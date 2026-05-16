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A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo de Pablo Guede buscará ponerse a un paso del título frente el ‘papá’ que también tienen chances: duelo por el ganador en Cusco. Conoce los horarios de decisivo cotejo

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A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026.
A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026.

La definición del Torneo Apertura 2026 se intensifica con el enfrentamiento entre Alianza Lima y Cienciano hoy, sábado 16 de mayo, en el estadio Garcilaso de la Vega, un duelo que puede decidir el rumbo del campeonato. El equipo de La Victoria encabeza la tabla, mientras que el conjunto cusqueño se mantiene a solo cuatro puntos, lo que convierte este encuentro en una cita determinante.

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Cienciano destaca como uno de los partidos más esperados de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Programado para el sábado 16 de mayo en el Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco, el duelo ha despertado gran expectativa en la afición, al situarse como un punto clave en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

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El inicio del encuentro está previsto para las 17:45 horas en Perú, Colombia y Ecuador, permitiendo que los seguidores de estos países lo sigan en un horario accesible. La organización determinó distintos horarios para otros mercados: el partido comenzará a las 18:45 en Venezuela, Bolivia y Miami, y a las 19:45 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. De esta manera, la transmisión busca que aficionados de toda la región puedan disfrutar el evento en horario nocturno, sumando atractivo y alcance al choque decisivo de la jornada.

Cienciano recibirá a Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026
Cienciano recibirá a Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 será transmitido en exclusiva por L1 Max, canal que cuenta con los derechos de toda la jornada. Los aficionados podrán acceder a la señal a través de las principales compañías de cable del país, tales como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza cobertura nacional y acceso en todas las regiones.

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Para quienes prefieran seguir el partido por internet, la aplicación Liga 1 Play brinda la opción de ver la transmisión en directo desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Esta alternativa digital permite a los hinchas disfrutar del torneo dondequiera que estén, sin depender de la televisión tradicional.

Infobae Perú acompañará el desarrollo del partido con una cobertura especial que incluirá información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas, asegurando que los seguidores cuenten con todos los detalles relevantes del evento.

Alianza Lima visitará Cusco para medirse ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima visitará Cusco para medirse ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Cienciano por el Torneo Apertura 2026?

El liderazgo de Alianza Lima en el Torneo Apertura se mantiene, aunque la diferencia sobre sus escoltas, entre ellos Cienciano, no permite margen para la relajación en la recta final del campeonato. El cuadro cusqueño se ha consolidado como uno de los rivales más sólidos jugando en casa y demostró su fortaleza tras imponerse 2-1 a Atlético Grau como visitante, confirmando su competitividad tanto en Cusco como fuera de él.

En su última presentación, el equipo de Pablo Guede logró un empate agónico ante Sporting Cristal en Matute, cerrando el marcador 1-1. En el plantel cusqueño, Alejandro Hohberg se ha destacado como referente ofensivo: suma nueve goles y cinco asistencias, consolidándose como pieza clave en la estructura del equipo y motor en las jugadas decisivas del ‘Papá’.

Por el lado de de los ‘blanquiazules’, la figura de Eryc Castillo sobresale en el ataque. El ecuatoriano acumula ocho goles y cuatro asistencias en el presente Apertura, aportando desequilibrio y velocidad que han marcado la diferencia en varios encuentros. Ambos equipos llegan al duelo con futbolistas determinantes, lo que anticipa un partido de alto nivel y con protagonistas capaces de inclinar la balanza en cualquier momento.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima vs Cienciano: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Duarte; Huamán, Garcés, Antoni, Chávez; Pavez, Gaibor, Vélez; Gentile, Castillo y Ramos.

- Cienciano: Falcón; Aguirre, Bandiera, Aguilar, Yovera; Martinich, Succar, Núñez, Caparo; Salazar, Cavero

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