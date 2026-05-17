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Gran Feria de Embajadas 2026 en la Videna: fechas, horarios y todo lo que ofrecerá el evento gratuito con becas y cultura

La Municipalidad de San Luis impulsan esta edición en la Videna con talleres, idiomas y oportunidades educativas internacionales

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Recorre el mundo en un solo lugar. La GFE Lima 2026 te invita a una experiencia cultural única con comida deliciosa, oportunidades de becas e intercambios. No te pierdas este increíble evento familiar del 29 al 31 de mayo en la VIDENA. GFE Gran Feria de Embajadas

La capital peruana sumará a fines de mayo un nuevo espacio de intercambio cultural y académico con la realización de la cuarta edición de la Gran Feria de Embajadas – GFE Lima 2026. El evento tendrá lugar en la Villa Deportiva Nacional (Videna), ubicada en el distrito limeño de San Luis, y reunirá delegaciones diplomáticas de distintos continentes en una programación abierta al público.

La actividad incluirá propuestas relacionadas con estudios en el extranjero, programas de becas, turismo, gastronomía y actividades culturales. La organización confirmó que el ingreso será gratuito durante las tres jornadas previstas entre el 29 y el 31 de mayo.

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La Municipalidad de San Luis informó que esta nueva edición busca reunir a estudiantes, jóvenes profesionales y representantes diplomáticos en un mismo espacio. La programación contempla exhibiciones culturales, talleres participativos y orientación sobre oportunidades académicas internacionales.

El evento también contará con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), institución vinculada a la administración de la Videna. Según la información difundida por los organizadores, la feria funcionará desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche en la Puerta 1 de la sede deportiva, ubicada en la avenida Del Aire.

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Feria reunirá delegaciones de distintos continentes

La feria espera congregar a más de 40 mil visitantes en la explanada de la Videna, al igual que el año pasado. (Foto: Municipalidad de San Luis)
La feria espera congregar a más de 40 mil visitantes en la explanada de la Videna, al igual que el año pasado. (Foto: Municipalidad de San Luis)

La Gran Feria de Embajadas incorporará la participación de países de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Entre las delegaciones confirmadas figuran Estados Unidos, México, China, India, Indonesia, Japón, Francia, Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Palestina, Panamá, Costa Rica, Chile, Marruecos, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Polonia.

Cada representación diplomática contará con espacios interactivos orientados a presentar elementos característicos de su cultura. Los organizadores señalaron que los asistentes podrán encontrar información oficial vinculada con educación, turismo y programas culturales impulsados por cada nación participante.

Además de la difusión institucional, los stands incluirán exhibiciones de trajes típicos, muestras artísticas y actividades relacionadas con las tradiciones de cada país. La programación también contempla presentaciones de danza y expresiones musicales internacionales.

Uno de los ejes centrales del evento será la orientación académica. Según la organización, la feria ofrecerá información sobre oportunidades de estudios, programas de intercambio y becas nacionales e internacionales.

Las delegaciones diplomáticas y entidades participantes brindarán detalles sobre requisitos de idioma, reconocimiento de títulos y procesos vinculados con estudios superiores fuera del Perú. El público también podrá acceder a orientación relacionada con programas educativos y alternativas de formación profesional.

La Municipalidad de San Luis indicó que el encuentro busca fortalecer el vínculo entre Lima y distintos países mediante espacios de acceso directo a información académica y cultural. La actividad incluirá contacto con representantes oficiales y entidades vinculadas con cooperación educativa.

Lima será sede de la Gran Feria de Embajadas – GFE Lima 2026 del 29 al 31 de mayo en la Videna de San Luis.
Lima será sede de la Gran Feria de Embajadas – GFE Lima 2026 del 29 al 31 de mayo en la Videna de San Luis.

Gastronomía y espectáculos internacionales integrarán las actividades

La programación cultural incluirá demostraciones gastronómicas y presentaciones artísticas durante los tres días de feria. Los asistentes podrán acceder a cocina en vivo con preparación de paella española, platillos hindúes y tacos mexicanos, además de degustaciones de comida típica internacional.

La organización señaló que cada espacio cultural buscará presentar expresiones representativas de las naciones participantes. Las actividades se desarrollarán en distintos horarios dentro del recinto deportivo de la Videna.

La feria también incorporará talleres participativos y desfiles de moda tradicional. Estas actividades permitirán al público conocer vestimentas típicas y expresiones simbólicas vinculadas con diferentes culturas.

Los organizadores indicaron que la agenda cultural tendrá un formato inmersivo con clases abiertas de idiomas y dinámicas orientadas a la participación del público asistente. Parte de la propuesta incluirá recorridos por los distintos stands diplomáticos y exhibiciones temáticas.

La Gran Feria de Embajadas – GFE Lima 2026 se desarrollará del 29 al 31 de mayo en la Videna de San Luis con ingreso gratuito para todos los asistentes.

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