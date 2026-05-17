Perú

Keiko Fujimori señala que aún espera las actas de las elecciones del 2021 tras proclamación oficial de comicios del 2026

La lideresa de Fuerza Popular, quien disputará el balotaje junto a Roberto Sánchez, afirmó que hasta ahora no ha obtenido las actas de las elecciones de 2021, pese a un fallo judicial a favor de su partido

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori afirmó que sigue esperando las actas de las elecciones presidenciales de 2021, a pesar de la proclamación oficial de resultados y un fallo judicial favorable a su partido
Keiko Fujimori afirmó que sigue esperando las actas de las elecciones presidenciales de 2021, a pesar de la proclamación oficial de resultados y un fallo judicial favorable a su partido

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este domingo que aún espera las actas de las elecciones presidenciales de 2021, el mismo día en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de los comicios del pasado 12 de abril, que la ubican en el balotaje junto a Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú).

En un pronunciamiento difundido en sus plataformas sociales, la candidata sostuvo que “lamentablemente, estas elecciones no han estado ajenas a irregularidades, como también sucedió” hace cinco años, cuando perdió ante el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

PUBLICIDAD

“Venimos peleando por conocer la verdad. Hemos acudido a todas las instancias posibles. Aún estamos a la espera de las actas de esa elección”, indicó al señalar que las irregularidades en los sufragios de este año afectan no solo a su partido, sino a “la democracia y a todos los ciudadanos”.

“En estos últimos años aprendimos que el mejor plan frente a estas situaciones es más democracia, más participación, más equipo, más preparación, más personeros. Este partido se juega en la cancha”, agregó.

PUBLICIDAD

La candidata denunció irregularidades en los comicios de 2021 y comparó la situación con la de procesos electorales anteriores
La candidata denunció irregularidades en los comicios de 2021 y comparó la situación con la de procesos electorales anteriores

Seguidamente, convocó a “cuidar nuestra democracia y nuestro futuro” y pidió a sus seguidores que el día de la elección cada mesa cuente con un “defensor de la democracia”.

“Hago un llamado también a la comunidad internacional. La participación activa de los observadores es fundamental. No dejemos que la desesperanza gane. Ya hace algunas décadas nuestro país se encontraba también atrapado en la desilusión, el caos y el dolor. Muchos creían que el Perú era un caso perdido. Pero nos levantamos, nos ordenamos y le demostramos al mundo, si nos unimos, podemos salir adelante”, expresó.

Fujimori remarcó que esta elección no gira en torno a su figura ni a lo que denominó una disputa de ideologías. “No se trata del fujimorismo versus el antifujimorismo. Se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden. Se trata de recuperar el principio de autoridad para combatir la delincuencia. Se trata de tener un Estado que multiplique las oportunidades de trabajo, que garantice bienestar y servicios básicos a todos los peruanos, que te acompañe y promueva en vez que te persiga”, dijo.

Fujimori destacó que las presuntas irregularidades afectan no solo a Fuerza Popular, sino también a la democracia y a todos los ciudadanos
Fujimori destacó que las presuntas irregularidades afectan no solo a Fuerza Popular, sino también a la democracia y a todos los ciudadanos

Fallo del PJ

En marzo pasado, un juzgado de la Corte Superior de Justicia declaró fundada la demanda de hábeas data presentada por Fuerza Popular, lo que le permtió acceder a las listas de electores de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, después de haber denunciado sin pruebas un supuesto fraude tras la derrota frente a Castillo.

La resolución dispuso que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue las listas de voltantes, pero “suprimiendo la información correspondiente a la fotografía, la firma manuscrita y la huella dactilar de dichos ciudadanos”.

La solicitud había incluido las listas de mesas donde votaron 18.856.802 personas en junio de ese año. Sin embargo, la ONPE detalló que Fuerza Popular debía abonar más de S/17 millones para acceder a la lista, monto que fue rechazado y calificado como restrictivo para la entrega de la información.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriRoberto Sánchezperu-politica

Más Noticias

Sport Boys espera a Christian Cueva: lo que debe pasar para ver a ‘Aladino’ con el cuadro chalaco 2026

El entrenador Carlos Desio detalló que la incorporación del volante depende de una situación especial, ya que todavía pertenece a Juan Pablo II de cara a lo que resta del campeonato

Sport Boys espera a Christian Cueva: lo que debe pasar para ver a ‘Aladino’ con el cuadro chalaco 2026

Universitario vs Alianza Lima 3-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por clásico de la Liga Femenina 2026

El cuadro de Ate domingo en el área rival y logró importante victoria ante su clásico rival en el estadio Alejandro Villanueva, que lució un marco espectacular de hinchas ‘blanquiazules’

Universitario vs Alianza Lima 3-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por clásico de la Liga Femenina 2026

Con las horas contadas: Contraloría da ultimátum a ministro César Quispe por irregularidades en casi 450 mil kits sin entregar

El órgano de control ha dado cinco días al ministro para responder por la paralización en la entrega del material escolar, en medio de denuncias sobre la contratación de empresas proveedoras fantasmas. La distribución insuficiente afecta a estudiantes en regiones con altos índices de pobreza

Con las horas contadas: Contraloría da ultimátum a ministro César Quispe por irregularidades en casi 450 mil kits sin entregar

La consecuencia silenciosa del home office: Minsa advierte que el trabajo remoto puede desgastar las articulaciones

Especialistas de salud alertan que pasar largas horas sentado debilita músculos y sobrecarga las rodillas, generando molestias al caminar, subir escaleras y realizar actividades cotidianas

La consecuencia silenciosa del home office: Minsa advierte que el trabajo remoto puede desgastar las articulaciones

La fuerte crítica de Martín Velásquez a Brando Gallesi por pedir dinero a sus seguidores: “La chamba dignifica, pide trabajo y no plata”

La polémica se desató en el programa 'Very good' cuando el actor cuestionó que su colega, en vez de buscar trabajo, optara por solicitar aportes económicos directamente a su comunidad digital tras quedar sin ahorros

La fuerte crítica de Martín Velásquez a Brando Gallesi por pedir dinero a sus seguidores: “La chamba dignifica, pide trabajo y no plata”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Con las horas contadas: Contraloría da ultimátum a ministro César Quispe por irregularidades en casi 450 mil kits sin entregar

Con las horas contadas: Contraloría da ultimátum a ministro César Quispe por irregularidades en casi 450 mil kits sin entregar

Cómo votar correctamente en la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026: así debes marcar la cédula para no perder tu voto

Roberto Sánchez plantea múltiples debates contra Keiko Fujimori: Universidad San Marcos, Cajamarca y Puno serían sedes

Así será la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Pedido de Renovación Popular para anular la proclamación presidencial “no va a cambiar en nada”, afirma presidente del JNE

ENTRETENIMIENTO

La fuerte crítica de Martín Velásquez a Brando Gallesi por pedir dinero a sus seguidores: “La chamba dignifica, pide trabajo y no plata”

La fuerte crítica de Martín Velásquez a Brando Gallesi por pedir dinero a sus seguidores: “La chamba dignifica, pide trabajo y no plata”

Pablo Heredia se despide entre lágrimas de ‘La Granja VIP’: nueve semanas de encierro, una eliminatoria y el adiós a Shirley Arica

Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: ¿Cómo votar para que la peruana pase al Top 18?

Yaco Eskenazi revela que quiso reaccionar cuando Giacomo Bocchio le dijo “te falta humildad de aprendiz” en El Gran Chef Famosos

Suheyn Cipriani impactó con su llegada a Tailandia para el Miss Grand International All Stars

DEPORTES

Sport Boys espera a Christian Cueva: lo que debe pasar para ver a ‘Aladino’ con el cuadro chalaco 2026

Sport Boys espera a Christian Cueva: lo que debe pasar para ver a ‘Aladino’ con el cuadro chalaco 2026

Universitario vs Alianza Lima 3-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por clásico de la Liga Femenina 2026

Gol de Adriana Lúcar con gran definición en Alianza Lima vs Universitario por clásico de la Liga Femenina 2026

Con Oliver Sonne titular, Sparta Praga se impone 2-0 ante Liberec y se consolida en la lucha por el título en la liga checa

Con Fabio Gruber como capitán: Núremberg igualó 3-3 ante Hannover por la última jornada de la Bundesliga 2