félix Castillo, del Hospital Santa Rosa, explicó que esta situación genera una sobrecarga progresiva. “El problema es que, al tener menos actividad física, la masa muscular disminuye y se debilita. Entonces, todo el peso del cuerpo recae directamente sobre las articulaciones que soportan carga, como las rodillas”, señaló.

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Esta realidad se intensificó desde la pandemia, cuando el home office se volvió parte del día a día. Muchas personas redujeron su nivel de actividad física sin compensarlo con ejercicio, lo que ha derivado en molestias recurrentes como rigidez, dolor al caminar o incomodidad al subir escaleras.

Por su parte, Jorge Mondoñedo, especialista de EsSalud, enfatizó la importancia de fortalecer la musculatura. Según explicó, una buena condición física permite proteger el cartílago y amortiguar el impacto en las articulaciones. “La rodilla necesita una buena musculatura y un adecuado soporte ligamentario. Las personas con mejor tono muscular toleran mucho más las exigencias físicas”, indicó.

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Cuando este soporte comienza a deteriorarse, aparecen problemas como el síndrome patelofemoral o la condromalacia rotuliana, una afección que implica el desgaste del cartílago detrás de la rótula. Estas condiciones pueden evolucionar si no se detectan a tiempo, afectando la movilidad y calidad de vida.

Señales de alerta: cuándo preocuparse por el dolor de rodillas

Una persona utiliza una bolsa de hielo envuelta en una toalla blanca para aliviar la inflamación y el dolor en su rodilla derecha, visiblemente enrojecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todo dolor de rodilla implica una enfermedad grave, pero existen síntomas que deben encender las alarmas. Los especialistas coinciden en que la clave está en identificar cuándo una molestia deja de ser pasajera y se convierte en un problema que requiere atención médica.

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Uno de los principales signos de alerta es el dolor al realizar actividades cotidianas, como levantarse, caminar o subir escaleras. Si esta molestia aparece de forma constante, podría indicar un desgaste articular más avanzado.

La hinchazón persistente también es un indicador importante. La inflamación en la rodilla puede estar asociada a lesiones internas o procesos inflamatorios que necesitan evaluación especializada. A esto se suma el enrojecimiento articular, otro síntoma que no debe ser ignorado.

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Otra señal preocupante es la sensación de que la rodilla “falla” o pierde estabilidad. Este tipo de inestabilidad puede aumentar el riesgo de caídas o lesiones mayores. Asimismo, los crujidos acompañados de dolor podrían evidenciar desgaste del cartílago o alteraciones en la articulación.

Los especialistas también advierten sobre el dolor persistente en el tiempo o aquel que aumenta progresivamente. Si la molestia no desaparece con descanso o cambios en la rutina, es fundamental acudir a un médico. Del mismo modo, las molestias frecuentes o repetitivas pueden ser el inicio de enfermedades como la artrosis.

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Finalmente, la limitación en actividades diarias —como caminar, conducir o incluso permanecer de pie— es una señal clara de que la situación requiere atención. Ignorar estos síntomas puede acelerar el deterioro articular y generar complicaciones a largo plazo.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan incorporar pausas activas cada 30 o 45 minutos durante la jornada laboral. Estas pausas deben incluir estiramientos, caminatas cortas y movimientos articulares que ayuden a reactivar la circulación.

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Además, sugieren practicar ejercicios de bajo impacto como natación o ciclismo, ideales para fortalecer músculos sin sobrecargar las rodillas. También destacan la importancia de mantener una alimentación balanceada rica en proteínas y una adecuada hidratación, factores clave para preservar la salud muscular.

Otro punto fundamental es evitar la automedicación, ya que cada caso requiere una evaluación personalizada. La combinación de hábitos saludables, actividad física regular y atención oportuna puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades articulares.

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