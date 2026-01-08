Perú

El 44% de los empleados en Perú prioriza aumentos, bonos y home office antes que tomarse unas vacaciones

Un estudio de Bumeran revela que los incentivos económicos y la flexibilidad laboral se imponen como las opciones más valoradas, mientras casi la mitad de los trabajadores admite no haber descansado en el último año

En un estudio reciente realizado por Bumeran, el 45% de los trabajadores peruanos ha revelado que preferirían reducir su jornada laboral en lugar de tomarse un descanso vacacional. Esta cifra coloca al Perú como líder en la región, destacándose frente a países como Panamá, Ecuador, Chile y Argentina, donde las preferencias por la reducción de jornada también se han hecho evidentes, pero en porcentajes más bajos. Esta tendencia está marcando un cambio significativo en la forma en que los peruanos valoran su tiempo fuera del trabajo.

El estudio, titulado Vacaciones 3.0, también refleja que el 44% de los trabajadores prioriza otros beneficios laborales por encima de las vacaciones, como bonos económicos, la posibilidad de trabajar desde casa, o incluso la mejora en su salario. Este cambio de paradigma resalta un fenómeno en crecimiento, en el cual los empleados buscan un equilibrio entre su vida profesional y personal, buscando soluciones que les permitan reducir el estrés y mejorar su calidad de vida.

Prioridades laborales y beneficios alternativos

El análisis realizado por Bumeran revela que un alto porcentaje de los trabajadores peruanos está empezando a valorar los beneficios laborales más allá de los tradicionales días de vacaciones. Según el estudio, el 31% de los encuestados se inclinaría por recibir bonos adicionales o incentivos económicos, mientras que el 29% prefiere la opción de trabajar de manera remota o desde cualquier lugar del mundo, un beneficio que se ha vuelto cada vez más valorado en un entorno post-pandemia. A su vez, un 28% optaría por un salario más alto como su principal preferencia.

La importancia de estos beneficios refleja un cambio en la manera en que los trabajadores piensan sobre su bienestar. En lugar de tomar unas vacaciones para descansar, muchos consideran más beneficioso recibir compensaciones que les brinden flexibilidad y seguridad financiera. “Hoy en día, las personas buscan mayor equilibrio entre trabajo y vida personal, lo que se refleja en su preferencia por opciones que les permitan manejar mejor su tiempo", comentó Diego Tala, director comercial de Bumeran.

La desconexión durante las vacaciones sigue siendo un desafío

A pesar de las altas cifras de trabajadores que valoran más los beneficios laborales que las vacaciones, el estudio también mostró que un significativo 36% de los trabajadores peruanos no logran desconectarse completamente de sus tareas laborales durante su tiempo de descanso. Para muchos, las vacaciones no significan un descanso total. El 41% de este grupo sigue revisando correos electrónicos o mensajes relacionados con su trabajo de manera ocasional, mientras que un 16% incluso sigue gestionando algunas tareas menores.

La ansiedad laboral parece ser una de las causas principales de esta desconexión incompleta. El 32% de los encuestados asegura sentir ansiedad si no revisa sus correos laborales durante sus vacaciones, mientras que el 17% menciona sentirse culpable por disfrutar del tiempo libre sin estar disponible para sus responsabilidades. Esta problemática ha llevado a muchos a replantearse cómo deberían estructurarse sus tiempos de descanso, con el objetivo de poder realmente desconectar y disfrutar de su tiempo personal sin la presión constante del trabajo.

A pesar de estas dificultades, el estudio concluye que la emoción por las próximas vacaciones sigue siendo alta. Un 46% de los trabajadores se muestra entusiasmado por la idea de descansar, disfrutar y pasar tiempo con sus seres queridos, lo que demuestra que, aunque las prioridades laborales han cambiado, la necesidad de tiempo personal sigue siendo fundamental para el bienestar de los trabajadores.

El informe de Bumeran, denominado Vacaciones 3.0, se basa en las respuestas de 1,662 trabajadores de países como Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, y revela una tendencia creciente hacia la valorización de alternativas a las vacaciones tradicionales, como una manera de mejorar el bienestar laboral sin perder el equilibrio personal.

