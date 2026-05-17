Perú

Advierten que la retinopatía diabética lleva a la ceguera a miles de peruanos por falta de controles médicos

La salud ocular enfrenta múltiples desafíos debido a barreras en el acceso a consultas especializadas, desconocimiento sobre revisiones periódicas y limitaciones en la cobertura quirúrgica

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Salud ocular
Un alto porcentaje de personas con diabetes desarrolla retinopatía diabética por falta de controles oftalmológicos especializados, lo que incrementa los casos de ceguera evitable en Perú

La retinopatía diabética se consolida como una de las principales causas de ceguera evitable en el Perú, impulsada por la ausencia de controles regulares entre la población diagnosticada con diabetes. Según la retinóloga Patricia Lira, especialista en retina, mácula y vítreo, el diagnóstico tardío y la falta de seguimiento adecuado dejan a miles de peruanos expuestos a complicaciones irreversibles como la ceguera.

“El paciente ignora que debe acudir al oftalmólogo una vez al año, apenas es diagnosticado con diabetes”, sostiene, al señalar una brecha significativa en el acceso a atención especializada. Muchos reciben controles insuficientes o demasiado tarde. “El oftalmólogo general no tiene la capacidad para determinar el edema macular diabético ni identificar el momento adecuado para aplicar láser. Esa evaluación debe hacerla un retinólogo”, enfatiza.

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Las cifras respaldan la inquietud. Según datos proporcionados a Infobae, entre el 30 % y el 40 % de los pacientes con diabetes desarrolla algún grado de retinopatía, y hasta el 5 % pierde la visión. Lira aclara que muchas personas solo consultan a un endocrinólogo cuando ya presentan complicaciones graves, lo que limita las posibilidades de intervención temprana.

El entorno socioeconómico también influye en el acceso y la calidad del tratamiento. Respecto a la prevención, recomienda controles oftalmológicos anuales a partir de los 40 años y subraya la necesidad de revisiones especializadas en personas con diabetes. “La realidad es que muchos llegan con cuadros avanzados por falta de información y controles insuficientes. El endocrinólogo es el que va a orientar bastante bien al paciente. La mayoría de diabéticos ignora la necesidad de un control anual con retinólogo”, afirma.

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Salud ocular
Muchas personas desconocen la importancia de acudir al retinólogo tras el diagnóstico de diabetes, lo que retrasa la detección y limita las posibilidades de intervención temprana

Sobre catarata

Además de las complicaciones vinculadas a la diabetes, la especialista señala que la catarata sigue como la primera causa de ceguera en el país, sobre todo en adultos mayores. Aunque la condición es reversible, los pacientes suelen acudir a consulta cuando la enfermedad está avanzada, debido al temor, el desconocimiento o las dificultades para acceder a la cirugía.

“Muchos esperan más de un año, dos años, incluso tres, para operarse de catarata. Se están viendo pacientes con cataratas avanzadas, que no debería ser”, comenta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar entre 3.000 y 4.000 cirugías de cataratas por cada millón de habitantes al año para garantizar una cobertura adecuada en la prevención de la ceguera.

Sin embargo, en el país, el número anual apenas llega a 29.000 intervenciones, menos de una tercera parte del mínimo recomendado para la población. En su opinión, el acceso a materiales de calidad y a personal capacitado incide directamente en los resultados quirúrgicos.

Patricia Lira, experta en tratamiento de retina y mácula
El acceso insuficiente a cirugías de catarata, sumado al uso de materiales de baja calidad y la escasez de personal capacitado, dificulta la prevención de la ceguera en adultos mayores

“El costo y la calidad del lente intraocular influyen en los resultados. No siempre lo más barato es lo mejor para los ojos”, subraya. También observa que la búsqueda de opciones económicas puede afectar la visión a largo plazo, por el empleo de insumos de baja calidad y la participación de profesionales con poca experiencia.

Otro de los problemas de salud ocular más frecuentes es el ojo seco, que afecta a siete de cada diez personas, aunque la mayoría lo desconoce. El uso indiscriminado de colirios vasoconstrictores sin supervisión médica genera un efecto rebote y agrava los síntomas: “El paciente quiere verse siempre con el ojo blanco, pero el uso de colirios como Eyemo puede causar más daño”, advierte.

La desinformación sobre el ojo seco y la automedicación perpetúan una problemática que permanece relegada en la agenda sanitaria. “Ese ámbito está bien alejado, que el paciente lo conozca es peor. Si ya no saben bien de la catarata, menos del ojo seco”, concluye.

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