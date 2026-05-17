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Sport Boys espera a Christian Cueva: lo que debe pasar para ver a ‘Aladino’ con el cuadro chalaco 2026

El entrenador Carlos Desio detalló que la incorporación del volante depende de una situación especial, ya que todavía pertenece a Juan Pablo II de cara a lo que resta del campeonato

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Christian Cueva – Sport Boys – Carlos Desio – Liga 1 – Perú – deportes -17 mayo
El mediocampista aún debe resolver su situación contractual con el club Juan Pablo II para vestir la camiseta rosada en el Torneo Clausura, mientras la directiva mantiene abiertas varias negociaciones para fortalecer el plantel en la Liga 1 2026 (Juan Pablo II)

Sport Boys, tras un triunfo ajustado ante Cusco FC en el estadio Miguel Grau del Callao, comienza a perfilarse hacia una recuperación en la Liga 1 2026. La victoria, obtenida tras el gol de Luciano Nequecaur, permitió al equipo alejarse provisionalmente de la zona de descenso, consolidando un ambiente favorable en la interna rosada.

El director técnico argentino, Carlos Desio , aprovechó la conferencia de prensa posterior para abordar el principal tema que inquieta a la hinchada: la posible llegada de Christian Cueva para el próximo Torneo Clausura.

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Desio explicó que la operación depende del estado contractual del mediocampista, actualmente en Juan Pablo II, y señaló que la dirigencia trabaja en alternativas para fortalecer el plantel en la siguiente etapa.

El factor contractual define la llegada de Christian Cueva

Christian Cueva – Sport Boys – Carlos Desio – Liga 1 – Perú – deportes -17 mayo
Sport Boys mantiene el interés por Christian Cueva, aunque su llegada para el Clausura dependerá de cómo resuelva su vínculo actual con Juan Pablo II. (Juan Pablo II)

El futuro de Christian Cueva en Sport Boys se encuentra supeditado a la definición de su situación con su club actual, Juan Pablo II. Durante su intervención ante los medios, Carlos Desio reconoció que la directiva rosada mantiene interés en sumar al futbolista al plantel, aunque subrayó que el paso decisivo corresponde a la resolución de su contrato. “Christian le daría un salto de calidad al plantel y ojalá que se pueda concretar. Eso va a depender mucho de la situación que él está en otro equipo y podamos contar con él para el Clausura”, afirmó el entrenador argentino. Por ahora, la institución chalaca se mantiene expectante, aguardando que las negociaciones permitan avanzar en la operación.

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Este escenario mantiene viva la ilusión entre los aficionados, quienes ven en Cueva a una pieza capaz de aportar experiencia y jerarquía en la segunda parte del campeonato. El propio Desio reconoció que la decisión final no depende únicamente del club rosado, sino del desenlace de la relación contractual del jugador con Juan Pablo II. La dirigencia ya estableció líneas de contacto, pero hasta que se resuelva ese punto, la incorporación de Cueva sigue siendo una posibilidad y no una certeza.

Zambrano y Trauco: influencia determinante en el vestuario

Christian Cueva – Sport Boys – Carlos Desio – Liga 1 – Perú – deportes -17 mayo
Carlos Zambrano y Miguel Trauco transformaron el ambiente en Sport Boys con liderazgo, experiencia y una exigencia que revitalizó al plantel rosado. (Sport Boys)

La llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al equipo del Callao fue destacada por el cuerpo técnico como un punto de inflexión en el desarrollo colectivo. Según Desio, la presencia de ambos futbolistas, con recorrido internacional, transformó la dinámica interna y elevó el nivel de exigencia. “Lo ves a Carlos Zambrano, a Miguel Trauco con esa jerarquía que vinieron y yo creo que el plantel tiene otra actitud, otro ritmo y juego diferente a partir de su llegada”, señaló el entrenador rosado.

El liderazgo y la experiencia de Zambrano y Trauco se reflejan tanto en los entrenamientos como durante los partidos, de acuerdo con el análisis del comando técnico. Esta transformación se tradujo en una mejora ostensible en el rendimiento colectivo, representada por el reciente triunfo ante Cusco FC y por un mayor compromiso del grupo para alejarse de los puestos comprometidos. La influencia de estos referentes sirve de base para los nuevos objetivos trazados por la institución de cara al Torneo Clausura.

Estrategias de refuerzo para el Torneo Clausura

Christian Cueva – Sport Boys – Carlos Desio – Liga 1 – Perú – deportes -17 mayo
Carlos Desio reveló que la dirigencia trabaja con alternativas de refuerzo para asegurar un plantel competitivo en la segunda parte de la Liga 1. (Juan Pablo II)

Mientras la expectativa por la llegada de Christian Cueva se mantiene, la planificación de Sport Boys incluye otras alternativas para fortalecer el equipo en la segunda mitad del año. Carlos Desio confirmó que presentó a la dirigencia diferentes opciones de refuerzo, en caso de que no prospere la negociación principal. “Si no se da, hay otra variante. Yo le di a la dirigencia el plan A y el plan B por las dudas si el plan A no funciona, tener otra opción para concretar en los refuerzos que van a venir”, detalló el técnico.

La directiva rosada se encuentra evaluando posibles incorporaciones que respondan a las necesidades identificadas por el cuerpo técnico, con el objetivo de reforzar el rendimiento en la competencia local. La prioridad es consolidar un plantel equilibrado y competitivo que permita continuar la línea de recuperación mostrada en las últimas fechas. El club busca asegurar que, más allá de la posible llegada de Cueva, existan alternativas que garanticen la profundidad y calidad necesarias para afrontar la recta final del torneo.

La expectativa generada por el posible fichaje de Christian Cueva se suma al buen momento anímico tras la reciente victoria, mientras la administración de Sport Boys trabaja en concretar los movimientos clave que definirán el rumbo del equipo en el próximo semestre de la Liga 1 2026.

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