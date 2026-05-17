Perú

La fuerte crítica de Martín Velásquez a Brando Gallesi por pedir dinero a sus seguidores: “La chamba dignifica, pide trabajo y no plata”

La polémica se desató en el programa 'Very good' cuando el actor cuestionó que su colega, en vez de buscar trabajo, optara por solicitar aportes económicos directamente a su comunidad digital tras quedar sin ahorros

Guardar
Google icon
Díptico mostrando a Martín Velásquez con cabello rizado y barba, y a Brando Gallesi con cabello corto y chaqueta a cuadros
El actor Martín Velásquez critica a Brando Gallesi por solicitar donaciones en redes sociales en lugar de buscar trabajo formalmente.

El actor peruano Martín Velásquez lanzó una crítica directa contra Brando Gallesi por recurrir a sus seguidores en redes sociales para solicitar donaciones económicas, en lugar de buscar nuevas oportunidades laborales. Las declaraciones se dieron en el programa ‘Very good’ y se suman a un debate más amplio sobre las decisiones financieras del joven actor, quien llegó a ganar entre 20,000 y 30,000 dólares mensuales en su mejor momento.

Gallesi, conocido por su participación en telenovelas como ‘Maricucha’ y ‘El regreso de Lucas’, publicó un código QR en sus redes sociales para recibir aportes voluntarios de sus fans tras quedarse sin ahorros. El propio actor explicó: “No quiero venderles nada a ustedes. Si me quieren apoyar, está bien. Todo será bien recibido, así que les dejo mi QR”. La acción desató reacciones divididas en el medio artístico peruano, con colegas que expresaron solidaridad y otros que cuestionaron abiertamente la decisión.

PUBLICIDAD

Martín Velásquez a Gallesi: “Pide chamba, la chamba dignifica”

Fue en el último episodio de ‘Very good’ donde Martín Velásquez, quien compartió set con Gallesi en la telenovela ‘El regreso de Lucas’ (2017), tomó la palabra para dar su opinión. Antes de hablar, advirtió que su postura sería dura, aunque aclaró que también se lo podría decir de frente.

El actor señaló que la plataforma digital que Gallesi ha construido le ofrece herramientas más que suficientes para generar ingresos sin necesidad de pedir donaciones.

PUBLICIDAD

Tras ganar hasta 30 mil dólares, el actor Brando Gallesi ahora pide 'yapes' por problemas financieros. En el podcast 'Very Good', el actor Martín Velásquez criticó duramente su estrategia, sugiriendo que está mal asesorado y que debería empezar desde abajo en vez de pedir dinero. Video: YouTube Very Good

“Brando, estás genuinamente mal asesorado. Hermano, tienes 1,5 millones de seguidores en TikTok. Es una locura lo que tú puedes hacer y a lo que tú te puedes dedicar”, afirmó Velásquez.

El actor reconoció haber cometido él mismo errores financieros en el pasado, pero insistió en que la respuesta ante esas situaciones debe ser el trabajo: “Yo puedo entender que tú hayas tenido malas decisiones financieras. Yo he sido una persona que también ha tenido malas decisiones financieras. Pero uno se tiene que poner los pantalones y se tiene que manchar”, señaló.

La parte más directa de su intervención apuntó al fondo del asunto. “Yo no entiendo por qué este chico no está pidiendo chamba en vez de pedir plata”, dijo Velásquez, para luego agregar: “No tienes que pedir plata, hermano. Pide chamba, la chamba dignifica. Vamos a hablar en serio, a nadie le cierran las puertas de gratis. A nadie le cierran las puertas porque le cae mal a una persona. Si le caes mal a una persona, le vas a caer bien a cinco más. Si hiciste algo, simplemente agarras, pides perdón y sigues adelante y empiezas a chambear”, comentó.

En el mismo programa, el conductor Josué Parodi cuestionó la forma en que Gallesi se dirigió a sus seguidores para hacer el pedido, mientras que Gretha Bazán expresó pena por el giro que tomó la vida del actor y señaló que no supo manejar sus finanzas.

El recordado actor de ‘América Televisión’ contó que vive una difícil situación luego de ser el sustento de su familia y mantenerse alejado de la pantalla chica | TiKTok

Las razones detrás de la crisis económica de Gallesi

El contexto que explica la situación de Brando Gallesi es más complejo que una simple mala racha. Según declaraciones del propio actor, durante la pandemia y su período de mayor exposición pública llegó a percibir entre 20,000 y 30,000 dólares mensuales gracias a contratos publicitarios y campañas en redes sociales. No obstante, una parte importante de esos ingresos se destinó a sostener económicamente a su familia, sin que existiera una planificación financiera a largo plazo.

“No estaba preparado para gestionar tanto dinero porque vengo de una familia pobre. No teníamos educación financiera”, confesó Gallesi. En 2023 decidió tomarse un año sabático para reorientar su carrera y su vida personal, período durante el cual sus ahorros se agotaron por completo. Al retomar la actividad, sus proyectos empresariales solo alcanzaban para cubrir gastos básicos, lo que lo llevó a recurrir a su comunidad digital.

La situación se agravó además por el deterioro de sus vínculos en el medio artístico. Gallesi reveló que ninguno de sus excompañeros más cercanos, entre ellos Merly Morello y Thiago Vernal, se comunicó con él tras hacer pública su crisis. Sobre Vernal, indicó que la amistad se quebró tras experiencias negativas durante el rodaje de la película ‘Locos de amor: mi primer amor’, donde también denunció haber sido víctima de hostigamiento laboral por parte de sus compañeros.

Tras solicitar ayuda en redes por quedarse sin ahorros, el exactor confesó su decepción al no recibir respaldo de figuras cercanas como Merly Morello y Thiago Vernal, y cuestionó el verdadero valor de la amistad en el medio artístico. OUKE/ YouTube

La decepción del actor fue explícita: “He hecho TikToks donde salgo pidiendo dinero. ¿Tú crees que alguien me ha escrito? ¿Crees que alguien me ha preguntado cómo estoy?”, declaró Gallesi. El actor reconoció que la experiencia le permitió identificar quiénes son sus amigos reales y usó su caso como ejemplo de la vulnerabilidad que genera el éxito rápido sin respaldo financiero ni redes de apoyo sólidas.

Temas Relacionados

Brando GallesiMartín Velásquezperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima 1-2 Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026

Las ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ vuelven a enfrentarse en Matute en una nueva edición del clásico del fútbol femenino peruano, en un duelo que revive la final del año pasado. Sigue aquí todas las incidencias del partido en vivo

Alianza Lima 1-2 Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026

Advierten que la retinopatía diabética lleva a la ceguera a miles de peruanos por falta de controles médicos

La salud ocular enfrenta múltiples desafíos debido a barreras en el acceso a consultas especializadas, desconocimiento sobre revisiones periódicas y limitaciones en la cobertura quirúrgica

Advierten que la retinopatía diabética lleva a la ceguera a miles de peruanos por falta de controles médicos

Nueva ciudadela inka de T’aqrachullo impulsa obra vial: Gore Cusco anuncia carretera para potenciar turismo en Espinar

El proyecto apunta a reducir tiempos de transporte, fortalecer el comercio y potenciar el turismo hacia T’aqrachullo

Nueva ciudadela inka de T’aqrachullo impulsa obra vial: Gore Cusco anuncia carretera para potenciar turismo en Espinar

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy domingo 17 de mayo

El precio de las gasolinas en la capital peruana se define por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy domingo 17 de mayo

Gol de Adriana Lúcar con gran definición en Alianza Lima vs Universitario por clásico de la Liga Femenina 2026

La referente del conjunto ‘blanquiazul’ apareció cuando su equipo estaba en desventaja y, con una precisa definición dentro del área, logró igualar el marcador en Matute

Gol de Adriana Lúcar con gran definición en Alianza Lima vs Universitario por clásico de la Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cómo votar correctamente en la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026: así debes marcar la cédula para no perder tu voto

Cómo votar correctamente en la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026: así debes marcar la cédula para no perder tu voto

Con las horas contadas: Contraloría da ultimátum a ministro César Quispe por irregularidades en casi 450 mil kits sin entregar

Roberto Sánchez plantea múltiples debates contra Keiko Fujimori: Universidad San Marcos, Cajamarca y Puno serían sedes

Así será la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Pedido de Renovación Popular para anular la proclamación presidencial “no va a cambiar en nada”, afirma presidente del JNE

ENTRETENIMIENTO

Pablo Heredia se despide entre lágrimas de ‘La Granja VIP’: nueve semanas de encierro, una eliminatoria y el adiós a Shirley Arica

Pablo Heredia se despide entre lágrimas de ‘La Granja VIP’: nueve semanas de encierro, una eliminatoria y el adiós a Shirley Arica

Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: ¿Cómo votar para que la peruana pase al Top 18?

Yaco Eskenazi revela que quiso reaccionar cuando Giacomo Bocchio le dijo “te falta humildad de aprendiz” en El Gran Chef Famosos

Suheyn Cipriani impactó con su llegada a Tailandia para el Miss Grand International All Stars

Mario Irivarren reflexiona tras infidelidad a Onelia Molina y salir de EEG: “Me gustaría ser menos público”

DEPORTES

Alianza Lima 1-2 Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026

Alianza Lima 1-2 Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026

Gol de Adriana Lúcar con gran definición en Alianza Lima vs Universitario por clásico de la Liga Femenina 2026

Con Oliver Sonne titular, Sparta Praga se impone 2-0 ante Liberec y se consolida en la lucha por el título en la liga checa

Con Fabio Gruber como capitán: Núremberg igualó 3-3 ante Hannover por la última jornada de la Bundesliga 2

Debut auspicioso de Juan ‘Pegajoso’ Díaz en la UFC: sumisión dominante del peruano para vencer a Malcolm Wellmaker