Con Oliver Sonne titular, Sparta Praga se impone 2-0 ante Liberec y se consolida en la lucha por el título en la liga checa

El defensor peruano fue titular y protagonista en la victoria granate sobre el Liberec, cuidando el fondo y aportando en las salidas, mientras Mercado y Haraslin aseguraron los tres puntos con goles clave (Facebook / AC Sparta Praha)

En una jornada determinante para el Grupo de Campeonato de la Chance Liga checa, el Sparta Praga logró tres puntos clave al vencer 2-0 al Liberec en condición de visitante. El defensor peruano Oliver Sonne disputó la totalidad del encuentro, contribuyendo a que su equipo mantuviera el arco en cero y sumara una victoria fundamental en la fase final del torneo.

Las emociones llegaron en el tramo final del partido: primero, el ecuatoriano John Mercado abrió el marcador con un disparo preciso tras aprovechar una serie de rebotes en el área local, mientras que el eslovaco Lukas Haraslin amplió la diferencia con un remate asistido por Albion Rrahmani. Con este resultado, el Sparta Praga se afianza en la pelea por el campeonato.

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El aporte de Sonne y el desarrollo del partido

Oliver Sonne respondió con firmeza en defensa y ayudó al Sparta Praga a sostener el orden táctico en una victoria clave frente al Liberec como visitante. (Facebook / AC Sparta Praha)

El técnico del Sparta Praga confió en Oliver Sonne para ocupar el lateral derecho desde el inicio, decisión que resultó clave para contener los avances del Liberec y garantizar seguridad defensiva. Sonne, quien ha sido regular en las últimas convocatorias, mostró solidez en su sector y apoyó las transiciones ofensivas del conjunto granate, que necesitaba sumar tras el empate reciente frente al Plzeň.

Durante la primera mitad, ambos equipos buscaron espacios, aunque las oportunidades claras escasearon. El Liberec intentó inquietar con centros al área, pero el Sparta respondió con orden, dificultando los intentos locales.

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El equilibrio se mantuvo hasta la entrada del último cuarto de hora, momento en el que el cuadro visitante logró romper la paridad. El ecuatoriano John Mercado, tras una jugada confusa en el área, conectó un zurdazo que superó al arquero rival y colocó el 1-0 a los 80 minutos. Este tanto significó un impulso anímico para el Sparta, que se volcó a asegurar el resultado en los minutos finales.

Definición en el tramo final y cifras del torneo

Dos goles en los minutos finales permitieron al Sparta Praga vencer al Liberec y mantenerse cerca del Slavia Praga en la lucha por el título checo. (Facebook / AC Sparta Praha)

Seis minutos después del primer gol, el eslovaco Lukas Haraslin amplió la ventaja con un remate tras asistencia de Albion Rrahmani. El segundo tanto liquidó las opciones del Liberec, que no logró reaccionar ante la presión del Sparta Praga. La actuación de Sonne fue valorada por la prensa local, destacando su disciplina táctica y el aporte en la salida del equipo.

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Con esta victoria, el Sparta Praga alcanzó 73 puntos en la tabla de posiciones, quedando a solo cuatro unidades del líder, Slavia Praga, en la recta final del campeonato. El resultado permitió al equipo de la capital checa cortar la racha de empates y recuperar terreno en la disputa por el título, en una liga que mantiene viva la competencia entre los principales clubes.

La siguiente presentación del Sparta Praga será en el epet Arena, donde recibirá al Hradec Kralove en el cierre del Grupo de Campeonato. El encuentro está programado para el domingo 24 de mayo a las 07:00 (12:00 GMT), partido en el que se espera la presencia de Sonne entre los convocados, según informó la institución.

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Mercado y Haraslin, protagonistas en la ofensiva

Cuando el empate parecía definitivo, Mercado y Haraslin resolvieron el duelo con dos golpes ofensivos que impulsan al Sparta en la tabla checa. (Facebook / AC Sparta Praha)

El aporte de John Mercado y Lukas Haraslin resultó decisivo para que el Sparta Praga regresara al triunfo. Mercado, extremo izquierdo ecuatoriano, fue el encargado de abrir el marcador tras una jugada de insistencia dentro del área rival. Su gol a los 80 minutos marcó el rumbo de un partido que hasta entonces se mostraba parejo y sin grandes ocasiones.

Por su parte, Haraslin, internacional eslovaco, selló la victoria a los 86 minutos al definir una rápida transición ofensiva. La asistencia de Rrahmani fue precisa y permitió a Haraslin cerrar el resultado. Ambos futbolistas han sido piezas recurrentes en el ataque del Sparta durante la temporada, aportando goles y desequilibrio en los momentos clave.

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El técnico del Sparta Praga valoró la capacidad de sus dirigidos para resolver en los tramos finales y mantener la concentración durante todo el encuentro. El triunfo sobre Liberec refuerza el objetivo del equipo de conquistar el título en la Chance Liga, con Sonne consolidado como titular en la defensa y figuras como Mercado y Haraslin respondiendo en el frente ofensivo.