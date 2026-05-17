Exfraile capuchino elevó queja en 2010 contra el cura Omar Sánchez, hoy denunciado por abuso sexual: obispo de Lurín lo ignoró

Un exfranciscano capuchino alertó al obispo de Lurín en 2010 sobre la conducta de Omar Sánchez, pero su advertencia no fue atendida y el caso permaneció sin respuesta durante más de una década

Un exfranciscano capuchino advirtió en 2010 al obispo de Lurín, Carlos García Camader, actual presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, sobre conductas inadecuadas del sacerdote Omar Sánchez, quien hoy enfrenta una denuncia de abuso sexual ante el Vaticano, según un informe difundido este sábado por el portal de investigación Epicentro TV.

El exreligioso, integrante de la Fraternidad Madre de Misericordia en Arequipa junto a Sánchez desde 1992, entregó información relevante al obispo hace más de una década, pero su advertencia no fue atendida pese a la gravedad de los hechos expuestos.

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García Camader evitó responder solicitudes de entrevista sobre esa nueva revelación, aunque días atrás informó que se inició una investigación y se activó el protocolo establecido del Motu Proprio Vos estis lux mundi (las normas para prevenir y combatir los abusos sexuales al interior de la iglesia) “para garantizar el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho”.

El exfranciscano relató que Sánchez, pese a su voto de pobreza, adquirió una propiedad en Chorrillos y mantenía “relaciones inadecuadas” con jóvenes a quienes obsequiaba regalos costosos, como ropa de marca.

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La denuncia presentada al obispo detallaba comportamientos sospechosos de Sánchez con jóvenes vulnerables y señalaba su ascenso económico pese a haber hecho voto de pobreza

Según ese testimonio, el cura seleccionaba a sus colaboradores entre jóvenes vulnerables y físicamente atractivos, y los instruía para realizar trámites públicos y gestionar donaciones. El excapuchino transmitió sus preocupaciones a García Camader sobre la “debilidad hacia el dinero” de Sánchez y las sospechas sobre estos vínculos, aunque no recibió una respuesta sólida.

“Me preocupa la comunidad cristiana si es que esto es verdadero. Voy a conversar con él e indagar qué está pasando”, le dijo el obispo, de acuerdo con el reportaje. Tras esa conversación, el actual presidente de la Conferencia Episcopal lo nombró como secretario general de Cáritas en la diócesis.

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Epicentro TV recogió también la versión de otro exreligioso, compañero de Sánchez en Arequipa, quien relató que mostraba “solvencia económica poco habitual”, poseía un vehículo propio y solía frecuentar espacios recreativos con varios jóvenes a quienes financiaba estudios y cursos técnicos.

El testimonio indica que Sánchez seleccionaba a sus colaboradores entre jóvenes vulnerables y les entregaba regalos costosos, además de gestionar donaciones y trámites públicos con su ayuda

Junto a esos nuevos testimonios, se difundió una fotografía en la que Sánchez aparece semidesnudo junto al denunciante que ha llevado su caso a la Santa Sede. El caso se dio a conocer la semana pasada por la periodista Paola Ugaz, quien reveló junto a Pedro Salinas los abusos cometidos en el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana.

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Los hechos, que presuntamente tuvieron lugar entre 2019 y 2020 en la Asociación de las Bienaventuranzas que dirige Sánchez, fueron denunciados ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe por un familiar de la víctima que considera que el sacerdote supuestamente se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de su allegado para imponer una relación sexoafectiva.

El medio digital buscó la semana pasada la versión de Sánchez frente a esta denuncia, pero el sacerdote señaló que respondería en los canales correspondientes y que, por recomendación de sus abogados, no haría declaraciones públicas mientras no conociese la identidad de la víctima.

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En los programas que conduce, el religioso ha mantenido críticas a sus superiores, como el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, y el fallecido papa Francisco. También ha expresado simpatía por el exalcalde de Lima y actual aspirante presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien definió como “el único capaz de enfrentar la corrupción”.