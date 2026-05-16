Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 16 de mayo, la jornada tendrá partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Alianza Lima visita a Cienciano en Cusco por el liderato, Sport Boys recibe a Cusco FC en el Callao, Chelsea y Manchester City se miden por la FA Cup, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ saldrán a asegurar el triunfo en la altura que les permita acercarse al título del Torneo Apertura 2026, pero al frente tendrán al ‘Papá’ que tiene las mismas chances. Un duelo que definirá el futuro de ambos equipos en la recta final del campeonato.
Partidos de Liga 1
- Melgar vs Sport Huancayo (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Juan Pablo II vs Alianza Atlético (15:15 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Sport Boys vs Cusco FC (20:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Partidos de Bundesliga
- Bayer Leverkusen vs Hamburgo (08:30 horas / Disney+)
- Bayern vs Colonia (08:30 horas / Disney+)
- Borussia Monchengladbach vs Hoffenheim (08:30 horas / Disney+)
- Eintracht Frankfurt vs Stuttgart (08:30 horas / Disney+)
- Friburgo vs RB Leipzig (08:30 horas / Disney+)
- Werder Bremen vs Borussia Dortmund (08:30 horas / ESPN 2, Disney+)
- Union Berlin vs Augsburgo (08:30 horas / Disney+)
- St. Pauli vs Wolfsburgo (08:30 horas / ESPN 5, Disney+)
- Heidenheim vs Mainz (08:30 horas / Disney+)
Partido de FA Cup
- Chelsea vs Manchester City (09:00 horas / ESPN, Disney+)
Partido de Champions League Two
- Al Nassr vs Gamba Osaka (13:15 horas / Disney+)
Partido de fútbol argentino
- River Plate vs Rosario Central (17:30 horas / Disney+)
Partidos de fútbol uruguayo
- Boston River vs CA Cerro (10:00 horas / Antel, Disney+)
- Juventud vs Progreso (13:00 horas / Antel, Disney+)
- Peñarol vs Liverpool (16:30 horas / Antel, Disney+)
Partidos de fútbol brasileño
- Atlético Mineiro vs Mirassol (16:30 horas / Fanatiz)
- Internacional vs Vasco da Gama (16:30 horas / Fanatiz)
- Fluminense vs Sao Paulo (17:00 horas / Fanatiz)
- Palmeiras vs Cruzeiro (19:00 horas / Fanatiz)
Partidos de MLS
- Montreal vs Chicago Fire (15:30 horas / Apple TV)
- New York RB vs New York City (18:30 horas / Apple TV)
- DC United vs St. Louis City (18:30 horas / Apple TV)
- Philadelphia Union vs Columbis Crew (18:30 horas / Apple TV)
- New Englad Revolution vs Minnesota United (18:30 horas / Apple TV)
- Orlando City vs Atlanta United (18:30 horas / Apple TV)
- Charlotte vs Toronto (18:30 horas / Apple TV)
- Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps (18:30 horas / Apple TV)
- Austin FC vs Sporting KC (19:30 horas / Apple TV)
- Seattle Sounders vs LA Gaalxy (20:15 horas / Apple TV)
- Real Salt Lake vs Colorado Rapids (20:30 horas / Apple TV)
- San Diego FC vs FC Cincinnati (20:30 horas / Apple TV)
- San Jose Earthquakes vs FC Dallas (21:30 horas / Apple TV)