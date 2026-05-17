Gol de Adriana Lúcar con gran definición en Alianza Lima vs Universitario por clásico de la Liga Femenina 2026

La delantero puso el empate en Matute a poco de finalizar la primera parte del clásico femenino - Crédito: Bicolor.

Adriana Lúcar volvió a ser protagonista en el duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, disputado este domingo 17 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. La delantera ‘íntima’ apareció en el momento clave para dejar su huella en el marcador y anotar el 1-1 parcial en el clásico.

Apenas iniciado el cotejo, el conjunto ‘crema’ sorprendió y se puso en ventaja rápidamente, obligando a las ‘blanquiazules’ a reaccionar ante su gente en Matute. Desde el segundo minuto de juego, la ‘U’ golpeó primero gracias a un tanto de Karen Araya, que silenció momentáneamente el recinto de La Victoria.

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El arranque adverso complicó los planes de Alianza Lima, que intentó tomar el control de la pelota y generar peligro, aunque sin éxito inmediato frente a una defensa ordenada de la visita. Con el paso de los minutos, el equipo ‘íntimo’ fue adelantando líneas y empujando con el aliento de su hinchada en busca del empate. Sin embargo, la igualdad no llegaba pese a la insistencia, hasta que apareció una de sus referentes para cambiar el rumbo del partido.

Sobre el final del primer tiempo, Adriana Lúcar se convirtió en la gran protagonista del encuentro. La experimentada delantera aprovechó un rebote dentro del área tras un tiro de esquina, en una jugada donde la arquera rival no logró despejar con seguridad. Siempre atenta, la atacante controló el balón con el pecho y definió con serenidad de derecha, enviándolo al fondo de la red.

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Adriana Lúcar y su celebración en Matute. Crédito: Prensa AL

El tanto significó el 1-1 parcial y desató la celebración en las tribunas del estadio de Matute, que volvió a meterse de lleno en el partido gracias a la aparición de su goleadora. Con su conquista, Lúcar no solo igualó el marcador, sino que también reafirmó su papel como una de las jugadoras más determinantes del cuadro ‘blanquiazul’, apareciendo en momentos clave para sostener a su equipo en el clásico ante su eterno rival.

Goleadora insaciable

Adriana Lúcar volvió a aparecer en un partido de máxima exigencia y reafirmó su condición de referente absoluta del ataque de Alianza Lima. La delantera ‘blanquiazul’, máxima goleadora histórica de la institución, se hizo presente en el clásico ante Universitario en un contexto de alta presión, demostrando una vez más su jerarquía y capacidad para responder en los momentos decisivos.

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Con esta nueva anotación, Lúcar alcanzó los seis goles en clásicos frente a la ‘U’ consolidando su estatus como una de las futbolistas más determinantes en la historia reciente de este especial enfrentamiento. Su presencia en los partidos más importantes no es casualidad, sino una constante que la ha convertido en una pieza clave en el ataque ‘íntimo’.

Además, el tanto también representó su sexta conquista en lo que va de la temporada 2026 de la Liga Femenina, confirmando el gran momento que atraviesa y su vigencia goleadora. A su experiencia y liderazgo se suma una eficacia goleadora sostenida, que la mantiene como la principal referencia ofensiva de Alianza Lima en la lucha por el título.

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