Papa León XIV envía bendición al Perú en plena segunda vuelta: Pide que próximo gobierno priorice a los más vulnerables

Un montaje fotográfico presenta a Keiko Fujimori, a una figura papal y a Roberto Sánchez, representando temas desde 'La Alegría del Evangelio' hasta la segunda vuelta electoral de 2026. (Infobae)

En medio de uno de los escenarios políticos y sociales más tensos de los últimos años en el Perú, el papa León XIV envió un mensaje dirigido al país durante una reunión privada sostenida en el Vaticano con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

El encuentro se desarrolló en el aula Paulo VI de la Casa Pontificia y se prolongó durante aproximadamente veinte minutos. En ese espacio, el Sumo Pontífice expresó su cercanía con el Perú y manifestó su deseo de que el próximo gobierno, que será elegido en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, tenga como prioridad a los sectores más vulnerables de la población.

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El mensaje del papa León XIV al Perú

Durante la audiencia, León XIV pidió transmitir un saludo especial a todos los peruanos y aseguró que mantiene al país presente en sus oraciones frente al complejo contexto político y social que enfrenta en la actualidad.

Según trascendió tras la reunión, el Pontífice expresó su esperanza de que el próximo presidente del Perú gobierne pensando en el bienestar general de la ciudadanía, especialmente de quienes sufren mayores condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad.

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El Santo Padre reafirmó el compromiso de la Iglesia católica de combatir la trata de personas, durante su mensaje para la XII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 2026. /(Vatican News)

El mensaje llega en un momento especialmente delicado para el país, luego de una primera vuelta electoral marcada por denuncias de irregularidades, cuestionamientos al sistema electoral y una fuerte polarización política rumbo al balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Janet Tello expuso situación de la justicia en el Perú

Durante el encuentro, Janet Tello explicó al papa las acciones que actualmente impulsa el Poder Judicial para acercar el acceso a la justicia a poblaciones alejadas de la costa, sierra y selva del país.

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La magistrada destacó especialmente el trabajo de la denominada justicia itinerante, mecanismo que permite que jueces y operadores judiciales lleguen a comunidades donde el acceso al sistema judicial es limitado o inexistente.

Asimismo, detalló programas orientados a garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo campañas relacionadas con:

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pensiones de alimentos,

indemnizaciones laborales,

y reparaciones civiles.

Vaticano aborda preocupación por el cambio climático y el medio ambiente

Otro de los temas centrales de la conversación fue la protección ambiental y el impacto del cambio climático.

Janet Tello explicó que el Poder Judicial peruano viene impulsando sentencias y políticas orientadas a reparar daños ambientales y fortalecer medidas de protección frente al calentamiento global.

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Además, comentó iniciativas de resocialización para personas condenadas por delitos menores, quienes realizan trabajos comunitarios vinculados a recuperación ambiental y apoyo social.

La reunión se produjo en el marco de la participación de la presidenta del Poder Judicial en el taller internacional “Building Climate Resilience Legislation”, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales en el Vaticano.

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Evalúan una posible visita del papa León XIV al Perú

Durante la conversación también se abordó la posibilidad de una futura visita del papa León XIV al Perú.

Según se conoció, una de las propuestas planteadas contempla que el Santo Padre pueda ofrecer un mensaje a los fieles desde el frontis del Palacio Nacional de Justicia, gesto que tendría un fuerte simbolismo institucional y social para el país.

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Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre un eventual viaje apostólico, el diálogo refleja el interés del Vaticano por mantener cercanía con el Perú en medio de un escenario marcado por la incertidumbre política y la tensión social.

Un mensaje de serenidad en medio de la polarización

El pronunciamiento del papa León XIV ocurre mientras el país se prepara para una segunda vuelta presidencial especialmente polarizada, en la que volverán a enfrentarse dos sectores políticos profundamente confrontados.

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En ese contexto, el mensaje del Pontífice busca transmitir serenidad, esperanza y un llamado a priorizar las necesidades de la población más vulnerable en medio de la crisis política que atraviesa el Perú.