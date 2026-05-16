Capturan en Argentina a Luis Flores Julca, principal sospechoso del feminicidio de cosmiatra en Surquillo

El hombre sonriente en la imagen es señalado por un intento de feminicidio contra la mujer que aparece en el círculo, en un caso que conmociona a la comunidad. (Latina)

El principal sospechoso del feminicidio de la cosmiatra Yajaira Sígueñas fue capturado en Argentina tras semanas prófugo. Luis André Flores Julca, de 33 años, fue localizado por las autoridades en la provincia de Santa Fe luego de que un ciudadano aportara información clave sobre su paradero. La detención se da tras una extensa búsqueda internacional abierta luego del crimen que conmocionó al distrito limeño de Surquillo.

La División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol Buenos Aires, junto a la División de Búsqueda y Captura Interpol Lima, ejecutó el operativo en virtud de una orden de detención internacional emitida el 19 de abril. Flores Julca fue interceptado cuando circulaba en bicicleta por la ciudad de Corona. Actualmente, permanece bajo custodia de la justicia argentina, mientras se tramita su extradición a Perú para ser juzgado por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

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La fuga de Flores Julca dejó rastros en ambos países. Fotografías tomadas en Buenos Aires y mensajes enviados a contactos en Perú confirmaron que el acusado había logrado salir del país poco después del ataque a su expareja. Movimientos bancarios y la compra de un teléfono móvil en Argentina formaron parte del seguimiento realizado por las autoridades, que finalmente permitieron su captura tras la alerta ciudadana.

Luis André Flores Julca, principal sospechoso del feminicidio de la cosmiatra Yajaira Sígueñas, fue capturado en la provincia de Santa Fe, Argentina, tras semanas de búsqueda internacional. (Foto: Ministerio del Interior)

Presunto feminicida de cosmiatra fue detenido tras permanecer prófugo

Luis André Flores Julca fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior una semana antes de su detención, con una recompensa de S/50.000 ofrecida por su paradero. La colaboración de un ciudadano argentino, que aportó datos concretos, resultó fundamental para que las fuerzas de seguridad de ambos países coordinaran el operativo. La División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol Buenos Aires, en conjunto con la Interpol Lima, confirmó la ubicación de Flores Julca en la ciudad de Corona.

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Las autoridades ofrecen una recompensa de 50,000 soles por información que conduzca a la captura de Luis Andrés Flores Julca, acusado del feminicidio de su expareja. En otro caso, se dictaron 9 meses de prisión preventiva contra Alberto Mina Quispe por tentativa de feminicidio.| Latina Noticias

El arresto se produjo mientras el acusado se desplazaba en bicicleta, intentando pasar desapercibido. Las autoridades argentinas actuaron en cumplimiento de la orden internacional de detención y pusieron a Flores Julca bajo custodia. En estos momentos, se coordina su extradición a Perú, donde enfrenta cargos formales por feminicidio.

“En este momento, el sujeto se encuentra en manos de la justicia argentina, y se está coordinando el proceso de extradición para ponerlo a disposición de nuestras autoridades, a través del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que ha requerido su detención preliminar”, precisó el Ministerio del Interior.

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Sospechoso envió mensajes desde Argentina un día después del crimen

Flores Julca logró salir de Perú después del ataque, sin dejar registro migratorio oficial. Una fotografía tomada en una cervecería de la avenida Juan de Garay, en Buenos Aires, lo mostró relajado junto a un grupo de amigos pese a la gravedad del delito que se le imputa. Testigos indicaron que fue visto en la galería comercial Abasto Center, donde anteriormente había instalado un local de tatuajes.

Un informe revela que Luis Andrés Flores Julca, acusado de un brutal intento de feminicidio en Perú, habría huido a Argentina. Testigos lo ubican en la zona del Abasto en Buenos Aires, llevando una vida normal mientras su víctima lucha por sobrevivir. | Latina Noticias

La investigación reveló que el sospechoso envió mensajes a conocidos en Perú apenas un día después del ataque, confirmando su presencia en Argentina y solicitando ayuda para adquirir un chip telefónico local. Las autoridades detectaron también movimientos bancarios y la adquisición de un teléfono celular y pesos argentinos utilizando recursos de la víctima. El general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, reconoció que la falta de registros migratorios dificultó el rastreo inmediato, pero la coordinación con Interpol y la policía argentina permitió finalmente su captura.

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Joven cosmiatra fue atacada por su pareja dentro de su vivienda en Surquillo

El 11 de abril, Yajaira Yanet Sígueñas Urbano fue hallada en su vivienda de Surquillo con graves quemaduras y heridas punzocortantes. De acuerdo con la investigación policial y fiscal, Flores Julca habría forzado la cerradura, ingresado a la habitación, apuñalado a su expareja y luego prendido fuego. Las cámaras de seguridad registraron su entrada y posterior salida del edificio con una maleta y objetos personales de la víctima.

La cosmiatra Yanet Urbano, de 32 años, falleció tras semanas de agonía luego de ser brutalmente atacada por su expareja, Luis Andrés Flores Julca. El sujeto, ahora prófugo, la habría apuñalado y prendido fuego en su vivienda de Surquillo. La familia exige justicia mientras las autoridades han intensificado su búsqueda a nivel internacional.| Ocurre Ahora

La joven cosmiatra, de 32 años, sufrió quemaduras en el 70 % de su cuerpo, daño pulmonar severo y lesiones cerebrales, falleciendo tres semanas después en un hospital local. La familia responsabilizó inmediatamente a Flores Julca, quien tenía antecedentes de violencia y de no aceptar la separación. El Ministerio Público dispuso la orden de detención preliminar y formalizó la investigación por feminicidio.

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El caso provocó indignación en la sociedad peruana y reavivó el debate sobre la protección de las víctimas de violencia de género. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2025 se registraron más de 130 casos de feminicidio y más de 6.000 denuncias por tentativa de feminicidio en el país. Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia y la cooperación ciudadana como herramientas clave para combatir estos delitos.