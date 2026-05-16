Segunda vuelta 2026 en Perú: Horario oficial, multas, nueva cédula y todos los cambios para este 7 de junio

Las sanciones por no votar o no cumplir como miembro de mesa incluyen multas de hasta S/267,50, además de la imposibilidad de realizar trámites administrativos mientras exista deuda electoral - Créditos: REUTERS/Angela Ponce

Los ciudadanos de Perú acudirán a las urnas el próximo domingo 7 de junio para definir quién ocupará la presidencia en esta segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que la jornada electoral se desarrollará desde las 07:00 hasta las 17:00 horas, sin cambios en los locales asignados previamente.

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Novedades logísticas y medidas de seguridad

Esta segunda ronda introduce una cédula significativamente más pequeña, con solo dos postulantes, a diferencia de la primera instancia en la que los participantes eligieron presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, entre más de treinta agrupaciones. El balotaje enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos en la primera ronda.

Fujimori y Sánchez disputarán la presidencia el 7 de junio con estrategias territoriales opuestas y un electorado fragmentado que ninguno de los dos controla por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta ocasión, el material electoral se imprimirá exclusivamente en papel, dejando de lado el registro electrónico utilizado en la ronda anterior. Este cambio responde a la necesidad de simplificar el conteo y evitar inconvenientes logísticos observados en abril, según explicó la ONPE.

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El horario de votación oficial abarca desde las primeras horas de la mañana hasta el final de la tarde. Quienes figuran en el padrón deben acudir al local previamente asignado, ya que la posibilidad de modificar la sede quedó descartada cuando se cerró el registro en 2025.

Incluso quienes actualizaron su dirección ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) deberán sufragar en el mismo lugar donde lo hicieron en la primera vuelta. La recomendación es revisar la información en la web oficial de la ONPE para evitar contratiempos.

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La contienda electoral en Perú llega a su siguiente fase. Descubre los resultados oficiales que posicionan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los candidatos que disputarán la presidencia, y la ajustada diferencia que dejó fuera a Rafael López Aliaga.

Multas para quienes no vayan a votar

La lista de miembros de mesa se mantiene igual que en la etapa anterior, según lo establecido por la Ley Orgánica de Elecciones. Quienes integran las mesas deben presentarse a las seis de la mañana y cumplir con sus funciones de instalación, atención a electores y conteo, a cambio de una retribución de S/165. El pago estará disponible en plataformas digitales y oficinas del Banco de la Nación, previa verificación de asistencia.

La ausencia injustificada como miembro de mesa conlleva una multa de S/267,50, correspondiente al 5 % de una unidad impositiva tributaria. Adicionalmente, no participar como votante implica sanciones que oscilan entre S/27,50 y S/110, dependiendo de la clasificación socioeconómica del distrito.

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El incumplimiento de ambas obligaciones deriva en la acumulación de penalidades y en la imposibilidad de realizar trámites administrativos hasta que se regularicen los pagos.

Ningún votante podrá cambiar su local de sufragio, aunque haya actualizado su dirección en Reniec durante el último año - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

Sanciones, restricciones y trámites pendientes

Las personas que mantienen deudas con el sistema electoral no podrán concretar gestiones notariales, inscripciones civiles, solicitudes de licencias o postulaciones a cargos públicos.

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El JNE puede iniciar procedimientos de cobranza, que incluyen embargos de cuentas bancarias cuando la deuda persiste. Para regularizar la situación, está habilitada la opción de abonar las multas en la plataforma Págalo.pe, oficinas del Banco de la Nación o dependencias del Jurado Nacional de Elecciones.

La autoridad electoral busca reforzar la participación mediante este esquema de sanciones, a fin de proteger la integridad democrática. Aquellos con motivos válidos para no votar o no ejercer el rol de miembro de mesa deben presentar la documentación correspondiente dentro del plazo previsto.

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Documentos válidos, excepciones y sugerencias

El padrón admite sufragio con solo con el documento nacional de identidad (DNI). En casos de robo o pérdida, la persona debe presentar una denuncia policial y gestionar ante el JNE la dispensa de multa.

La ONPE sugiere acudir temprano, portar el documento y consultar la mesa asignada antes de desplazarse al local correspondiente. El objetivo es asegurar el flujo ordenado y la seguridad en un ambiente caracterizado por la división política.

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