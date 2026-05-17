La fuerte crítica de Martín Velásquez a Brando Gallesi por pedir dinero a sus seguidores: “La chamba dignifica, pide trabajo y no plata”

El actor Martín Velásquez critica a Brando Gallesi por solicitar donaciones en redes sociales en lugar de buscar trabajo formalmente.

El actor peruano Martín Velásquez lanzó una crítica directa contra Brando Gallesi por recurrir a sus seguidores en redes sociales para solicitar donaciones económicas, en lugar de buscar nuevas oportunidades laborales. Las declaraciones se dieron en el programa ‘Very good’ y se suman a un debate más amplio sobre las decisiones financieras del joven actor, quien llegó a ganar entre 20,000 y 30,000 dólares mensuales en su mejor momento.

Gallesi, conocido por su participación en telenovelas como ‘Maricucha’ y ‘El regreso de Lucas’, publicó un código QR en sus redes sociales para recibir aportes voluntarios de sus fans tras quedarse sin ahorros. El propio actor explicó: “No quiero venderles nada a ustedes. Si me quieren apoyar, está bien. Todo será bien recibido, así que les dejo mi QR”. La acción desató reacciones divididas en el medio artístico peruano, con colegas que expresaron solidaridad y otros que cuestionaron abiertamente la decisión.

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Martín Velásquez a Gallesi: “Pide chamba, la chamba dignifica”

Fue en el último episodio de ‘Very good’ donde Martín Velásquez, quien compartió set con Gallesi en la telenovela ‘El regreso de Lucas’ (2017), tomó la palabra para dar su opinión. Antes de hablar, advirtió que su postura sería dura, aunque aclaró que también se lo podría decir de frente.

El actor señaló que la plataforma digital que Gallesi ha construido le ofrece herramientas más que suficientes para generar ingresos sin necesidad de pedir donaciones.

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Tras ganar hasta 30 mil dólares, el actor Brando Gallesi ahora pide 'yapes' por problemas financieros. En el podcast 'Very Good', el actor Martín Velásquez criticó duramente su estrategia, sugiriendo que está mal asesorado y que debería empezar desde abajo en vez de pedir dinero. Video: YouTube Very Good

“Brando, estás genuinamente mal asesorado. Hermano, tienes 1,5 millones de seguidores en TikTok. Es una locura lo que tú puedes hacer y a lo que tú te puedes dedicar”, afirmó Velásquez.

El actor reconoció haber cometido él mismo errores financieros en el pasado, pero insistió en que la respuesta ante esas situaciones debe ser el trabajo: “Yo puedo entender que tú hayas tenido malas decisiones financieras. Yo he sido una persona que también ha tenido malas decisiones financieras. Pero uno se tiene que poner los pantalones y se tiene que manchar”, señaló.

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La parte más directa de su intervención apuntó al fondo del asunto. “Yo no entiendo por qué este chico no está pidiendo chamba en vez de pedir plata”, dijo Velásquez, para luego agregar: “No tienes que pedir plata, hermano. Pide chamba, la chamba dignifica. Vamos a hablar en serio, a nadie le cierran las puertas de gratis. A nadie le cierran las puertas porque le cae mal a una persona. Si le caes mal a una persona, le vas a caer bien a cinco más. Si hiciste algo, simplemente agarras, pides perdón y sigues adelante y empiezas a chambear”, comentó.

En el mismo programa, el conductor Josué Parodi cuestionó la forma en que Gallesi se dirigió a sus seguidores para hacer el pedido, mientras que Gretha Bazán expresó pena por el giro que tomó la vida del actor y señaló que no supo manejar sus finanzas.

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El recordado actor de ‘América Televisión’ contó que vive una difícil situación luego de ser el sustento de su familia y mantenerse alejado de la pantalla chica | TiKTok

Las razones detrás de la crisis económica de Gallesi

El contexto que explica la situación de Brando Gallesi es más complejo que una simple mala racha. Según declaraciones del propio actor, durante la pandemia y su período de mayor exposición pública llegó a percibir entre 20,000 y 30,000 dólares mensuales gracias a contratos publicitarios y campañas en redes sociales. No obstante, una parte importante de esos ingresos se destinó a sostener económicamente a su familia, sin que existiera una planificación financiera a largo plazo.

“No estaba preparado para gestionar tanto dinero porque vengo de una familia pobre. No teníamos educación financiera”, confesó Gallesi. En 2023 decidió tomarse un año sabático para reorientar su carrera y su vida personal, período durante el cual sus ahorros se agotaron por completo. Al retomar la actividad, sus proyectos empresariales solo alcanzaban para cubrir gastos básicos, lo que lo llevó a recurrir a su comunidad digital.

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La situación se agravó además por el deterioro de sus vínculos en el medio artístico. Gallesi reveló que ninguno de sus excompañeros más cercanos, entre ellos Merly Morello y Thiago Vernal, se comunicó con él tras hacer pública su crisis. Sobre Vernal, indicó que la amistad se quebró tras experiencias negativas durante el rodaje de la película ‘Locos de amor: mi primer amor’, donde también denunció haber sido víctima de hostigamiento laboral por parte de sus compañeros.

Tras solicitar ayuda en redes por quedarse sin ahorros, el exactor confesó su decepción al no recibir respaldo de figuras cercanas como Merly Morello y Thiago Vernal, y cuestionó el verdadero valor de la amistad en el medio artístico. OUKE/ YouTube

La decepción del actor fue explícita: “He hecho TikToks donde salgo pidiendo dinero. ¿Tú crees que alguien me ha escrito? ¿Crees que alguien me ha preguntado cómo estoy?”, declaró Gallesi. El actor reconoció que la experiencia le permitió identificar quiénes son sus amigos reales y usó su caso como ejemplo de la vulnerabilidad que genera el éxito rápido sin respaldo financiero ni redes de apoyo sólidas.

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