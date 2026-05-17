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Cómo votar correctamente en la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026: así debes marcar la cédula para no perder tu voto

La ONPE precisó que la intersección del símbolo debe quedar dentro del recuadro para que sea considerado válido; cualquier otra marca será anulada automáticamente

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FOTO DE ARCHIVO-Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO-Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú ya está en marcha y millones de ciudadanos se preparan para acudir nuevamente a las urnas. En esta etapa decisiva, los electores deberán elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes lograron pasar al balotaje tras los resultados oficiales proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones.

En ese contexto, uno de los aspectos clave para garantizar que la voluntad ciudadana sea respetada es saber cómo votar correctamente. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha reiterado una serie de indicaciones fundamentales sobre el uso adecuado de la cédula de sufragio, la cual presenta cambios en su diseño debido a que solo incluye dos opciones. Conocer estos detalles puede marcar la diferencia entre un voto válido y uno que termine siendo anulado.

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¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en la segunda vuelta?

Cédula de votación
Cédula de votación - ONPE

Para esta elección, la cédula de sufragio 2026 tiene un formato más simple y reducido. Solo aparecen dos recuadros: uno correspondiente a Fuerza Popular, con la foto de Keiko Fujimori, y otro de Juntos por el Perú, con la imagen de Roberto Sánchez. Esta disposición busca facilitar la decisión del elector dentro de la cabina de votación.

Según las recomendaciones oficiales de la ONPE, el ciudadano debe marcar únicamente con una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro de su preferencia. Sin embargo, hay un detalle crucial que muchos pasan por alto: la intersección de las líneas debe quedar completamente dentro del recuadro. Este punto es determinante para que el voto sea considerado válido.

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Si el elector realiza una marca que se sale del espacio asignado, o si utiliza otro símbolo distinto a los permitidos, el voto será automáticamente clasificado como nulo. Asimismo, si la persona decide no marcar ninguna opción, el voto será contabilizado como blanco, lo cual también influye en los resultados finales.

La ONPE también ha puesto a disposición materiales informativos, como ejemplos gráficos y videos instructivos, para que los ciudadanos puedan familiarizarse con el proceso. Estos recursos permiten identificar fácilmente qué tipo de marcas son válidas y cuáles no, reduciendo así el margen de error al momento de votar.

Paso a paso: recomendaciones clave para votar sin errores

Imagen Ilustrativa de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, y de fondo el mapa del Perú
Un electorado mayoritario que respaldó a candidatos eliminados podría inclinar la balanza en favor de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez en una elección marcada por la fragmentación geográfica y la dispersión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de saber cómo marcar la cédula, existen otras recomendaciones importantes que buscan agilizar el proceso y evitar inconvenientes el día de la votación. La ONPE sugiere que los electores verifiquen previamente su local de votación, así como el número de mesa, pabellón y aula donde les corresponde sufragar.

Contar con esta información antes de acudir al centro de votación permite ahorrar tiempo y evitar aglomeraciones. También facilita el trabajo de los miembros de mesa, quienes pueden ubicar rápidamente al elector en el padrón utilizando su número de orden.

El día de la elección, el ciudadano debe presentar su DNI vigente al presidente de mesa. Luego recibirá la cédula de sufragio doblada y un lapicero. Posteriormente, deberá ingresar solo a la cámara secreta, donde emitirá su voto. En el caso de personas con discapacidad, se permite el acompañamiento de alguien de confianza.

Una vez realizada la elección, el votante debe doblar nuevamente la cédula e introducirla en el ánfora. Después, firmará el padrón electoral y colocará su huella digital. Finalmente, recibirá su documento de identidad con el holograma correspondiente, confirmando que ya ejerció su derecho al voto.

La ONPE también ha habilitado herramientas digitales y servicios como el envío de mensajes de texto para que los ciudadanos consulten su lugar de votación de manera rápida. Estas opciones buscan mejorar la experiencia electoral y reducir el tiempo de permanencia en los locales.

En medio de una elección polarizada y decisiva, entender cómo votar correctamente en la segunda vuelta 2026 se convierte en una pieza clave para que cada voto cuente. La correcta marcación de la cédula, junto con el cumplimiento de los pasos establecidos, permitirá que la participación ciudadana se desarrolle sin contratiempos.

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