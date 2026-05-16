Matthew McConaughey, Will Smith y otras estrellas de Hollywood que encontraron refugio en Perú lejos de la fama

Matthew McConaughey, Will Smith y Jim Carrey contaron sus experiencias en Perú.

Lejos de las alfombras rojas, los paparazzis y el ritmo frenético de Hollywood, varias estrellas internacionales han encontrado en Perú un destino ideal para desconectarse del ruido mediático y reconectar consigo mismos. Desde viajes espirituales hasta escapadas familiares, figuras como Matthew McConaughey, Will Smith y otros reconocidos artistas han elegido distintos rincones del país para vivir experiencias alejadas de la presión de la fama.

La conexión entre celebridades de Hollywood y Perú no es nueva. La riqueza cultural, los paisajes naturales y la energía espiritual de lugares como Cusco, el Valle Sagrado o la Amazonía peruana han convertido al país en un refugio atractivo para quienes buscan privacidad y bienestar emocional.

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22 días como ‘Mateo’ y lejos de la celebridad

Uno de los casos más comentados, recientemente, fue el de Matthew McConaughey. El ganador del Oscar visitó Perú a inicios de su carrera con el fin de encontrarse a sí mismo y desconectarse de la fama. Sin embargo, a diferencia de sus colegas, él optó por hacerse pasar por un desconocido.

“Necesitaba conocer gente que me conociera como Mateo”, dijo a No Magic Pill con Blake Mycoskie. “Y al cabo de 22 días, las lágrimas en sus ojos, las lágrimas en los míos y los abrazos que nos dimos, entre la tristeza y la alegría de la despedida, todo se basaba en el hombre que conocieron llamado Mateo, que no tenía nada que ver con la celebridad. Reafirmó mi propia identidad: ‘Oh, todavía lo tengo. Esto se basa en mí’”, agregó.

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Esta experiencia le sirvió para conectar consigo mismo y saber descifrar que es lo que desea para su vida. "Necesitaba encontrar mi vocación, comprobarla. Sabía que la tenía, solo tenía que volver a demostrarlo...“, indicó.

El ganador del Oscar pasó 22 días sin electricidad en una comunidad peruana, haciéndose llamar Mateo, en busca de validación personal y lejos de la celebridad que lo marcó. YouTube/ No Magic Pill with Blake Mycoskie

Will Smith y la lección que le dejó la Ayahuasca

Will Smith relató en 2022 su viaje a Perú y su experiencia de tomar Ayahuasca. El actor y cantante señaló que fue uno de los momentos más desafiantes de su vida. “Fue la experiencia psicológica individual más infernal de mi vida”, indicó durante una entrevista en el programa “My next guest needs no introduction”, de David Letterman.

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Smith viajó al país sudamericano en busca de respuestas personales y participó en ceremonias con la bebida ancestral durante varias de sus 14 visitas en dos años.

El protagonista de “Men in Black” recordó que, tras ingerir el brebaje, atravesó una visión perturbadora: “Bebí y normalmente tarda unos 45 minutos en hacer efecto... de repente es como si empezara a ver todo mi dinero volando, y mi casa se estaba yendo, y mi carrera se estaba yendo... Esta es mi miedo, y estoy ahí, pero tengo ganas de vomitar”.

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Tras este episodio, Smith explicó que logró encontrar calma en medio de este caos mental: “Dejé de preocuparme por mi casa, dejé de preocuparme por mi carrera... estoy totalmente tranquilo, a pesar de que hay un infierno en mi mente”.

Al final de la experiencia, Smith afirmó: “Me di cuenta de que cualquier cosa que pase en mi vida, puedo manejarlo”. Además, reflexionó: “La protección y la seguridad son una ilusión... El 99 por ciento de las cosas que te preocupan nunca suceden”.

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Will Smith dice que vio su carrera destruida cuando tomó Ayahuasca en Perú. El actor calificó esta experiencia como infernal. (Video: Netflix)

Jim Carrey y su conexión con lo ancestros

Pero McConaughey y Smith no son los únicos. Jim Carrey también mostró interés por la espiritualidad sudamericana y fue relacionado con experiencias de introspección en la región andina. Aunque ha mantenido gran parte de sus viajes en reserva, el actor ha expresado públicamente su fascinación por culturas ancestrales y espacios alejados de la vida urbana.

En 2011, el actor canadiense Jim Carrey visitó la ciudadela inca de Machu Picchu en medio de una intensa lluvia, recorriendo el sitio durante varias horas junto a turistas y lugareños que lo reconocieron y con quienes se tomó fotografías. Carrey siguió el mismo trayecto que el resto de visitantes, viajando en tren desde Cuzco y luego en autobús hasta la entrada del complejo arqueológico.

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En medio de la presencia de prensa y fanáticos, el actor pidió unos minutos de privacidad para contemplar el paisaje y conectar con la espiritualidad del lugar. En una entrevista con Fanáticos del Cine, Carrey relató: “Literalmente no podía ver nada. Había cámaras, fotógrafos y prensa rodeándome como una pared... Les pedí que me dieran un poco de espacio y me permitieron tener un momento a solas para conectar con los ancestros y con los dioses. Y sí, lo hice”.

Perú se ha convertido así en mucho más que un atractivo turístico. Para muchas celebridades representa un espacio de pausa, introspección y libertad lejos de las cámaras. Entre montañas, sitios arqueológicos y paisajes amazónicos, el país sigue conquistando a estrellas que buscan, aunque sea por unos días, escapar de la intensidad de Hollywood y reencontrarse consigo mismas.

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A pesar de la presencia de prensa y fanáticos, el actor pidió unos minutos de privacidad para contemplar el paisaje cusqueño y conectar con la espiritualidad del lugar. Fanáticos del Cine/ Facebook

Más famosos que visitaron Perú

Entre los visitantes tenemos a Sarah Michelle Gellar, reconocida por su papel en “Buffy la Cazavampiros”, quien recorrió Machu Picchu en 2017 y compartió su admiración por la maravilla inca. Las celebridades Kylie y Kris Jenner llegaron como parte de una campaña solidaria y aprovecharon para hacer un tour por distintos lugares emblemáticos.

El actor Zac Efron fue visto en Lima y Cusco grabando un documental para Netflix, regresando al país tras una primera visita en 2013. El cantante británico Ed Sheeran realizó un tour en Cusco antes de su concierto en Lima.

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Zac Efron y su visita a Perú donde recorrió la Ciudadela Inca. IG

La actriz Demi Moore visitó Cusco acompañada de su hija, realizando un tour turístico. Por su parte, la supermodelo Cindy Crawford disfrutó de la gastronomía peruana junto al chef Gastón Acurio. Gwyneth Paltrow optó por la artesanía local, llevándose recuerdos de su paso por Perú.

La cantante Katy Perry vivió una experiencia inolvidable en Machu Picchu en 2015, y Antonio Banderas realizó el Camino Inca con su hija, prometiendo regresar para conocer más del país. Harry Styles y Robert De Niro también figuran en la lista: Styles recorrió Cusco en su visita para un concierto, y De Niro fue visto degustando la cocina limeña en Barranco.

Estas visitas confirman el atractivo internacional de Perú, un país que fascina tanto a turistas anónimos como a reconocidas estrellas mundiales.

Descubre la increíble historia de cómo el actor Matthew McConaughey, ganador del Oscar, decidió alejarse de la fama de Hollywood y pasó 22 días en una comunidad peruana sin electricidad, usando el nombre de 'Mateo' para reencontrarse consigo mismo.