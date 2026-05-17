Pablo Heredia se despide entre lágrimas de ‘La Granja VIP’: nueve semanas de encierro, una eliminatoria y el adiós a Shirley Arica

La eliminación de Pablo Heredia de ‘La Granja VIP Perú’ tras nueve semanas expone el alto desgaste emocional en realities de convivencia.

El actor argentino Pablo Heredia abandonó ‘La Granja VIP’ entre lágrimas el sábado 16 de mayo, luego de perder una reñida votación pública frente a la bailarina Gabriela Herrera, poniendo fin a una participación de nueve semanas marcada por el agotamiento emocional, los conflictos internos y un romance televisado con Shirley Arica que derivó en una ruptura pública ante las cámaras de Panamericana TV.

La eliminación, anunciada por la conductora Ethel Pozo durante la gala semanal del reality, generó reacciones encontradas dentro de la casa. Mientras el llamado ‘Team Víboras’ —integrado por Arica, Samahara Lobatón, Pati Lorena y Renato Rossini Jr.— no pudo ocultar la decepción al ver regresar a Herrera a la competencia, el ‘Team Reales’ celebró con aplausos y abrazos.

PUBLICIDAD

Diego Chávarri fue uno de los primeros en recibir a la bailarina, en medio de la polémica que ambos protagonizaron recientemente vinculada a la actual pareja del exfutbolista.

Momentos antes de conocerse el resultado, Heredia tomó la palabra para dirigirse a Herrera. El actor resaltó el esfuerzo y la actitud positiva de la bailarina durante la competencia, a pesar de los roces que surgieron entre ambos equipos a lo largo de las semanas. Herrera respondió con afecto, recordando el lazo de amistad que los une desde hace años y el lado más sensible que él mostró dentro del programa.

PUBLICIDAD

El público ha tomado su decisión. En una noche llena de tensión, se anuncia que Pablo Heredia es el nuevo eliminado de 'La Granja VIP', mientras Gabriela Herrera celebra su permanencia en el reality.

El adiós de Heredia y sus palabras al salir del reality

Con el rostro visiblemente afectado, Pablo Heredia se despidió de sus compañeros y del público con un mensaje que combinó gratitud y disculpas. “Pedir perdón si alguna vez me equivoqué y agradecer la calidez que existe en Perú. El abrazo a todos los granjeros que están en la casa”, declaró el actor antes de dejar atrás su sombrero de granjero y dirigirse al set exterior.

Ya fuera del encierro y frente al público por primera vez en nueve semanas, Heredia no pudo contener las lágrimas. El reencuentro con los seguidores que lo acompañaron durante la temporada expuso el desgaste acumulado tras meses de convivencia extrema. “Estoy muy emocionado. Es muy difícil estar adentro. Tenía ganas de salir, pero quería seguir por mis compañeros”, confesó el actor entre lágrimas.

PUBLICIDAD

El momento adquirió mayor emotividad cuando una seguidora se acercó para entregarle un regalo y manifestarle públicamente su apoyo. La fan aseguró haber creído siempre en la autenticidad del vínculo entre Heredia y Shirley Arica, una relación que acaparó la atención de los televidentes gracias a la transmisión en vivo las 24 horas del programa.

La salida del actor argentino deja al ‘Team Víboras’ debilitado en una etapa decisiva de la competencia. Los diez participantes que continúan en carrera son Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Gabriela Herrera, Pamela López, Cri Cri, Samahara Lobatón, Diego Chávarri, Shirley Arica, Paul Michael y Pati Lorena.

PUBLICIDAD

La gala de eliminación en ‘La Granja VIP’ enfrenta a Gabriela Herrera, Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Shirley Arica. Conoce cómo votar por tu favorito y los detalles de la semana más polémica del reality.

Del coqueteo al quiebre: la historia de Heredia y Arica dentro de la casa

El paso de Pablo Heredia por ‘La Granja VIP’ no puede dejar de recordarse con la relación que mantuvo con Shirley Arica, que se convirtió en uno de los temas más seguidos de la temporada. Al inicio de la convivencia, los acercamientos entre ambos —besos en cámara durante fiestas y dinámicas grupales— generaron expectativa tanto dentro como fuera de la casa. La atracción, no obstante, chocó pronto con diferencias de temperamento que resultaron difíciles de conciliar.

Los primeros conflictos surgieron cuando Heredia le pidió a Arica que moderara su lenguaje. Ella se negó con firmeza: “Yo soy así, soy como soy. No quiero sentirme reprimida por alguien”, afirmó la participante. A partir de ese momento, Heredia dejó en claro que Arica era “todo lo contrario” a lo que buscaba en una pareja y que no estaba dispuesto a tolerar actitudes que chocaran con sus principios.La tensión fue escalando semana a semana hasta llegar a una confrontación televisada que marcó el quiebre definitivo.

PUBLICIDAD

Arica expresó haberse sentido utilizada, lo que provocó la reacción de Heredia, quien la calificó de “fría” y “calculadora”. El actor también manifestó su decepción porque ella no mostró interés en conocer a su familia ni en integrarse a su círculo cercano, lo que interpretó como una señal de incompatibilidad sin salida.

Pablo Heredia enfrenta a Shirley Arica y la califica de 'fría' y 'calculadora' tras ruptura en 'La Granja VIP'.

El distanciamiento se prolongó durante las semanas siguientes, con escasa comunicación entre ambos y una convivencia que Heredia describió como emocionalmente agotadora. Fue ese cansancio acumulado, tanto por la relación con Arica como por la dinámica general del reality, el que lo llevó a confesar que tenía ganas de salir, aunque la lealtad hacia sus compañeros de equipo lo mantuvo en competencia hasta que el voto del público decidió su salida.

PUBLICIDAD