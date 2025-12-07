Músculo y bienestar: por qué tu masa muscular es clave para vivir mejor

La masa muscular representa cerca del 40% del peso corporal total en adultos sanos.

Tradicionalmente, el mantener una buena masa muscular -o como se le llama comúnmente, el músculo- ha estado asociado únicamente con fines estéticos y estructurales: movimiento, balance, postura y fuerza. No obstante, en la última década, las investigaciones han demostrado categóricamente que el músculo tiene funciones mucho más complejas e importantes para el fortalecimiento de la salud en general, la respuesta a una enfermedad y la recuperación posterior a ésta.

El contenido músculo varía dependiendo de la edad de la persona, su sexo, su nivel de actividad física e incluso la zona del cuerpo donde se efectúa la evaluación. Por ejemplo, las piernas tienen un contenido mayor de músculos que los brazos; los hombres presentan mayor contenido de masa muscular que las mujeres y una persona, incluso con un nivel de actividad física pobre, presentará un contenido mayor de músculo una persona inactiva.

En promedio y bajo condiciones normales, el 40 % de nuestro peso está compuesto de músculo. Eso quiere decir que un hombre de 1.75 mt, 30 años y unos 75 kg de peso debería tener alrededor 25-35 kg de músculo.

El envejecimiento produce una disminución importante de la masa muscular. Perdemos alrededor de 1.4 % de nuestra masa muscular por año, a partir de los 40 años. Eso quiere decir que una persona podría perder hasta 14 % de su masa muscular entre los 40 y 50 años solo por el avance de la edad. El principal problema relacionado con esta pérdida es que el espacio dejado por el músculo es cubierto por grasa.

No es necesario tener cuerpo de fisicoculturista, sino mantener valores normales acorde a edad y condición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músculo produce unas sustancias protectoras llamadas mioquinas

La mioquinas -mio, viene de músculo- son un grupo de moléculas producidas por una masa muscular sana y fuerte. Estas sustancias mejoran la sensibilidad a la insulina y ayudan a regular la glucosa en sangre; contribuyen con la pérdida de grasa corporal sobre todo a nivel abdominal; reducen la inflamación de cualquier tipo; mejoran aspectos cognitivos como la memoria, el aprendizaje o el ánimo; protegen el corazón y las arterias; y, reducen la tasa de envejecimiento. Por tanto, hacen que te veas y te sientas mejor.

Otra característica importante de las mioquinas es que se oponen por completo al efecto negativo de las adipoquinas -adipo, viene de grasa- producidas por el tejido adiposo. En pocas palabras: más músculos es igual a más mioquinas protectoras y menos tejido adiposo y adipoquinas dañiñas.

Mantener una buena masa muscular depende de actividad física regular y consumo adecuado de proteínas. (Freepik)

¿Cómo saber cuánto músculo tenemos?

Cuantificar la masa muscular debería convertirse en un chequeo preventivo rutinario que todos deberíamos implementar al menos una vez al año e incluso con más frecuencia si padecemos de enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad renal crónica o la diabetes mellitus. Saber si nuestra masa muscular se encuentra dentro de lo normal nos podría ayudar a prevenir desenlaces lamentables en situaciones altamente prevenibles.

Medir el contenido corporal de músculo se puede hacer a través de una tomografía, una resonancia magnética o un análisis de bioimpedancia eléctrica - BIA por sus siglas en inglés-. Los dos primeros no deben ser hechos con regularidad porque emiten radiaciones ionizantes; la BIA no. Comercialmente, existen diferentes equipos de BÍA, incluso los podemos encontrar en gimnasios; no obstante, como no han sido diseñados con fines médicos la calidad y detalle de sus resultados es muy controversial.

Perder músculo con la edad eleva el riesgo de enfermedades crónicas y complicaciones de salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante tomar en cuenta que la masa muscular es el principal almacén de proteínas corporales; si enfermas y dejas de comer, el músculo proporcionará las proteínas que necesita el organismo para enfrentar la enfermedad. La masa muscular se fortalece con el ejercicio y el consumo adecuado de proteína. Tener una buena masa muscular no significa tener cuerpo de fisicoculturista, es asegurar que nuestro contenido de músculo se mantenga dentro de rangos normales establecidos según la edad y condición física de cada persona.