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Ale Venturo revela que Natalie Vértiz será su madrina de boda con Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Yo fui su testigo”

La empresaria contó que la exreina de belleza y actual influencer ocupará un lugar central en su futuro matrimonio, destacando una amistad que se remonta a la infancia y que sigue vigente en su vida personal y profesional

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Ale Venturo contó que Natalie Vértiz será su madrina de bodas.
Ale Venturo contó que Natalie Vértiz será su madrina de bodas.

La empresaria e influencer Ale Venturo sorprendió recientemente al compartir detalles de sus planes a futuro junto al futbolista Rodrigo Cuba, conocido como el ‘Gato’. Durante su participación en el pódcast ‘Q’ Bochinche’, conducido por Ric La Torre, Venturo abordó la posibilidad de casarse y fue consultada sobre quién ocuparía el papel de madrina en una eventual boda. Sin dudarlo, confesó que Natalie Vértiz, exreina de belleza y esposa de Yaco Eskenazi, sería la elegida para ese rol especial.

La relación entre Ale Venturo y Natalie Vértiz va mucho más allá del mundo de la farándula. Ambas comparten una amistad desde la infancia, vínculo que las ha mantenido unidas a pesar de las distintas etapas de sus vidas personales y profesionales. La empresaria recordó con naturalidad que ella misma fue testigo en el matrimonio de Natalie, por lo que considera recíproco que su amiga tenga ahora un rol protagónico en su boda.

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“¿Natalie va a ser tu madrina seguro?”, preguntó Ric La Torre durante la charla. Ale respondió de forma tajante: “Ah obvio, obvio, yo fui su testigo”. Ante la repregunta sobre si considera a Natalie su mejor amiga, la empresaria aseguró: “Sí, desde chiquititas”.

Un díptico muestra a una pareja abrazándose tiernamente contra un fondo rosa. La mujer, de perfil, luce un anillo de compromiso en su mano izquierda. El hombre la abraza
Rodrigo Cuba confirma que Ale Venturo firmó el divorcio, primer paso necesario para formalizar su futuro juntos.

Amistad y admiración mutua

Durante la entrevista, Ale Venturo también fue consultada sobre la decisión de Natalie Vértiz de alejarse de la televisión para enfocarse en el desarrollo de su carrera como creadora de contenido digital. Venturo no dudó en expresar su admiración por la trayectoria de su amiga y por el crecimiento que ha tenido en plataformas sociales, donde actualmente es una de las figuras más influyentes del país.

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“Para mí es la top number one”, destacó Ale al referirse a la esposa de Yaco Eskenazi, resatando la capacidad de Vértiz para reinventarse y mantener su relevancia en el ámbito digital.

Con palabras de reconocimiento, la empresaria dijo que Natalie no solo ha sabido adaptarse a los cambios en el mercado de la comunicación, sino que ha logrado posicionarse como referente entre las nuevas generaciones de usuarios y seguidores en redes sociales.

Natalie Vértiz y Ale Venturo son amigas desde hace años. Instagram
Natalie Vértiz y Ale Venturo son amigas desde la infancia. Instagram

Una relación consolidada con el ‘Gato’ Cuba

Las declaraciones de Ale Venturo llegan en un contexto marcado por la estabilidad sentimental que atraviesa junto al futbolista Rodrigo Cuba. La pareja ha compartido momentos significativos en redes sociales y en entrevistas, mostrando la solidez de su vínculo. Durante la conversación en el pódcast, Venturo fue consultada sobre sus sentimientos hacia el ‘Gato’ Cuba y no dudó en expresar la importancia que tiene en su vida.

“Me pones en aprietos... Sí, obviamente es el amor de mi vida. Siento que tenemos una relación sólida, estamos en nuestro mejor momento, nos conocemos a la perfección y después de todo lo que hemos pasado yo podría decir que sí”, reveló la influencer, dejando en claro la madurez y confianza que ha alcanzado su relación de pareja.

Este buen momento también fue confirmado por el propio Rodrigo Cuba en declaraciones recientes. El futbolista manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de casarse nuevamente y reconoció que está viviendo una de las etapas más plenas de su vida sentimental. “Considero que estamos en el mejor momento de nuestra relación. Esperamos seguir yendo de la misma manera, paso a paso. No me gusta correr tampoco porque tú sabes que las relaciones se construyen de a pocos y, como te dije, el primer paso ya está dado”, afirmó el exfutbolista, dejando claro que ambos han construido una relación basada en la confianza mutua y el acompañamiento en los momentos difíciles y felices.

El futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba confirmó en una entrevista con 'América Hoy' que tiene planes de matrimonio con su pareja, Ale Venturo. Además, presentó su nuevo podcast 'Fuera de horario', mostrando una nueva faceta lejos de las canchas. Video: América TV / América Hoy

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