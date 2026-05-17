Keiko Fujimori señala que aún espera las actas de las elecciones del 2021 tras proclamación oficial de comicios del 2026

Keiko Fujimori afirmó que sigue esperando las actas de las elecciones presidenciales de 2021, a pesar de la proclamación oficial de resultados y un fallo judicial favorable a su partido

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este domingo que aún espera las actas de las elecciones presidenciales de 2021, el mismo día en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de los comicios del pasado 12 de abril, que la ubican en el balotaje junto a Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú).

En un pronunciamiento difundido en sus plataformas sociales, la candidata sostuvo que “lamentablemente, estas elecciones no han estado ajenas a irregularidades, como también sucedió” hace cinco años, cuando perdió ante el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

PUBLICIDAD

“Venimos peleando por conocer la verdad. Hemos acudido a todas las instancias posibles. Aún estamos a la espera de las actas de esa elección”, indicó al señalar que las irregularidades en los sufragios de este año afectan no solo a su partido, sino a “la democracia y a todos los ciudadanos”.

“En estos últimos años aprendimos que el mejor plan frente a estas situaciones es más democracia, más participación, más equipo, más preparación, más personeros. Este partido se juega en la cancha”, agregó.

PUBLICIDAD

La candidata denunció irregularidades en los comicios de 2021 y comparó la situación con la de procesos electorales anteriores

Seguidamente, convocó a “cuidar nuestra democracia y nuestro futuro” y pidió a sus seguidores que el día de la elección cada mesa cuente con un “defensor de la democracia”.

“Hago un llamado también a la comunidad internacional. La participación activa de los observadores es fundamental. No dejemos que la desesperanza gane. Ya hace algunas décadas nuestro país se encontraba también atrapado en la desilusión, el caos y el dolor. Muchos creían que el Perú era un caso perdido. Pero nos levantamos, nos ordenamos y le demostramos al mundo, si nos unimos, podemos salir adelante”, expresó.

PUBLICIDAD

Fujimori remarcó que esta elección no gira en torno a su figura ni a lo que denominó una disputa de ideologías. “No se trata del fujimorismo versus el antifujimorismo. Se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden. Se trata de recuperar el principio de autoridad para combatir la delincuencia. Se trata de tener un Estado que multiplique las oportunidades de trabajo, que garantice bienestar y servicios básicos a todos los peruanos, que te acompañe y promueva en vez que te persiga”, dijo.

Fujimori destacó que las presuntas irregularidades afectan no solo a Fuerza Popular, sino también a la democracia y a todos los ciudadanos

Fallo del PJ

En marzo pasado, un juzgado de la Corte Superior de Justicia declaró fundada la demanda de hábeas data presentada por Fuerza Popular, lo que le permtió acceder a las listas de electores de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, después de haber denunciado sin pruebas un supuesto fraude tras la derrota frente a Castillo.

PUBLICIDAD

La resolución dispuso que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue las listas de voltantes, pero “suprimiendo la información correspondiente a la fotografía, la firma manuscrita y la huella dactilar de dichos ciudadanos”.

La solicitud había incluido las listas de mesas donde votaron 18.856.802 personas en junio de ese año. Sin embargo, la ONPE detalló que Fuerza Popular debía abonar más de S/17 millones para acceder a la lista, monto que fue rechazado y calificado como restrictivo para la entrega de la información.

PUBLICIDAD