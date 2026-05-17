Roberto Sánchez plantea múltiples debates contra Keiko Fujimori: Universidad San Marcos, Cajamarca y Puno serían sedes

FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

Luego de coinfirmar su presencia en la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que en los próximos días realizará anuncios importantes relacionados con la conformación de su equipo económico y reiteró su desafío a Keiko Fujimori para debatir en otros escenarios además de los que puedan pactarse con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como organizador.

Sánchez incluso se animó a proponer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como la sede de uno de los debates, e incluso a la ciudad de Chota -lugar de origen del expresidente Pedro Castillo- en Cajamarca, como una posibilidad para el encuentro entre ambos candidatos.

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Debates en regiones

Aunque el JNE indicó que pactaría con Fuerza Popular y Juntos por el Perú los detalles de los debates presidenciales, Sánchez afirmó que “también estamos a favor de otros debates que podemos hacer, somos capaces de coordinar y entendernos para hacer debates que permitan que escuchen nuestras propuestas. Pondría a UNMSM, en el norte en Chota y en el sur Arequipa o Puno, si es que hay opciones”, explicitó el candidato.

Las regiones propuestas por Sánchez son precisamente aquellas en las que él ganó como candidato presidencial durante la primera vuelta en las elecciones del 12 y 13 de abril, con excepción de Arequipa en donde el candidato Jorge Nieto fue quien obtuvo la mayor votación.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue tomada por estudiantes en protesta contra el proyecto de ley 12736, conocido como 'ley Jeri Ramón', que permitiría la reelección de rectores y vicerrectores. Conoce los detalles y las implicaciones.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos actualmente es escenario de protestas y la toma de su campus a raíz de un proyecto de ley én el Congreso que podría permitir la reelección de la rectora de la casa de estudios, Jerí Ramón.

Roberto Sánchez agradece a sus electores

El candidato también aprovechó para agradecer a las personas que votaron por él y le permitieron llegar a la segunda vuelta electoral para enfrentar a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio.

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“En primer lugar, agradecer a todo el pueblo peruano, las comunidades rurales, altoandinas, los peruanos más pobres, como dice la data, que son los que nos han apoyado y nosotros somos su voz, sus representantes, y estamos aquí ahora con la tarea de lograr una mayoría política, una mayoría social, un gran consenso país donde las fuerzas somos capaces de levantar un proyecto alternativo al autoritarismo, al pacto mafioso”, declaró Sánchez al ser consultado por la prensa sobre sus primeras impresiones luego de que los resultados sean promulgados por el JNE.

Sánchez detalló que el frente político de su partido ya está definido y, en el corto plazo, se revelarán los equipos responsables de áreas clave —incluido su equipo económico— y propuso que los equipos económicos de ambas agrupaciones discutan sus propuestas directamente en un debate específico, fortaleciendo así la transparencia y el contraste programático ante la opinión pública.

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Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Jurado Nacional de Elecciones para su proclamación como ganadores de la primera vuelta electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

JNE proclamó resultados de las Elecciones 2026

Más de un mes luego de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) finalmente promulgó los resultados de las votaciones a la presidencia y se hizo oficial que Fuerza Popular y Juntos por el Perú fueron las organizaciones políticas con más votos durante el proceso electoral.

Según el acta oficial emitida por el JNE, Fuerza Popular recibió un total de 2,877,678 votos, lo que representa al 17.192 % de peruanos; mientras que Juntos por el Perú se ubicó en el segundo lugar con 2,015,114; que equivale al 12.039 % de electores. En tercer lugar también se encuentra Renovación Popular, que recibió 1,993,905 votos.

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