Perú

Arequipa: capturan a presuntos “Robacasas del Pedregal” con arma, dinero y una máscara de Hulk tras persecución policial

Los sospechosos intentaron huir en camioneta al notar la presencia policial, pero fueron interceptados tras una persecución en El Pedregal

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Captura de tres presuntos delincuentes en El Pedregal durante operativo policial.
Captura de tres presuntos delincuentes en El Pedregal durante operativo policial.

La captura de tres presuntos delincuentes en El Pedregal volvió a colocar la atención sobre los operativos policiales ejecutados en zonas con reportes constantes de robos y asaltos. La intervención ocurrió durante un despliegue de seguridad desarrollado en horas de la madrugada, momento en el que agentes de la Policía Nacional intensificaron controles en distintos puntos estratégicos del distrito arequipeño.

El procedimiento permitió la incautación de un arma de fuego, dinero en efectivo y varias herramientas que, según información policial, tendrían relación con actividades ilícitas. Entre los objetos encontrados también figuró una máscara del personaje “El increíble Hulk”, elemento que llamó la atención durante la intervención realizada por los efectivos.

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La Policía Nacional del Perú informó que los detenidos integrarían la banda denominada “Los Robacasas del Pedregal”. Los tres sujetos quedaron bajo custodia mientras continúan las diligencias correspondientes por los presuntos delitos vinculados a tenencia ilegal de armas y tentativa contra el patrimonio.

Persecución terminó con la captura de los sospechosos

PNP los vincula con la banda “Los Robacasas del Pedregal”.
PNP los vincula con la banda “Los Robacasas del Pedregal”.

De acuerdo con la versión oficial de la Policía Nacional del Perú, los intervenidos intentaron escapar a bordo de una camioneta al notar la presencia de los agentes que participaban en el operativo “Amanecer Seguro”. La maniobra originó una persecución por diferentes sectores de la jurisdicción de El Pedregal.

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Los efectivos policiales lograron interceptar el vehículo y proceder con el registro de los ocupantes. Durante la inspección, la PNP encontró un arma de fuego, herramientas y dinero en efectivo. Las autoridades señalaron que los objetos decomisados presuntamente serían utilizados para cometer actos delictivos en viviendas de la zona.

La intervención formó parte de un despliegue ejecutado en puntos considerados críticos por las fuerzas del orden. La Policía precisó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones respectivas.

Operativo “Amanecer Seguro” se ejecutó desde la madrugada

Amanecer seguro busca reducir la criminalidad. (Foto: Mininter)
Amanecer seguro busca reducir la criminalidad. (Foto: Mininter)

Según información del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, “Amanecer Seguro” corresponde a una estrategia multisectorial orientada a combatir la delincuencia desde las primeras horas del día. El operativo se desarrolla de manera inopinada desde las 4:00 a. m. en distintas regiones del país.

La iniciativa busca reforzar la seguridad ciudadana en horarios de alta circulación de trabajadores y personas que inician sus actividades cotidianas. En el caso de El Pedregal, el despliegue incluyó patrullajes y controles vehiculares en sectores priorizados por la Policía.

Las autoridades indicaron que el caso permanece en investigación mientras continúan las diligencias para determinar la participación de los detenidos en otros posibles hechos delictivos registrados en la provincia de Arequipa.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
  • Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

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